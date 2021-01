Samsung A32 met vernieuwde camera Drie nieuwe Galaxy A-serie smartphones met 5G compatibiliteit op komst; de Samsung A32, A52 en A72. Wat heeft het goedkoopste model te bieden?

Naast de Samsung Galaxy S21 serie introduceert de Zuid-Koreaanse fabrikant binnenkort ook een aantal goedkopere smartphones binnen de A-serie. Eén daarvan is de Samsung A32 5G. Tot nu toe was de A42 de goedkoopste 5G telefoon van Samsung, met de komst van de A32 zal dit gaan veranderen. Met deze telefoon kun je namelijk ook gebruik maken van het supersnelle 5G mobiele internet netwerk, mits je over een 5G abonnement beschikt uiteraard.

Afgelopen maand verschenen de eerste renders van de Samsung Galaxy A32 5G al online, inmiddels zijn ook de eerste officiële productbeelden beschikbaar. Roland Quandt heeft op het Duitse WinFuture een reeks product afbeeldingen online gezet van de verwachte Samsung smartphone. Het toestel wordt getoond in vier kleuren: wit, zwart, lichtblauw en lichtpaars.

Samsung Galaxy A32 goedkope 5G telefoon met quad-camera

Doorgaans voorziet Samsung de Galaxy smartphones van een groot camera eiland – hiermee bedoel ik het frame dat rond de cameralenzen wordt geplaatst. Bij de Samsung A32 wordt er juist voor een totaal ander ontwerp gekozen, er is namelijk helemaal geen camera eiland te zien. In plaats daarvan wordt elke lens afzonderlijk verwerkt in het kunststof achterpaneel. Het lijkt erop dat Samsung hierbij geïnspireerd is door de LG Velvet.

De nieuwe Galaxy A32 5G wordt naar verwachting uitgerust met een 6,5-inch Full HD+ AMOLED display. De mobiele telefoon wordt voorzien van een druppelvormige uitsparing, voor de front-camera. Ook krijgt het toestel een relatief dikke kin. De vingerafdruksensor zal aan de zijkant geplaatst worden, in de power-knop.

Vermoedelijk wordt de Samsung A32 aangedreven door de Mediatek Dimensity 720 chipset, die een geïntegreerde 5G modem heeft voor sub-6 Ghz-netwerken. Er zal 4GB werkgeheugen worden ingebouwd met keuze uit 64GB of 128GB opslaggeheugen.

Het camerasysteem lijkt te bestaan uit een 48 megapixel groothoekcamera, een 8 megapixel ultragroothoek camera en een lagere resolutie macro- en dieptecamera. Zijn voorganger, de Galaxy A31, werd voorzien van een 5.000 mAh batterij met ondersteuning voor 15W snelladen. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de Galaxy A32 over een vergelijkbare accucapaciteit en laadsnelheid zal beschikken.

Hoewel de S-serie jaarlijks op veel interesse kan rekenen, is de A-serie beduidend populairder als het gaat om verkoopaantallen. Zo behoorde de Galaxy A51 en A71 afgelopen jaar tot de meest populaire smartphones in Europa. De Samsung Galaxy A52 en Galaxy A72 worden overigens ook binnenkort verwacht.

Naar verwachting worden de nieuwe A-serie modellen in het eerste kwartaal van 2021 geïntroduceerd, mogelijk dat de Samsung A32 deze maand zelfs nog zal arriveren. Vermoedelijk ligt de prijs van dit model rond de €300 / €330 voor een los toestel, zonder abonnement.