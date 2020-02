Galaxy S20 persbericht van Samsung Nederland Vanavond worden de langverwachte high-end Galaxy S20 modellen onthuld door Samsung. LetsGoDigital brengt je alvast het officiële Nederlandse persbericht.

Vanavond zal Samsung Electronics haar nieuwe Galaxy S-smartphones introduceren. Om 20:00 Nederlandse tijd gaat de persconferentie van start. De product introducties zullen via een livestream van Samsung te bekijken zijn. Kun je niet meer wachten? LetsGoDigital brengt je alvast het volledige Nederlandse persbericht, zodat jij vast alles over de nieuwe Samsung Galaxy S20 modellen kunt lezen. Onderstaand vind je het officiële persbericht.

Samsung lanceert met de Samsung Galaxy S20 een nieuw mobiel tijdperk

Met de nieuwe Galaxy S20 introduceert Samsung vandaag een nieuwe serie premium smartphones die de manier waarop we de wereld om ons heen vastleggen en delen, fijner, makkelijker en completer maakt. Zo maak je de meest prachtige foto’s, kun je details met de maximale zoomfunctie beter in beeld brengen en de door jou in 8K opgenomen video’s makkelijk streamen. Nu al haal je met de Galaxy S20 alles uit je favoriete bezigheden, maar de smartphone is ook al klaar voor 5G in Nederland. Zo kun je overal video’s streamen en speel je op het allerhoogste niveau de beste games. De Galaxy S20-serie bestaat uit drie varianten en verschillende kleuren, zodat er altijd een toestel is dat bij je past.

Meer dan ooit, leggen we ons leven vast en vertellen we onze verhalen via onze smartphone. Daarom wil je altijd en overal de allerbeste content kunnen maken én delen. De Galaxy S20-serie heeft camera’s met superhoge resoluties – tot wel 108MP op de Galaxy S20 Ultra – en verschillende zoomfuncties waarmee je elk beeld haarscherp en in indrukwekkende kleuren vastlegt. Zo creëer je eenvoudig de meest jaloersmakende foto’s. Ben je niet zeker welke camera de beste optie is voor dat specifieke moment? Met Single Take gebruik je alle camera’s tegelijk, waarna de smartphone zelf de beste shots aanbeveelt. Zo heb je altijd het beste resultaat. Minstens net zo indrukwekkend is de nieuwe mogelijkheid om video’s in 8K-resolutie op te nemen en te streamen naar een Samsung 8K TV. Je 8K-video’s zijn het waard om te delen met de wereld. Daarom werkt Samsung samen met YouTube zodat je 8K-video’s rechtstreeks kunt uploaden.

Doe waar je van houdt, nog beter

Met alle nieuwe functies en samenwerkingen is de Galaxy S20 gebouwd voor een nieuwe mobiele ervaring waardoor je de dingen waar je van houdt, nog beter kunt doen. Dankzij een nieuwe samenwerking tussen Spotify en Bixby Routines geniet je eenvoudig van een gepersonaliseerde soundtrack gebaseerd op routines – of je nou relaxt in bad of maximaal wil presteren in de sportschool. Met Music Share breid je de Bluetooth-connectie uit naar een autoradio of luidspreker, zodat je om beurten kunt DJ-en tijdens een roadtrip.

Voor de beste gaming-ervaring is de beste hard- en software nodig. De Galaxy S20 zet daarom een nieuwe standaard voor gaming on-the-go. Met onder andere een 120Hz-scherm, een razendsnelle processor, AKG-audio en een speciale game booster-functie – die op de achtergrond werkt om de instellingen te optimaliseren voor topprestaties – ervaar je altijd en overal je favoriete mobiele games op de best mogelijke manier. En straks met 5G in Nederland zijn de mogelijkheden bijna eindeloos.

De Galaxy S20 bevindt zich in het hart van het Galaxy-ecosysteem. Het toestel wordt geleverd met Samsungs meest cleane, eenvoudige en intuïtieve interface tot nu toe: One UI 2. Je kunt de Galaxy S20 ook gebruiken om de smart home te bedienen met SmartThings, om gezondheids- en wellness-doelen te bereiken met Samsung Health. Bovendien wordt de Galaxy S20 geleverd met een enorme standaardopslag.

De nieuwe Galaxy Buds+

Met de nieuwe Samsung Galaxy Buds+ kun je jezelf onderdompelen in je favoriete muziek en podcasts. De Buds+ beschikken over dynamische two-way speakers voor een krachtige bas en kraakhelder geluid, afgestemd door AKG; drie microfoons voor ongeëvenaarde geluids- en stemkwaliteit; en een ongelooflijk lange levensduur van de batterij – 11 uur voor de Buds+ en een extra 11 uur met behulp van de charging case. De Buds+ zijn compatibel met iOS, dus ongeacht welk apparaat je gebruikt kun je genieten van een geweldige audio-ervaring. Met een Spotify-partnerschap, luister je gemakkelijker naar je muziek, wijs je je favoriete afspeellijsten aan en druk je op Play met één tik.

