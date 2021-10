Hands-on video van Samsung Galaxy S22 aluminium dummy Aluminium dummy toont ontwerp van Galaxy S22. Minimale design verschillen met de Galaxy S21, het nieuwe smartphone model wordt wel een stukje kleiner.

Het is alweer oktober. Dat betekent dat Samsung over twee maanden haar nieuwe S-serie line-up zal onthullen. De Samsung Galaxy S22 serie wordt in januari 2022 verwacht en zal hoogstwaarschijnlijk opnieuw uit drie modellen bestaan. Naast een basismodel zal er een groter Galaxy S22 Plus model verschijnen evenals een nieuw topmodel, in de vorm van een Galaxy S22 Ultra. De afgelopen weken is er al veel bekend geworden omtrent de nieuwe Samsung smartphones, zowel qua vormgeving als specs.

De Galaxy S22 en S22+ zullen veel gelijkenissen vertonen met hun voorgangers, hoewel beide modellen wel een stukje kleiner worden. Het basismodel wordt naar verluidt uitgerust met een 6,06-inch display – in plaats van 6,2”. Het Plus model krijgt een 6,55-inch scherm – in plaats van 6,7”.

Het Ultra model daarentegen krijgt een afwijkend ontwerp, dit toestel krijgt rechtere randen zoals we kennen van de Note modellenreeks. De Galaxy S22 Ultra wordt tevens de eerste smartphone binnen de S-serie met een S Pen stylus compartiment.

Samsung Galaxy S22 preview van dummy model

Vorige maand publiceerde LetsGoDigital al een reeks renders van de Samsung Galaxy S22 Plus. Kort daarna verschenen de eerste renders op basis van CAD-tekeningen online. Hieruit bleek dat het design in grote mate gelijk blijft aan de Galaxy S21 serie. Inmiddels is dit ontwerp bevestigd nu er een aluminium dummy van de S22 rondcirculeert op het internet.

De foto’s zijn ontdekt door David Kowalski, aka @xleaks7 en gepubliceerd via de website Pigtou. Pigtou produceert cases en skins voor populaire elektronica producten, waaronder smartphones, tablets en game consoles. De website heeft tevens onderstaande video gepubliceerd, waarin de Galaxy S22 dummy van alle kanten getoond wordt.

De contouren zijn nagenoeg identiek aan de huidige S-serie. Afgezien van de afmetingen is de S22 het best te herkennen door te kijken naar het camerasysteem aan de achterzijde. Bij de Galaxy S21 / S21+ laat Samsung de cameramodule optisch doorlopen vanuit de zijkant. Bij het nieuwe model is deze ronding een stuk rechter vormgegeven, zoals enige tijd geleden ook door Ice Universe werd geïllustreerd.

De vormgeving van het dummy model komt exact overeen met eerdere geruchten. Het lijkt dan ook aannemelijk dat dit inderdaad het ontwerp wordt van de Samsung Galaxy S22 en de S22 Plus. Dergelijke dummy telefoons worden onder andere gebruikt door hoesjesfabrikanten, om een goed passend smartphone hoesje te kunnen ontwerpen.

De positionering van de knoppen en aansluitingen blijven ongewijzigd. Dat betekent tevens dat er geen 3.5mm koptelefoon geïntegreerd zal worden, ook een microSD geheugenkaartslot zal ontbreken. Dit is overigens ook al het geval bij de S21 line-up.

Galaxy S22 Unpacked 2022

Helaas lijkt Samsung de Galaxy S-serie steeds meer weg te zetten als een mid-range line-up. Alleen het Ultra model zal een high-end uitstraling krijgen met een glazen achterpaneel. Voor de S22 en S22+ wordt hoogstwaarschijnlijk een plastic paneel gebruikt en een Full HD+ display – in plaats van QHD+.

De Galaxy Z-serie wordt de nieuwe premium line-up. Na de goede verkoopresultaten van de Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3 is de Zuid-Koreaanse fabrikant voornemens om nog sterker in te zetten op opvouwbare smartphone modellen.

De Samsung S22 serie zal hoogstwaarschijnlijk in januari 2022 worden uitgebracht. Er zal een Galaxy Unpacked launch evenement georganiseerd worden om de nieuwe modellen te introduceren. Normaliter gaat de pre-order periode een dag of twee na het event van start. De release datum zal zo’n twee weken later plaatsvinden.

Veel Galaxy-fans hopen nog op een Galaxy S21 FE, als goedkoop alternatief op de S21. Er zijn echter steeds meer signalen dat Samsung dit smartphone model op het laatst moment heeft geannuleerd. Het toestel was al vertraagd door chiptekorten. Lange tijd werd gedacht dat de S21 FE alsnog in oktober zou arriveren.

Door de positieve verkoopresultaten van de recent geïntroduceerde Galaxy Z smartphones, in combinatie met de nieuwe S-serie modellen die al over twee maanden verwacht wordt, lijkt Samsung nu alsnog definitief af te zien van de S21 FE release. Het is nu dus wachten op de S22.