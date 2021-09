Samsung Galaxy Z Fold 3 Test : Teardown video Is de Galaxy Z Fold 3 werkelijk robuuster dan voorheen? JerryRigEverything publiceert een complete teardown en test ook direct de waterdichtheid.

Afgelopen maand heeft Samsung de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 uitgebracht. De 3de generatie opvouwbare telefoons is sterker en duurzamer dan ooit tevoren. Eén van de vernieuwingen is de IPX8 rating, wat inhoudt dat de vouwtelefoons voor het eerst waterbestendig zijn. Dat is gezien de complexe bewegende constructie rondom het scharnier een enorme opgave geweest. Ook is er een vernieuwd Armor Aluminium Frame toegepast, evenals een nieuwe screen protector en Corning Gorilla Glass Victus.

In onze Samsung Galaxy Z Fold 3 review concludeerde we al dat het toestel een stuk steviger en solide aanvoelt. Een echte marteltest hebben wij echter niet uitgevoerd. Inmiddels heeft JerryRigEverything Samsung’s nieuwe vouwtelefoon ook onderworpen aan een uitgebreide test, waarin het toestel ernstig op de proef is gesteld en volledig uit elkaar is gehaald. Dit zorgt voor een aantal nieuwe inkijkjes.

Samsung Z Fold 3 test: Hoe duurzaam is deze opvouwbare smartphone?

Uit de krastest blijkt dat het scherm en de screen protector van de Z Fold 3 nog altijd redelijk makkelijk te beschadigen is. Zelfs met z’n nagels weet Jerry het scherm te beschadigen – iets dat ons overigens niet zo makkelijk lukte. Het frame is beduidend steviger en tevens lastig te deassembleren, zo blijkt uit onderstaande video.

Jerry had verwacht dat Samsung een hydrofoob coating zou hebben toegepast, om de componenten waterdicht te maken. Uit de teardown blijkt echter dat dit niet het geval is. In plaats daarvan heeft Samsung gekozen voor rubberen afsluitringen rondom de aansluitingen. Voor het scharnier is een siliconenkit toegepast. Zodoende kun je de Samsung Z Fold 3 onderdompelen in het water, gedurende maximaal 30 minuten, tot 1,5 meter diepte.

Mocht je geregeld op het strand te vinden zijn, realiseer je dan dat de nieuwe vouwtelefoons van Samsung wel waterdicht zijn, maar niet stofbestendig. Desondanks bleek uit de eerste duurzaamheidstest van JerryRigEverything -zie onderstaand- dat de Z Fold 3 zeker niet kapot zal gaan van een paar zandkorreltjes.

Jerry concludeert dat de Samsung Galaxy Z Fold 3 inderdaad een ingenieus technisch hoogstandje is. Daar komt bij dat Samsung de telefoon niet alleen extra duurzaam en solide heeft gemaakt, ook de functies en softwaremogelijkheden zijn verder uitgebreid. Denk aan S Pen support en een under-display camera.

Met een adviesprijs van €1.800 is de nieuwe Fold nog altijd niet voor iedereen weggelegd. Desondanks heeft Samsung met de nieuwe generatie vouwtelefoons laten zien dat het beter én goedkoper kan. Hoewel de Samsung Galaxy Z Flip 3 niet in de video voorkwam, is ook dit toestel een stuk robuuster dan voorheen.

Uit de hoge pre-order verkoopaantallen is gebleken dat er wereldwijd een toenemende interesse is in smartphones met een flexibel scherm. De Z Flip 3 is overigens het populairste model, hier zal de aantrekkelijke vanaf prijs van €1.050 (128GB) ongetwijfeld een belangrijke rol in hebben gespeeld.

Voor diegene die z’n smartphone graag gebruikt om te multitasken is de Galaxy Z Fold 3 een uitermate geschikt device. Dat deze telefoon nu ook compatibel is met Samsung’s S Pen zorgt voor een belangrijke toegevoegde waarde en ook de ondersteuning voor Wireless DeX maakt het een zeer veelzijdig apparaat.

Bovendien hebben de opvouwtelefoons van Samsung momenteel nog bijzonder weinig concurrentie te verduren. De Xiaomi Mi Mix Fold is vooralsnog alleen in China verkrijgbaar, hetzelfde geldt voor de Huawei Mate X2. Later dit jaar worden er overigens nog wel enkele vouwbare modellen verwacht, het blijft echter nog onduidelijk of deze ook in Europa zullen verschijnen. Desondanks staat inmiddels wel vast dat opvouwbare en oprolbare smartphones de toekomst hebben.