Galaxy S20 beschikbaarheid

Vanaf 13 maart 2020 zijn Galaxy S20, Galaxy S20+ en Galaxy S20 Ultra verkrijgbaar in verschillende kleuropties en prijzen. De Galaxy Buds+ zijn verkrijgbaar vanaf 14 februari 2020. Daarnaast ontvangen mensen de Galaxy Buds+ ter waarde van €169 bij een vooruitbestelling vanaf 11 februari.

Kleuren

• Galaxy S20: Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink

• Galaxy S20+: Cosmic Grey, Cloud Blue, Cosmic Black

• Galaxy S20 Ultra: Cosmic Grey, Cosmic Black

• Galaxy Buds +: Black, White, Blue

Adviesprijs

De smartphones zijn verkrijgbaar met de volgende verkoopadviesprijzen:

• Galaxy S20: 128GB LTE voor €899 en 128GB 5G voor €999

• Galaxy S20+: 128GB 5G voor €1099

• Galaxy S20 Ultra: 128GB voor €1349 en 512GB voor €1549

• Galaxy Buds+: €169

Nog niet genoeg gelezen? LetsGoDigital heeft ook nog een uitgebreid persbericht weten te bemachtigen, welke onderstaand wordt weergegeven.

De Samsung Galaxy S20: het begin van een nieuw mobiel tijdperk

Samsung onthult vandaag de Galaxy S20, een nieuwe serie premium apparaten die de manier waarop we de wereld om ons heen vastleggen en ervaren, fundamenteel verandert. De integratie van geavanceerde 5G-technologie, kunstmatige intelligentie en nieuwe camera-hard- en software helpt gebruikers om zich op een geheel nieuwe manier uit te drukken. Hoe we onze telefoon ook gebruiken, de Galaxy S20 maakt elke ervaring eenvoudiger, aangenamer en completer. Dat geldt niet alleen voor het maken van foto’s, maar ook voor het luisteren naar muziek, het kijken van video’s en het spelen van games.

‘5G zal in dit decennium volledig veranderen hoe we communiceren en hoe we de wereld om ons heen ervaren,’ zegt Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile bij Samsung Nederland. ‘Alledrie de Galaxy S20-varianten zijn voorzien van 5G-connectiviteit, waarmee veel sneller nog grotere hoeveelheden data kunnen worden gedeeld en de bereikbaarheid sterk verbeterd, ook op drukke locaties. Dankzij de stabiele 5G verbinding en de door AI-aangedreven camera wordt videochat een totaal andere belevenis. Door de verbeterde latency speel je moeiteloos je favoriete spel op de Galaxy S20.’

Het vormgeven van de toekomst in communicatie

Met 5G gaat Samsung een nieuw decennium van mobiele innovatie in. En om deze nieuwe generatie connectiviteit te benutten, is elk apparaat in de Galaxy S20 serie – de Galaxy S20, Galaxy S20 + en Galaxy S20 Ultra – uitgerust met de nieuwste 5G-technologie. De Galaxy S20-lijn zijn de eerste apparaten die nieuwe mobiele ervaringen mogelijk maken die profiteren van landelijke laag-frequentiebanden en hoog-frequentie banden. De Galaxy S20-serie biedt zowel non-standalone en standalone 5G-mogelijkheden. Uiteraard is de Galaxy S20-serie ook volledig compatibel met 4G.

Vastleggen verandert

Meer dan ooit, leggen we ons leven vast en vertellen we onze verhalen via onze smartphone. Dat is de reden waarom de camera de belangrijkste functie is voor consumenten die een nieuwe smartphone kopen. Ontworpen voor de manier waarop we leven, introduceert de Galaxy S20 een volledig nieuw camerasysteem – aangedreven door AI en met de grootste beeldsensor ooit – om het beste in elk beeld en elk moment naar voren te brengen.

• Elk detail in verbluffende helderheid: de camera van de Galaxy S20 biedt een superhoge resolutie (108MP hoge resolutie [Galaxy S20 Ultra]/64MP hoge resolutie [Galaxy S20, Galaxy S20+]), die elk detail en elke nuance van het beeld naar voren brengt. De Galaxy S20 Ultra gaat nog een stap verder met pixelfusietechnologie op sensorniveau, voor verbluffende opnamen bij weinig licht.

• Ongeëvenaarde zoommogelijkheden: de Galaxy S20’s Space Zoom-technologie verkleint het gat tussen DSLR’s en de camera’s die we gewend zijn in onze telefoons. Space Zoom – een combinatie van verliesvrije hybride optische zoom (3x [Galaxy S20, Galaxy S20+], 10x [Galaxy S20 Ultra]) en AI-aangedreven 10x digitale zoom – laat gebruikers zoomen tot 100x (S20 Ultra). Het is ook gemakkelijk om een opname te maken, bij te snijden en te bewerken in indrukwekkende kwaliteit, dankzij de crop-zoomtechnologie van de Galaxy S20.

