Apple Watch 6 met goud en diamanten van Caviar Caviar introduceert een Apple Watch 6 Limited Edition collectie bestaande uit 4 exclusieve modellen. Topmodel heeft een gouden behuizing en 109 diamanten.

Toon pagina inhoud

Twee maanden geleden werd de Apple Watch 6 gepresenteerd als geavanceerde smartwatch met een zuurstofsaturatiemeter, een verbeterde always-on hoogtemeter en vernieuwde hardware. Is dit slimme horloge nog niet luxe genoeg voor jou? Het Russische Caviar komt met een gouden alternatief!

Caviar staat bekend om het decoreren en verrijken van bestaande smart apparaten –zoals smartphones en smartwatches– met de meest duurzame en zeldzame materialen, waaronder edelstenen en goud. Vaak worden Apple en Samsung producten als basis gebruikt.

De exclusieve Apple Watch 6 van Caviar komt in een gelimiteerde oplage. Er zijn vier modellen beschikbaar, met prijzen variërend van $3,980 tot $45,080 USD.

Apple Watch 6 Limited Edition met Gold en Diamonds

Om te beginnen met het topmodel, genaamd ‘Gold Diamonds’. Deze smartwatch wordt voorzien van een 18-karaats gouden horlogekast, waar maar liefst 109 fonkelende diamanten op geplaatst zijn. Dit is de duurste Apple Watch 6 ter wereld!

Ook de horlogeband is beduidend luxer uitgevoerd dan het origineel, hiervoor heeft Caviar zeldzaam krokodillenleer gebruikt met een chocoladebruine kleur. Op de achterzijde van de horlogekast staat een uniek nummer ingegraveerd. Er worden slechts 5 exemplaren van dit model geproduceerd, dus de kans dat jij nog iemand tegenkomt met dezelfde Watch is in dit geval heel erg klein.

Deze Caviar Watch is gemaakt voor degenen die elite VIP-klasse gadgets waarderen. Het is een symbool van ultieme kracht, luxe en hoge status, aldus een woordvoerder van Caviar.

Apple Watch 6 modellen met titanium horlogekast

De Apple Watch 6 Golden Black heeft een titanium behuizing met gouden titanium schroeven, wat het horloge een extra chique uitstraling geeft. Titanium behoort tot de meest duurzame en sterkste materialen, waardoor deze smartwatch ook bestand is tegen een vallen en stoten.

Dit model is eveneens voorzien van een horlogebandje met zwart krokodillenleer. Caviar zal 99 exemplaren produceren van het Golden Black model. De verkoopprijs bedraagt $4,420 USD.

Voor diegene die de voorkeur geeft aan een smartwatch die geheel zwart is heeft Caviar de Apple Watch 6 Total Black ontworpen. Dit horloge is eveneens voorzien van een duurzame titanium behuizing met een krokodillen lederen bandje. Ook van dit model worden 99 stuks vervaardigd, voor een prijs van $3,980 USD.

Voor dezelfde prijs heb je ook nog keuze uit de Apple Watch 6 Titanium. Dit titanium horloge is voorzien van een gouden titanium inzetstuk en een donkerbruin krokodillenleren bandje.

Zoek je juist een goedkoper alternatief op de Apple Watch 6? Komende week wordt de Oppo Watch gelanceerd in Nederland. Een smartwatch die qua design en functionaliteit veel weg heeft van de Apple Watch, maar met een vanaf prijs van €250 (41mm) beduidend goedkoper is dan de smartwatch van Apple.