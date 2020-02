Samsung Galaxy S20 livestream volgen Wil jij de persconferentie volgen van Samsung Unpacked 2020? Bekijk hier de livestream! Naast een drietal Galaxy S20 modellen wordt ook de Galaxy Z Flip opvouwbare telefoon verwacht, evenals de Galaxy Buds+ draadloze oordopjes.

Vanavond is het zover! Samsung Electronics zal haar nieuwe Galaxy S-serie smartphones voor 2020 introduceren. Verwacht dit jaar echter geen Galaxy S11. Samsung maakt een grote sprong met de benamingen en gaat van de S10 naar de S20 – om de modelnamen gelijkt te trekken met het jaar van de introductie. Logischerwijs mag je volgend jaar dus de Galaxy S21 verwachten. Maar zover is het nog niet, eerst zal vanavond het Galaxy Unpacked 2020 evenement plaatsvinden. Wat mag je verwachten en hoe kun je de livestream bekijken?

Samsung Unpacked 2020 vindt plaats in San Francisco om 11:00 PST. Dat is 20:00 Nederlandse tijd. Het evenement wordt georganiseerd bij het Palace of Fine Arts, een monumentaal neoklassiek bouwwerk in San Francisco, in de Amerikaanse staat Californië.

De internationale pers zal op het evenement aanwezig zijn om verslag uit te brengen van de nieuwe modellen. Wil jij de Galaxy S20 livestream volgen? Dan hoef je alleen maar onderstaande video aan te zetten, om 20:00 gaat de presentatie van start. Indien gewenst kun je een reminder instellen, zo weet je zeker dat je de persconferentie niet mist.

Wat mag je verwachten van Samsung Galaxy Unpacked 2020?

Samsung zal tijdens het evenement drie Galaxy S-serie modellen introduceren. Daarnaast wordt er ook nog een opvouwbare telefoon verwacht, deze krijgt de naam Galaxy Z Flip. Zoals elk jaar is er al veel bekend over de nieuwe high-end smartphone modellen. Naast de viertal mobiele telefoons zal de Koreaanse fabrikant ook draadloze oordopjes presenteren, het gaat om de Galaxy Buds+.

Om de beginnen met de S-serie 2020 modellen. Nieuw wordt de toevoeging van de Galaxy S20 Ultra (6,9”). Dit wordt het nieuwe topmodel, het Ultra model wordt ook wel gezien als vervanging voor de S10 5G – deze variant is overigens nooit in Nederland uitgebracht. Het goedkope model, de S10e, krijgt geen directe opvolger. Het standaard model, de Galaxy S20 (6,2”), wordt dit jaar dus ook het instapmodel binnen de S-serie. Als derde variant wordt er nog een Galaxy S20+ (6,7”) geïntroduceerd, deze zal tussen de twee eerder genoemde modellen vallen. Meer weten over de specificaties en de onderlinge verschillen? Lees hier alles over de Samsung Galaxy S20 serie.

Update: 11-feb 13:00 CET : LetsGoDigital heeft zojuist het officiële Nederlandse persbericht weten te bemachtigen. Lees hier wat Samsung te melden heeft over de Galaxy S20!

De Samsung Galaxy Z Flip wordt de tweede opvouwbare smartphone van de Koreaanse fabrikant. Het is een totaal ander toestel dan de Fold. Ditmaal vouwt de telefoon niet uit in de breedte, maar in de lengte. Het gaat dus om een ouderwets klaptelefoon design – vergelijkbaar met de iconische Motorola RAZR. De Z Filp zal wel over betere specs beschikken dan de RAZR. Bovendien lijkt Samsung een beduidend goedkoper prijskaartje aan deze vouwtelefoon te willen hangen. Er wordt gesproken over een verkoopprijs van zo’n €1500 – €1600. Daarmee is de prijs vergelijkbaar met de RAZR en maar liefst €500 goedkoper dan de Fold.

Naast de nieuwe mobieltjes worden er ook nieuwe oordopjes verwacht. Aangezien de nieuwe toestellen niet langer voorzien worden van een 3.5mm aansluiting gaat het om draadloze oortjes. Deze worden ook wel de Galaxy Buds+ genoemd, in verhouding met de Buds van vorig jaar zal de batterijcapaciteit worden verbeterd. Hoewel liefhebbers graag hadden gezien dat Samsung ook Active Noise Cancellation zou toevoegen aan de oordopjes lijkt hier geen sprake van te zijn. De Samsung Buds+ krijgen een prijs van €170.

Besluit je één van de nieuwe telefoon modellen te kopen? Dan ontvang je de Buds+ gratis cadeau, mits je besluit de smartphone in de preorder periode te bestellen. Waarschijnlijk wordt het al direct na de product presentatie mogelijk om een Galaxy S20 preorder bestelling te plaatsen. Op vrijdag 13 maart vindt de release plaats in Europa, dan worden ook de preorders uitgeleverd. Of de Z Flip ook al direct in de verkoop gaat is nog even onduidelijk. Hoogstwaarschijnlijk hanteert Samsung Nederland onderstaande adviesprijzen.

Prijzen van de Samsung Galaxy 2020 line-up

• Galaxy S20 4G met 8GB RAM / 128GB opslag: €900

• Galaxy S20 5G met 12GB RAM / 128GB opslag: €1000

• Galaxy S20+ 4G met 8GB RAM / 128GB opslag: €1000

• Galaxy S20+ 5G met 12GB RAM / 128GB opslag: €1100

• Galaxy S20 Ultra 5G met 12GB RAM / 128GB opslag: €1350

• Galaxy S20 Ultra 5G met 16GB RAM / 512GB opslag: €1550

• Galaxy Z Flip 4G met 8GB RAM / 256GB opslag: €1500

• Galaxy Buds+ wireless oordopjes : €170