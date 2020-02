LG registreert merknamen voor displays van smartphones en TV LG legt een viertal handelsmerken vast voor nieuwe type displays, bedoelt voor smartphones, tv’s en computer monitoren. Het gaat om OLED en LED varianten.

Displayfabrikanten zoals Samsung en LG houden zich continue bezig met de ontwikkeling van nieuwe display technologieën, die vervolgens voor een groot aantal consumenten elektronicaproducten worden ingezet. Denk aan kleine schermen voor een smartphone of tablet, maar ook grote televisie schermen. Het lijkt erop dat we aan de vooravond staan van een displayevolutie. Niet alleen zijn flexibele schermen sterk in opkomst ook bestaande schermtechnieken worden continue verbeterd.

LG Electronics heeft op 31 januari 2020 bij de EUIPO (European Union Intellectual Property Office) een viertal handelsmerken ingediend, die erop duiden dat we binnenkort vernieuwde schermen mogen verwachten van de Koreaanse fabrikant.

LG MOLED en PELED

Het gaat om een trademark voor de namen: MOLED, PELED, MicLED en i-LED. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om nieuwe varianten van de bestaande LED en OLED displays. Uit de omschrijving worden we echter niet veel wijzer, deze is voor alle vier de aanvragen identiek.

LG MOLED, PELED, MicLED and i-LED trademark description: Smartphones; Tablet computers; Wearable computers; Digital signage; Computer monitors; Touch panels; Display panels; LED displays for televisions.

Logischerwijs wordt MOLED een variant op het OLED scherm. OLED staat voor ‘organische light-emitting diode’. Voordelen van een OLED scherm zijn de diepere zwarttinten, een beter contrast, een bredere kijkhoek en ze zijn extra energiezuinig. LG produceert OLED displays zowel voor TV’s als voor smartphones.

Smartphones zoals de LG V50 ThinQ worden uitgerust met een zogenaamd pOLED scherm, waarbij de ‘P’ staat voor plastic. Je kunt het zien als tegenhanger van het AMOLED display van Samsung. Onlangs legde Samsung overigens ook al een trademark vast voor SAMOLED, mogelijk de afkorting van ‘Super Active Matrix Organic Light-Emmitting Diode’. Deze type schermen worden vermoedelijk voor het eerst toegepast bij de Galaxy S20 serie, die later deze maand geïntroduceerd zal worden.

Wellicht dat MOLED een alternatief wordt voor het bestaande POLED scherm. Net zoals Samsung ook op het punt staat een nieuw soort AMOLED scherm te introduceren. Hoewel het op dit moment zeker nog niet valt uit te sluiten dat het een nieuw type OLED TV betreft, temeer omdat de andere drie trademark aanvragen varianten betrekking lijken te hebben op een LED TV / monitor.

PELED lijkt een nieuwe LED variant te worden. LED schermen worden veelal toegepast voor computer monitoren en TV’s. Een LED display is gebaseerd op een LCD display, maar dan met leds als achtergrondverlichting. Waar de benaming ‘PE’ voor zal staan blijft vooralsnog onduidelijk.

LG MicLED en i-LED

Bij MicLED moeten we direct denken aan het MicroLED van Samsung. Begin 2018 introduceerde Samsung haar eerste MicroLED TV in de vorm van The Wall. De MicroLED technologie heeft veel weg van OLED, maar is niet gemaakt van organisch materiaal. Deze vernieuwde technologie heeft een langere levensduur en levert een extra helder beeld met een nog groter kleurenbereik. Mogelijk is de LG MicLED een variant op deze nieuwe displaytechnologie.

Het is overigens wel een opmerkelijk moment om nieuwe handelsmerken aan te vragen voor televisie schermen. Vaak worden dit soort aanvragen kort voor de introductie ingediend. Veruit de meeste televisieaankondigingen vinden echter plaats in januari, rondom CES, en in september, rond de IFA. Later deze maand vindt wel de ISE 2020 (Integrated Systems Europe) plaats in de RAI in Amsterdam, mogelijk dat de nieuwe display technologieën daar worden aangekondigd. Mocht de naam LG MOLED voor smartphones bedoelt zijn, dan horen we hier waarschijnlijk meer over ten tijde van MWC 2020, deze jaarlijkse telecombeurs gaat eveneens later deze maand van start, in Barcelona.

Wellicht dat de nieuwe scherm technologieën weer wat positiviteit kunnen brengen binnen het bedrijf. Eerder deze week maakte LG Display haar kwartaalcijfers voor Q4 2019 bekend. Opnieuw heeft het bedrijf negatieve bedrijfsresultaten moeten presenteren. Het netto verlies van 1.817 miljard KRW (om en nabij de €1.370.000.000) zou te danken zijn aan een ‘waardevermindering van de activa’, denk aan bedrijfspanden en productfaciliteiten. Halverwege vorige jaar heeft LG nog een gigantische OLED productiefabriek opgezet in Guangzhou in China, waar jaarlijks 10 miljoen grootformaat OLED panelen gefabriceerd kunnen worden.

LG Display is overigens ook actief in de digital signage industrie en de auto-industrie. Zo toonde het bedrijf afgelopen maand op CES 2020 een serie nieuwe displayschermen voor auto’s en vliegtuigen. Hiervoor worden premium OLEDs ingezet, aldus de fabrikant. Ook is de Koreaanse fabrikant actief bezig met de ontwikkeling van transparante OLED displays. Er zitten dus nog genoeg displayinnovaties in de planning voor de komende jaren.

