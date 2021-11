Motorola Edge 20 Pro review De Motorola Edge 20 Pro heeft een 144Hz scherm, een snelle chipset, een grote batterij en een 108MP camera. Hoe presteert deze telefoon in de praktijk?

Twee maanden geleden bracht Lenovo de Motorola Edge 20 serie uit. De nieuwe line-up bestaat uit drie modellen. Naast een basismodel is er ook een extra goedkope Edge 20 Lite uitgebracht, evenals een extra geavanceerde Edge 20 Pro. Afgelopen week hebben we reeds het nieuwe Lite model behandeld, ditmaal komt het Pro model aan bod. Dit is de enige smartphone binnen de nieuwe modellenreeks met een telefoto zoomcamera en een in-display vingerafdruksensor.

De drietal modellen verschillen niet alleen qua modelnaam, er is ook een wezenlijk verschil in prijs te constateren. Waar het Lite model voor slechts €350 over de toonbank gaat, dien je voor het Pro model maar liefst €700 te betalen. Levert de Motorola Edge 20 Pro voldoende meerwaarde of kun je dan toch beter voor één van de goedkopere modellen kiezen?

Motorola Edge 20 Pro review

Redactrice Claudia Rahanmetan heeft op AndroidWorld een uitgebreide Edge 20 Pro review gepubliceerd, waarin ze dieper ingaat op de voordelen en nadelen van deze smartphone. Het test exemplaar heeft een prachtige Midnight Blue kleurstelling en is voorzien van 12GB RAM en 256GB ROM. De telefoon is tevens verkrijgbaar in de kleuren Iridescent White en Blue Vegan leather. Laatstgenoemde heeft een matte kunstlederen afwerking.

De Edge 20 Pro is uitgerust met een groot en helder 6,7-inch Full HD+ OLED display met een bijzonder hoge 144 Hz refresh-rate. Dergelijke hoge verversingsfrequenties waren tot op heden alleen beschikbaar op gaming smartphones. Het scherm wordt beschermt middels Corning Gorilla Glass 5. Ook is het toestel voorzien van een waterafstotende coating. De behuizing is IP52 gecertificeerd.

Over het scherm zegt Claudia in haar review: “Het gaat om een OLED-scherm met een resolutie van 1080 x 2400 en ondersteuning voor HDR10+, wat overeenkomt met de meeste smartphones in dit segment. Het paneel is erg fijn om naar te kijken, vooral in de stand ‘Verzadigd’ die ik de voorkeur geef. Fel zonlicht heeft het scherm geen enkele moeite mee en ook de automatische schermhelderheid wordt prima aangepast aan de omstandigheden.”

Triple-camera

Er is een ponsgat gemaakt in de display voor de selfiecamera. Deze herbergt een 32 megapixel beeldsensor. Op de achterzijde is een drievoudige camera beschikbaar. Naast een 108 megapixel groothoekcamera bestaat het camerasysteem uit een 16 megapixel ultra-groothoekcamera en een 8 megapixel telefoto camera die 5x optische zoom en 50x digitale zoom mogelijk maakt.

Over de triple-camera meldt Claudia in haar Motorola Edge 20 Pro review: “De camera neemt over het algemeen redelijk goede foto’s al is de kwaliteit vrij inconsistent. Het fotograferen in slecht verlichte omstandigheden valt tegen. Wel maakt de 8 MP periscoopcamera met 5x optische zoom de Edge 20 Pro vrij uniek, aangezien periscoopcamera’s voornamelijk op high-end telefoons zoals de Samsung Galaxy S21 Ultra te vinden zijn.

De smartphone wordt aangedreven door de snelle Qualcomm Snapdragon 870 SoC. De Motorola Edge 20 Pro draait op het Android 11 besturingssysteem in combinatie met de My UX interface van Motorola. Over de prestaties en de software niets dan lof. Het toestel reageert lekker snel en biedt tevens 5G ondersteuning. Aangaande het updatebeleid, deze Motorola telefoon zal twee Android OS updates ontvangen en drie jaar beveiligingsupdates.

Jammer genoeg heeft Lenovo bij dit Pro-model niet extra ingezet op de geluidskwaliteit. De Moto Edge 20 Pro is namelijk voorzien van een enkele speaker, die aan de onderzijde is geplaatst. Over de geluidskwaliteit zegt Claudia in haar Motorola review: “Hoewel de luidspreker krachtig is, mis ik toch het geluid, de bas en de diepgang van stereo-speakers die op smartphones met vergelijkbare prijzen wel aanwezig is.”

Gelukkig is er op de accuduur weinig aan te merken. Dankzij de 4.500 mAh ingebouwde batterij kom je zonder problemen de dag door. Bij gemiddeld gebruik zal de accu zo’n 1,5 dag meegaan alvorens je de smartphone aan de oplader dient te leggen. Opladen gaat dankzij de 30W ondersteuning lekker snel. Standaard wordt er ook een 30W TurboPower oplader meegeleverd, evenals een USB-C kabel. Draadloos opladen behoort overigens niet tot de mogelijkheden.

Verder vind je in de verkoopverpakking ook nog een transparante back-cover. Handig, want hiermee kun je de telefoon goed beschermen tegen invloeden van buitenaf. Bovendien voelt de achterzijde vrij glad aan. Door gebruik te maken van het hoesje wordt de kans dat het toestel uit je handen glipt aanzienlijk verkleind.

Prijs & Verkrijgbaarheid

De Motorola Edge 20 Pro heeft een adviesprijs van €700 (12GB / 256GB). Inmiddels is dit telefoonmodel alweer enige tijd verkrijgbaar, dat betekent dat je online al een leuke korting kunt scoren. Verschillende retailers hanteren op het moment van schrijven een verkoopprijs van €620 tot €670, voor een simlockvrij los toestel.

Uiteraard kun je deze Android telefoon ook met abonnement kopen. Zodoende kun je extra korting krijgen op de toestelprijs. Providers als KPN, T-Mobile en Vodafone hanteren een gemiddelde verkoopprijs van slechts €480. Terwijl de data- en belbundel tarieven gelijk zijn aan die van een sim-only abonnement. Door het toestel direct af te betalen tot een maximaal openstaand bedrag van €250 kun je een inkomenstoets en BKR-registratie voorkomen.