Wanneer zal Sony de PlayStation 5 introduceren? De introductie van de langverwachte PlayStation 5 game console is nabij. In mei óf juni zal de officiële aankondiging plaatsvinden via een digitaal evenement.

Toon pagina inhoud

Er wordt al lange tijd gesproken over de introductiedatum van de PlayStation 5. Een PlayStation Event in februari heeft nooit plaatsgevonden. In de tussentijd heeft Sony wel alle hardware specs en de nieuwe DualSense controller onthuld, toch bestaan er nog altijd veel vraagtekens over de PS5. Inmiddels zijn er steeds meer signalen dat Sony in mei of juni 2020 eindelijk alle details van de nieuwe game console uit de doeken zal doen.

Gisteren werd er een Tweet verstuurd waarin 5 mei werd genoemd als introductiedatum van de PS5. Gelijktijdig zou Sony ook 5 exclusieve games aankondigen. Meerdere nieuwe functies zouden nog onbesproken zijn gebleven. Een complete teardown zou op 6 mei plaatsvinden via een livestream. Het moet nog blijken of deze informatie ook daadwerkelijk klopt, wel zijn er op twitter meer video game industrie analisten te vinden die geloven dat de console in de eerste helft van mei geïntroduceerd zal worden.

Andere geloven we nog iets langer geduld moeten hebben. In juni zal de massaproductie van de PS5 van start gaan. Sony zou daarom besluiten om eind mei / begin juni een lanceringsevenement te plannen – dit zal ongetwijfeld een digitaal event worden, gezien de aanhoudende coronavirus pandemie.

Op zich klinkt dit aannemelijk, Sony weet ongetwijfeld dat de kans zeer groot is dat de console uitlekt zodra de massaproductie begint. Om dat te voorkomen zal de officiële introductie in ieder geval voor de productiestart moeten plaatsvinden. Feitelijk is dit ook hoe het met de DualSense controller is gegaan. Vlak voordat Sony de controller naar game ontwikkelaars stuurde heeft het bedrijf besloten om product foto’s te delen via de PlayStation Blog. Bloomberg heeft later verklaard dat dit vrij overhaast is gebeurd, vanwege de vrees dat het design van de PlayStation 5 controller bekend zou worden op het internet.

Het officiële PlayStation Magazine liet gisteren nog via een forum post weten dat de juni-editie een zogenaamde PS5 games coverage zal bevatten. Als reactie hierop speculeren veel fans dat de PS5 voor die tijd officieel geïntroduceerd zal worden. Door alle rumoer die ontstond op internet besloot het PlayStation Magazine via Twitter te melden dat het gaat om de juli-editie.

Het lijkt echter niet logisch dat het magazine in één editie zowel alle details van de nieuwe PlayStation uitlicht als alle nieuwe games bespreekt. Mijn gok is dat de juni editie voorzien wordt van alle nieuwe PlayStation 5 onthullingen en dat de maand erop de nieuwe games besproken zullen worden.

Duidelijk is wel dat de officiële introductie nu écht niet meer lang op zich zal laten wachten. Binnen nu en twee maanden moet Sony de PlayStation 5 wel officieel aankondigen, als het zich ten minste wil houden aan het initiële lanceringsschema. De PS5 zal in het najaar van 2020 op de markt verschijnen, zo heeft Sony reeds meermaals verkondigd.

Over de prijs heeft Sony nog geen informatie vrijgegeven, vermoedelijk zal de spelconsole een adviesprijs krijgen van zo’n $500 / €500. Vreemd genoeg kun je nu al een PlayStation 5 kopen, enkele retailers bieden al de mogelijkheid om een PS5 preorder te plaatsen. Gelijktijdig met de nieuwe game console van Sony zal Microsoft ook de nóg krachtigere Xbox Series X uitbrengen. Welke console uiteindelijk de beste spelervaring levert blijft nog even afwachten.