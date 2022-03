Samsung Fashion Film voor Galaxy smartphones Samsung maakt een beschermende en decoratieve Fashion Film om de achterzijde van je smartphone te decoreren en persoonlijker te maken.

Samsung introduceert jaarlijks een groot aantal smartphone modellen in uiteenlopende prijsklasse. Afgelopen maand is de high-end Galaxy S22 serie geïntroduceerd, gevolgd door verschillende modellen A-serie en M-serie modellen. Het is nu wachten op de Galaxy A33, de A53 en de A73. Met deze smartphones zal het bedrijf zich richten op jongeren. Deze telefoons leveren dan ook relatief veel waar voor je geld.

Het lijkt erop dat Samsung een nieuw idee in petto heeft om je telefoon te versieren. Zodoende kun je jouw toestel een extra persoonlijke touch meegeven. Samsung heeft namelijk een handelsmerk aangekondigd in het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om de benaming ‘Fashion Film’.

Samsung Fashion Film voor mobiele telefoons

Op 7 maart 2022 heeft Samsung Electronics een handelsmerk ingediend bij de UK IPO (United Kingdom Intellectual Property Office) voor de benaming ‘Fashion Film’. De aanvraag is gecategoriseerd als Class 9 met een korte, maar duidelijke omschrijving:

Samsung Fashion Film trademark description: Protective and decorative films adapted for smartphones.

Smartphones worden doorgaans voorzien van een protective film (cq. een screen protector) om het glazen oppervlak te beschermen tegen krassen en stoten. Zo’n beschermlaag kan zowel op de voor- als achterzijde van je telefoon worden toegepast.

Samsung lijkt nu te werken aan een nieuwe variant die niet alleen beschermend werkt, maar ook decoratief zal zijn – zo valt uit de omschrijving en benaming op te maken. Mogelijk is de Samsung Fashion Film een soort van sticker die je kunt gebruiken om de achterzijde van je telefoon te verrijken. Het is een ideale manier om het uiterlijk van je device zowel persoonlijk als uniek te maken. Vooral jongeren zullen zo’n Fashion Film kunnen waarderen.

Afgelopen week legde Samsung ook al een trademark vast in de UK voor de benaming Flap Leather Cover. Of deze aanvragen aan elkaar gerelateerd zijn blijft vooralsnog onbekend.

De Galaxy A33 en Galaxy A53 worden later deze maand verwacht. De duurdere Galaxy A73 zal vermoedelijk over een maand of twee volgen. Of Samsung de nieuwe Fashion Film ten tijde van de A-serie modellen zal introduceren blijft vooralsnog onbekend, ondenkbaar is het zeker niet.

In de tweede helft van het jaar zal Samsung naar verwachting ook de opvolgers van de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 opvouwbare telefoons aankondigen. De Z Flip 3 is natuurlijk ook een echte Fashion accessoire. Toch acht ik de kans groter dat de nieuwe Fashion Film stickers voor de goedkopere A-serie modellen bestemd zullen zijn. De komende weken zullen we hier vermoedelijk meer over te horen krijgen.

Download official documentation: Samsung Fashion Film for smartphones.