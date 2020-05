Smartphone met camera onder de display van Xiaomi Xiaomi legt design patent vast voor smartphone met under-screen camera. Dankzij een transparant schermgebied kan de lens door de display schijnen.

De Chinese smartphonefabrikanten Xiaomi en Oppo behoorde in juni vorig jaar tot de eerste merken die een prototype telefoon toonde met een selfiecamera die onder het scherm verwerkt zit. Zodoende zie je de front-camera niet meer. Het is de ultieme oplossing voor de controversiële notch en alle selfie-camera varianten die hieruit zijn voortgevloeid. Denk aan de pop-up camera en de inmiddels veelvuldig toegepaste punch-hole camera.

De beeldkwaliteit van een under-screen camera is echter nog niet toereikend om toe te passen in een eindproduct. De camera kan nog niet voldoende licht opvangen door de display, waardoor foto’s er relatief donker uitzien, zo hebben zowel Oppo als Xiaomi naderhand laten weten.

Inmiddels zijn er echter behoorlijk wat maanden verstreken, op de achtergrond wordt er nog altijd hard gewerkt aan deze nieuwe technologische innovatie. Verwacht wordt dat in 2021 de eerste smartphones geïntroduceerd zullen worden met een camera onder de display.

In de tussentijd heeft LetsGoDigital al meermaals gerapporteerd over patenten waarin deze technologie werd beschreven en vastgelegd. Vandaag zijn we voor het eerst een designpatent tegengekomen waarin een smartphone model getoond wordt waarbij deze nieuwe technologie ook daadwerkelijk is toegepast. Het gaat om een Xiaomi telefoon.

Xiaomi smartphone met under-screen camera

Op 29 april 2019 heeft Beijing Xiaomi Mobile Software een design patent ingediend bij het CNIPA (China Intellectual Property Administration) voor een smartphone met under-screen camera. Het patent is op 24 april 2020 goedgekeurd, waarna deze is gepubliceerd in de WIPO Global Design database, voor wereldwijde bescherming van dit ontwerp.

Om een beter idee te krijgen van het gepatenteerde design heeft de grafisch designer Jermaine Smit, aka ConceptCreator, in opdracht van LetsGoDigital een serie renders gemaakt aan de hand van de patentafbeeldingen. Deze afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie en geven een goede eerste impressie van het gepatenteerde ontwerp.

De voorzijde van de Xiaomi smartphone beschikt over smalle schermranden, waardoor nagenoeg de gehele voorzijde uit schermoppervlak bestaat. De receiver is in de bovenste schermrand geplaatst. De voorzijde heeft veel weg van de Xiaomi Mi 9. Een notch heeft dit toestel echter niet. In plaats daarvan is de selfiecamera onder het scherm geplaatst.

Uit de patentdocumentatie valt af te leiden dat de frontcamera in het midden of aan de linkerzijde wordt geplaatst. Wanneer de selfiecamera wordt geactiveerd wordt het schermgebied transparant, waardoor de lens door de display kan schijnen. Zodra de camera weer inactief is, kan dit schermdeel weer normaal gebruikt worden.

De onlangs geïntroduceerde Mi 10 heeft overigens afgeronde schermranden, daar is bij dit model geen sprake van. Ook de achterzijde heeft veel weg van de vorig jaar geïntroduceerde Mi 9. De drievoudige camera is ook bij het gepatenteerde model verticaal van elkaar gepositioneerd, aan de linker bovenzijde. Direct onder het camerasysteem is de flitser geplaatst. Ten slotte vinden we aan de zijkanten de gebruikelijke knoppen terug voor het aan- / uitschakelen van de telefoon en de volumetoetsen. De onderzijde biedt plaats voor een dubbele speaker en een USB-C aansluiting.

Vanzelfsprekend kan Xiaomi besluiten om deze technologie in een ander telefoonontwerp toe te passen, denk aan de Xiaomi Mi 11 die volgend jaar verwacht wordt. Desalniettemin is het opvallend dat de Chinese fabrikant nu voor het eerst een telefoon design vastlegt waarbij deze vooruitstrevende technologie is terug te vinden. Dit lijkt er op te duiden dat de technologie inmiddels in grote lijnen is uitgewerkt, waardoor er ruimte komt om na te denken over de implementatie ervan.

Onlangs werd er nog gespeculeerd dat ook de Nokia 9.3 5G, die in het derde kwartaal van 2020 verwacht wordt, over een under-screen camera zal beschikken. Als Nokia inderdaad in staat blijkt te zijn om deze nieuwe camera-technologie nu al toe te passen, dan zou dit de ontwikkeling ervan in een stroomversnelling kunnen brengen richting andere fabrikanten.

Bekijk hier het patent van de Xiaomi smartphone.