• Filmen op professioneel niveau: de Galaxy S20 biedt 8K-video-opname, waarmee gebruikers elk detail en verbluffende kleuren kunnen vastleggen. Met Super Steady 2.0, met anti-rollstabilisatie en AI-bewegingsanalyse, zien zelfs de hobbeligste video’s eruit alsof ze zijn opgenomen met een track en dolly. Cast het eindresultaat naar een Samsung 8K TV voor een best-in-class kijkervaring.

• Single Take, meerdere mogelijkheden: met de Galaxy S20 kan de gebruiker in het moment blijven, terwijl hij het vastlegt. De Galaxy S20 neemt gelijktijdig verschillende foto’s en video’s, waaronder live focus, cropped, ultra wide en meer, waarna het apparaat op basis van AI de beste shots aanbeveelt.

Doe waar je van houdt, nog beter

De Galaxy S20 verbetert ook alle andere dingen die we graag op onze telefoon doen. Met nieuwe functies en impactvolle partnerschappen is de Galaxy S20 gebouwd voor een nieuw soort mobiele ervaring.

• Meeslepende muziek: Dankzij een nieuwe integratie tussen Spotify en Bixby Routines geniet je eenvoudig van een gepersonaliseerde soundtrack gebaseerd op routines. Met Music Share breid je de Bluetooth-connectie uit naar een autoradio of luidspreker, zodat je om beurten kan DJ-en tijdens een roadtrip.

• Uitzonderlijke videochat op Google Duo: de Galaxy S20 verbetert de videochat-ervaring door 5G en een exclusieve samenwerking met Google en Google Duo-videogesprekken. Gebruik de brede lens om het hele gezin bij een gesprek te betrekken. Chat met acht vrienden tegelijk. En chat voor het eerst in FHD kwaliteit.

• YouTube op 5G: je 8K-video’s zijn het waard om te delen met de wereld. Samsung werkt samen met YouTube zodat je 8K-video’s rechtstreeks kunt uploaden. Creëer je eigen 8K-content en bekijk ze in ongeëvenaarde kwaliteit op je 8K-televisie.

• Streaming: Vanwege de professionele camera van de Galaxy S20 hebben Netflix en Samsung de handen ineen geslagen om de Galaxy S20, om gerenommeerde regisseurs exclusieve content voor Samsung-gebruikers te laten vastleggen. Gebruikers kunnen ook de allerbeste content van Netflix ontdekken door een verbeterde integratie met Galaxy-apparaten, waardoor content gemakkelijker kan worden ontdekt en toegankelijk is via Samsung Daily, Bixby en Finder.

• Geweldig gamen: ook mobiel gamen wordt naar een hoger niveau getild. Met een 120Hz-scherm ervaar je de snelste refresh rate en vloeiende gameplay – perfect voor gaming op een 5G-netwerk. Gecombineerd met een snelle processor, 12GB RAM, een AKG-audiosysteem en een game booster die op de achtergrond werkt om de instellingen te optimaliseren voor topprestaties, zet de Galaxy S20 een nieuwe standaard voor gaming on-the-go.

Ervaar eindeloze mogelijkheden

De nieuwe Galaxy S20 beschikt over de premium technologieën die Galaxy-fans hebben leren kennen en verwachten. De Galaxy S20 is het meest veilige apparaat dat Samsung ooit heeft gemaakt en wordt beschermd door Knox, het toonaangevende mobiele beveiligingsplatform dat het apparaat beschermt van het chip- tot softwareniveau. De Galaxy S20 beschikt ook over een nieuwe, veilige processor, Guardian Chip genaamd, ter bescherming tegen hardware-aanvallen.

Aangedreven door een grotere en slimmere batterij, wordt de Galaxy S20 geleverd met een snellader van 25W, waarbij de Ultra ook 45W Super Fast-opladen ondersteunt. De hele serie is standaard uitgerust met enorme opslag (128 GB voor S20; 128 GB, 256 GB en 512 GB voor Galaxy S20 + en S20 Ultra).

De Galaxy S20 bevindt zich in het hart van het Galaxy-ecosysteem. Het toestel wordt geleverd met Samsungs meest cleane, eenvoudige en intuïtieve interface tot nu toe: One UI 2. Je kunt de Galaxy S20 ook gebruiken om de smart home te bedienen met SmartThings, om gezondheids- en wellness-doelen te bereiken met Samsung Health en meer.

Galaxy Buds+

Met de nieuwe Samsung Galaxy Buds+ kun je jezelf onderdompelen in je favoriete muziek en podcasts. De Buds+ beschikken over dynamische two-way speakers voor een krachtige bas en kraakhelder geluid, afgestemd door AKG; drie microfoons voor ongeëvenaarde geluids- en stemkwaliteit; en een ongelooflijk lange levensduur van de batterij – 11 uur voor de Buds+ en een extra 11 uur met behulp van de charging case. De Buds+ zijn compatibel met iOS, dus ongeacht welk apparaat je gebruikt kun je genieten van een geweldige audio-ervaring. Met een Spotify-partnerschap, luister je gemakkelijker naar je muziek, wijs je je favoriete afspeellijsten aan en druk je op Play met één tik.

