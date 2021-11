Motorola Edge 20 Lite review De Edge 20 Lite is een goedkope smartphone met groot scherm, 108MP camera en een krachtige accu. Levert deze telefoon voldoende waar voor je geld?

Toon pagina inhoud

In september heeft Lenovo de nieuwe Motorola Edge 20 smartphone line-up onthuld, bestaande uit drie telefoonmodellen. Naast een basismodel en een Edge 20 Pro is er ook een extra goedkoop model uitgebracht; de Edge 20 Lite. Laatstgenoemde is minder krachtig, maar beschikt wel over een 108MP camera en een grote accu. Ook is de Motorola Edge 20 Lite voorzien van een groot scherm. Het gaat om een 6,7” Full HD+ display met een 90Hz refresh-rate.

Met een verkoopprijs van €350 behoort deze smartphone tot de goedkopere mid-range modellen. Maar hoe presteert deze telefoon in de praktijk? Webredacteur Sebastien Marien zocht het uit voor AndroidWorld. In zijn Motorola Edge 20 Lite review worden alle voordelen, maar ook verscheidene nadelen omschreven.

Motorola review : Edge 20 Lite

Om te beginnen met het design, hierover meldt Sebastien het volgende: “De Edge 20 Lite heeft veel gelijkenissen met de andere Edge 20-toestellen. Tenminste, tot je de materiaalkeuze van de drie toestellen gaat vergelijken. De Pro-versie komt namelijk met een glazen behuizing en een aluminium frame. De gewone Edge 20 heeft dat glas omgeruild voor plastic en de Lite-variant heeft dan ook nog eens het aluminium gewisseld voor plastic.”

Sommige zullen de plastic behuizing en frame als goedkoop ervaren. Andere zullen dit niet zozeer als probleem ervaring. Dit blijft uiteindelijk erg persoonlijk. In ieder geval betaal je bij de Edge 20 Lite niet de hoofdprijs, waardoor de keuze wel rechtvaardigt kan worden.

De Motorola Edge 20 Lite is uitgerust met een 6,7-inch OLED Full HD+ display met een 90Hz refresh-rate. In tegenstelling tot de andere twee Edge 20 modellen beschikt het Lite model niet over een in-display vingerafdruksensor. In plaats daarvan heeft Motorola ervoor gekozen om de vingerafdrukscanner in de power-knop te verwerken. De snelheid waarmee de ontgrendeling plaatsvind is niet erg indrukwekkend, desondanks werkt de sensor wel accuraat.

Het toestel wordt aangedreven door de MediaTek Dimensity 720 5G SoC. Standaard wordt er 8GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen ingebouwd. Deze chipset is krachtig genoeg om meerdere apps naast elkaar te draaien. Ook multi-tasken is met deze smartphone geen probleem. Desondanks biedt deze chip natuurlijk niet dezelfde snelle prestaties die je van een vlaggenschip mag verwachten.

Verder beschikt de mobiele telefoon over een 32 megapixel selfie-camera. Op de achterzijde is een drievoudige camera geplaatst. Deze bestaat uit een 108 megapixel groothoekcamera, een 8 megapixel ultra-groothoekcamera en een 2 megapixel dieptecamera.

Over de camera prestaties meldt Sebastien in zijn Motorola review: “De prestaties van de hoofdcamera zijn prima voor z’n prijsklasse, al kan Motorola nog steeds stappen voorwaarts zetten op het gebied van de beeldverwerking. Zoomfoto’s tot 2x digitale zoom zijn aanvaardbaar, maar als je nog meer inzoomt gaat de kwaliteit snel achteruit.“ Over de ultra-groothoekcamera is Sebastien weinig positief, deze toont simpelweg teveel vervorming.

Al met al maakt deze Motorola telefoon redelijke foto’s. Laat je echter niet van de wijs brengen door het aantal camera’s of de 108MP resolutie. Als je de camera een belangrijk onderdeel vind, dan zijn er binnen deze prijsklasse betere alternatieven voorhanden.

Eén van de positieve punten van de Edge 20 Lite is zondermeer de accucapaciteit en de snellaad-mogelijkheden. De mobiele telefoon wordt uitgerust met een 5.000 mAh batterij, die krachtig genoeg is om de hele dag door te komen. Zelfs als je het toestel intensief gebruikt.

Standaard wordt er een 30W TurboPower oplader meegeleverd, waarmee je een lege accu in rap tempo weer kunt opladen. Sebastien meldt hierover in zijn Motorola Edge 20 Lite review: “Na een halfuurtje opladen haal je net niet de 60 procent, met zo’n capaciteit kom je al een heel eind.” Ideaal, ten slotte zijn de topmodellen van Apple en Samsung nog langzamer op te laden.

Motorola Edge 20 Lite review conclusie

Al met al levert de Motorola Edge 20 Lite een fijne gebruikerservaring. Zoals we van Motorola gewend zijn draait het toestel op Android 11, in combinatie met My UX. Deze interface is slechts minimaal aangepast, waardoor je kunt genieten van een nagenoeg pure Android ervaring. De smartphone wordt voorzien van 3 jaar updates. Verder levert de telefoon snelle prestaties, een fijne en groot display en een lange accuduur. Over het design valt te twisten en ook de camera springt er qua kwaliteit niet direct uit.

Voor een adviesprijs van €350 levert de Edge 20 Lite een goede allround ervaring. Je kunt deze Motorola smartphone kopen bij MediaMarkt, Coolblue, Bol, BelSimpel en Mobiel. De telefoon is verkrijgbaar in twee kleuren: Electric Graphite en Lagoon Blue.