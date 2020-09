Sony Xperia 5 II gaming smartphone compatibel met PlayStation De Xperia 5 II is Sony's nieuwste 5G telefoon met een 6,1" OLED display, een triple-camera en is compatibel met de PlayStation DualShock controller.

Sony heeft een nieuwe 5G smartphone geïntroduceerd met een relatief compact design en high-end features. De Sony Xperia 5 II is de opvolger van de vorig jaar gelanceerde Xperia 5. Het toestel wordt voorzien van een 21:9 CinemaWide display, een geavanceerde camera met Real-Time Eye AF en ZEISS lenzen. Ook is deze Sony smartphone compatibel met de PlayStation. Voor een ultieme mobiele game ervaring kun je zelfs gebruik maken van de DualShock 4 controller. Over de compatibiliteit met de nieuwe DualSense controller, die later dit jaar gelijktijdig met de PlayStation 5 beschikbaar wordt gesteld, is nog geen informatie bekend.

Met de Xperia 5 II zet Sony in op consumenten die waarde hechten aan hoogstaande fotografie, audio, film en gaming en tegelijkertijd graag over een compact mobieltje willen beschikken. Deze Sony gaming smartphone wordt uitgerust met een 6,1-inch Full HD+ OLED display met HDR ondersteuning – wat een relatief klein formaat is anno 2020.

Toch vallen de uiteindelijke afmetingen tegen als je echt op zoek bent naar een compacte telefoon. Het toestel is namelijk 152x69x8mm (HxBxD) groot. Ter vergelijking, de afmetingen van de Samsung Galaxy S20 zijn 158x68x8mm. Qua gewicht zijn deze twee modellen ook exact even zwaar: 163 gram.

Sony Xperia 5G telefoon met 3.5mm koptelefoon aansluiting

Dankzij de bioscoop-beeldverhouding van 21:9 leent deze telefoon zich wel uitstekend voor het kijken naar films en video’s. Temeer ook omdat deze Xperia telefoon ondersteuning biedt voor de hoge 120 Hertz refresh-rate. Hierdoor zien bewegende beelden er beduidend vloeiender uit en ook bij het scrollen door lange webpagina’s komt deze hoge verversingssnelheid goed tot z’n recht.

Sony behoort overigens tot de eerste smartphonefabrikanten die de 3.5mm koptelefoon aansluiting weer terugbrengt. Eerder dit jaar werd de Xperia 1 II ook al voorzien van een headphone jack, ditmaal is ook de Xperia 5 II uitgerust met een 3.5mm koptelefoon aansluiting. Bij de high-end modellen van vorig jaar was deze aansluiting niet te vinden. Verwacht wordt dat er komend jaar weer meer high-end modellen worden uitgebracht mét deze aansluiting, ook van andere fabrikanten, juist doordat zoveel consumenten het gemis van de koptelefoonaansluiting als een achteruitgang hebben ervaren.

Sony heeft ook de audiotechnologie naar een nieuw niveau gebracht. Deze Xperia telefoon biedt ondersteuning voor Hi-Res Audio (ook Wireless), LDAC en DSEE Ultimate. Laatstgenoemde verbetert de kwaliteit van digitale muziek. Dankzij de ingebouwde 360 Reality Audio technologie lijkt de muziek ook van alle kanten te komen.

Android games spelen met een PlayStation controller

Deze hoogstaande audio technologie komt vanzelfsprekend ook van pas bij het mobiel gamen. Sony smartphones zijn uitermate geschikt voor het spelen van online Android games. Ook kun je indien gewenst de DualShock 4 controller van de PlayStation 4 inzetten om het game plezier te vergroten en je gameprestaties te verbeteren. Daarnaast is de Sony Xperia 5 II voorzien van een verbeterde warmteafgiftestructuur van grafeen, waarmee oververhitting door langdurige gamessessies wordt tegengegaan.

Xperia is ook de officiële gaming smartphone voor het Call of Duty Mobile World Championship Tournament 2020. De eSports competitie is deze week van start gegaan in Japan en zal nog tot eind oktober plaatsvinden, in verschillende werelddelen. Bekijk hier het volledige Call of Duty Tournament programma.

De Sony Xperia 5 II is een echte kleine krachtpatser – het toestel wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 865 chipset. Standaard wordt er 8GB werkgeheugen ingebouwd en 128GB opslaggeheugen. Daarnaast wordt er ondersteuning geboden voor een microSDXC geheugenkaart, tot 1TB opslag. Dankzij de integratie van een X55 modem biedt het nieuwe model tevens ondersteuning voor het snelle 5G netwerk.

Het camerasysteem is gelijk aan de high-end Xperia 1 II die eerder dit jaar werd uitgebracht. Er is gekozen voor een triple camera met geavanceerde beeldtechnologie afkomstig uit de gerenommeerde Sony Alpha systeemcamera’s. De drievoudige camera bestaat uit een 12 megapixel groothoekcamera, 12 megapixel ultragroothoekcamera en een 12 megapixel tele camera. Video’s kan deze Sony telefoon opnemen in 4K resolutie met een maximale frame snelheid van 120fps. Het is daarmee het eerste mobieltje waarmee je 4K slow-motion video’s @ 120fps kunt opnemen. Nieuw is ook de toevoeging van een Real-Time Eye autofocus voor mensen en dieren.

Sony Xperia 5 II kopen

Sony heeft ook kans gezien om de telefoon waterbestendig te maken volgens IP65 / IP68 normering. De dual-sim telefoon draait op het Android 10 besturingssysteem en wordt voorzien van een 4.000 mAh batterij. Deze biedt tevens ondersteuning voor snelladen, waardoor je een lege accu voor 50% kunt bijladen in een half uurtje tijd.

Consumenten kunnen de Xperia 5 II kopen in de kleuren zwart en blauw. De compacte gaming smartphone heeft een adviesprijs van €900 en zal in de loop van oktober worden uitgebracht.