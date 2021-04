Xiaomi smartphone met thunderbolt camera design Xiaomi patenteert smartphone met under-display camera, zonder knoppen en poorten. Met bijzonder camerasysteem, in de vorm van een bliksemschicht.

Xiaomi behoorde in 2020 tot de sterkst groeiende smartphone merken in Europa. Hoewel Xiaomi bekend staat om haar superieure budget telefoons, weet het bedrijf ook interessante high-end modellen uit te brengen, zoals de Mi 11 serie. Recentelijk werd ook de Xiaomi Mi Mix Fold aangekondigd, de eerste opvouwbare smartphone van het veelbelovende Chinese merk. Verwacht wordt dat Xiaomi de komende periode nog veel meer nieuwe en interessante smartphone modellen zal presenteren.

Sommige van deze modellen krijgen een herkenbaar design, die voortborduren op hun voorgangers. Het innovatieve Xiaomi weet echter ook geregeld verrassende modellen in de markt te zetten. Daar is het volgende ontwerp een goed voorbeeld van.

Xiaomi smartphone met futuristisch design

Beijing Xiaomi Mobile Software heeft eind oktober 2020 een nieuw octrooi ingediend voor een bijzonder smartphone ontwerp. De documentatie werd vandaag, 20 april 2021, vrijgegeven en omvat naast een korte omschrijving een 32-tal productafbeeldingen.

Het betreft een moderne mobiele telefoon met een strak en vooruitstrevend design. Xiaomi heeft dit telefoonmodel voorzien van rechte schermranden, vergelijkbaar met de Apple iPhone 12 serie. Er is geen enkele fysieke knop of poort zichtbaar, wat bijdraagt aan een extra futuristisch ontwerp.

De voorzijde wordt gedomineerd door een groot display, zonder inkeping of punch-hole camera. Deze Xiaomi smartphone beschikt mamelijk over een under-panel camera, oftewel de selfiecamera is onder het scherm verwerkt. Het is al langer bekend dat Xiaomi één van de fabrikanten is die under-display camera (UDC) technologie ontwikkelt. Halverwege vorig jaar demonstreerde Xiaomi de 3de generatie van deze technologie. Verwacht wordt dat de Chinese fabrikant dit jaar haar eerste smartphone model zal introduceren met deze nieuwe selfiecamera tech.

Ook de achterzijde van de gepatenteerde Xiaomi smartphone is bijzonder vormgegeven. Xiaomi heeft hiervoor een nieuw camerasysteem ontworpen, waarbij de lenzen als een soort thunderbolt (bliksemschicht) ten opzichte van elkaar staan opgesteld. Mogelijk gaat het om een triple-camera met flitser. Een andere mogelijkheid is dat het een dual camera met dubbele flitser betreft.

Het uniek vormgegeven camerasysteem kan op verschillende wijze worden geïntegreerd, zo valt uit de patentbeelden op te maken. Bovenstaande afbeelding toont de drie mogelijkheden die Xiaomi heeft laten vastleggen. Opvallend is ook dat de camera maar zeer minimaal uitsteekt ten opzichte van de behuizing. Het frame daarentegen lijkt iets dikker te zijn vormgegeven dan normaal.

Of en wanneer Xiaomi deze bijzondere smartphone zal uitbrengen blijft vooralsnog onbekend. Het is in ieder geval een uniek exemplaar, waar je niet snel een tweede van zal tegenkomen.

Bekijk hier de documentatie van de Xiaomi smartphone.