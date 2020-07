Win een Oppo Find X2 Pro Lamborghini telefoon bij TopGear Oppo Nederland organiseert een unieke winactie! Via TopGear kun je nu gratis een Oppo Find X2 Pro Lamborghini Limited Edition smartphone winnen.

Afgelopen week heeft Oppo een zeer stijlvolle Limited Edition aangekondigd van haar beste smartphone ooit. De Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition is ontworpen in samenwerking met de Italiaanse sportautofabrikant Automobili Lamborghini en is geïnspireerd op de Lamborghini Aventador SVJ Roadster. De nieuwe 5G telefoon van Oppo is een echte must-have voor elke autoliefhebber, het toestel is bijzonder snel, krachtig, sportief en luxe uitgevoerd.

Met een verkoopprijs van €1.600 is deze smartphone echter niet voor iedere portemonnee weggelegd. Daarom is Oppo Nederland een unieke winactie gestart in samenwerking met TopGear – het populaire televisieprogramma over auto’s van de BCC.

Via de Nederlandse Top Gear site heb je de mogelijkheid om een Oppo Find X2 Pro Limited Edition te winnen. Wat je hiervoor moet doen? Laat een reactie achter op de webpagina van TopGear en vertel waarom jij deze telefoon zou moeten winnen. Je kunt je winkansen vergroten door het bericht ook te delen via je social media kanalen.

Je bent zeker niet de enige die gratis kans wil maken op deze unieke Oppo telefoon, zorg daarom voor een origineel en/of grappig verhaal. Je hebt nog tot en met vrijdag 31 juli 2020 de tijd om een reactie in te sturen. De winnaar van deze exclusieve Oppo Lamborghini smartphone wordt via de Nederlandse site van TopGear bekend gemaakt.

Wat je van de Oppo Find X2 Pro mag verwachten? Feitelijk is dit de beste smartphone van het moment. Het is een 5G telefoon dat is uitgerust met een prachtig 6,7-inch afgerond AMOLED display met een QHD+ resolutie en een 120 Hz refresh rate. Het drievoudige camerasysteem produceert zeer hoogwaardige foto en videobeelden. Verder is er een 10x Hybrid Zoom functie voorhanden om elk onderwerp moeiteloos dichterbij te kunnen halen.

Ook opladen is een genot met deze smartphone, want dankzij de ondersteuning voor 65 Watt snelladen is een lege accu binnen 40 minuten weer helemaal vol. Dankzij de integratie van een Qualcomm Snapdragon 865 chipset met 12GB RAM en 512GB ROM geheugen levert dit toestel de snelste prestaties die je maar kunt wensen, met meer dan genoeg geheugen om al je foto’s en bestanden op te kunnen slaan. Meer weten over deze high-end Android telefoon? Lees onze volledige Oppo Find X2 Pro review.

De Limited Edition variant is verkrijgbaar in een beperkte oplage en wordt exclusief door T-Mobile verkocht. De smartphone wordt geleverd met tal van accessoires, die allemaal in Lamborghini-stijl zijn vormgegeven. Zo wordt er een bijzonder stijlvol microfiber lederen hoesje bijgeleverd, evenals een 65 Watt oplader, USB-kabel, auto-oplader en draadloze oortjes.

Zelfs de verkoopverpakking is ontworpen om te worden geopend en gesloten zoals de deur van de Aventador SVJ sportwagen. Ook zijn er verschillende sportauto thema’s voor-geïnstalleerd, die bijdragen aan het exclusieve en sportieve karakter van deze Limited Edition smartphone.