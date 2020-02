Samsung Galaxy Z Flip hoesje verkrijgbaar in twee kleuren Officiële Samsung lederen cover voor de Galaxy Z Flip wordt uitgebracht in twee klassieke kleuren. Goedkoop wordt dit luxe telefoon hoesje echter niet.

Toon pagina inhoud

Over slechts twee dagen zullen de nieuwe vlaggenschip smartphones van Samsung voor de eerste helft van 2020 worden aangekondigd. Er worden drie Galaxy S20 modellen verwacht, daarnaast zal Samsung de Galaxy Z Flip opvouwbare telefoon onthullen. Naast de viertal mobiele telefoons zullen ook de nieuwe Galaxy Buds+ wireless oordopjes geïntroduceerd worden. Inmiddels zijn alle specs en het design al bekend. Gisteren kon je op LetsGoDigital lezen over een nieuw Samsung S20 hoesje dat online opdook in tal van kleurvariaties, ditmaal gaat het om een officieel Samsung Z Flip hoesje.

Op Twitter heeft Roland Quandt een serie afbeeldingen gepubliceerd, waarop een nieuwe Leather Cover getoond wordt voor de Z Flip. Het lederen hoesje wordt niet goedkoop, zo staat erbij vermeld. Een exacte prijs wordt echter nog niet genoemd. Om een idee te krijgen, voor de Galaxy Fold is ook een optioneel lederen hoesje beschikbaar, deze heeft een verkoopprijs van €130. Daarnaast wordt bij de Fold standaard een Aramid Fiber Slim Cover meegeleverd. Of er bij de Z Flip ook een ‘gratis’ smartphonehoesje wordt bijgeleverd is nog onbekend.

Samsung Leather Cover voor Galaxy Z Flip opvouwbare telefoon

De lederen telefoon cover bestaat uit twee delen, een bovenste- en een onderste deel. Logisch, want ditmaal vouwt de vouwtelefoon van Samsung uit in de lengte, in plaats van in de breedte. Door een hoesje te maken uit twee delen blijft het scharnier vrij, waardoor deze goed kan blijven buigen. De tweetal onderdelen dien je aan de telefoon te klikken.

Het Samsung Galaxy Z Flip hoesje beschikt aan de bovenkant over een brede uitsparing voor de dubbele camera en de kleine 1,06-inch front-display. Ook aan de rechterzijde zien we een uitsparing, voor de fysieke knoppen. Het onderste deel sluit naadloos aan op de telefoon, hier is geen uitsparing zichtbaar, alleen het Samsung logo.

De Leather Cover wordt afgebeeld in twee kleuren; klassiek zwart en zilver/grijs. Waarschijnlijk worden dit ook de enige beschikbare kleurstellingen. De Z Flip zelf wordt uitgebracht in de kleuren paars, zwart, zilver en goud. Zo zien we om de paarse telefoon een zilver/grijs hoesje zitten, het lijkt er dus op dat er geen paars of gouden lederen hoesje wordt uitgebracht. Dat zullen veel vrouwen toch jammer vinden.

Het hoesje ziet er degelijk en kwalitatief uit en het leder zal ongetwijfeld lekker zacht en warm aanvoelen. Toch maakt het de telefoon wel erg rechtlijnig, het ontwerp spreekt mij persoonlijk niet echt aan. Er blijft simpelweg erg weinig zichtbaar van het stijlvolle charmante mobieltje. Het blijft nog even de vraag of deze opvouwbare telefoon standaard wordt geleverd met een hoesje, mogelijk wordt er opnieuw een slim cover meegeleverd.

Want ook al ziet het er minder mooi uit, het is altijd aan te bevelen om een telefoonhoesje te gebruiken. Ten slotte blijft het toestel daarmee veel beter beschermd tegen invloeden van buitenaf. Mogelijk dat de Samsung Z Flip ook weer geleverd wordt met additionele Samsung services.

Zo wordt de Fold geleverd met een 24/7 support hub, waarbij je online of via de telefoon een-op-een contact kunt opnemen met experts van Samsung. Daarnaast zijn er aanvullende diensten beschikbaar, zoals gratis Samsung Care+. Dit is een soort telefoonverzekering, zodat jouw toestel een jaar lang verzekert is tegen schade.

Wanneer kun je de Samsung Z Flip kopen en tegen welke prijs?

Over de prijs en release datum van de nieuwe Samsung vouwtelefoon zijn nog wat onduidelijkheden. Mogelijk gaat het toestel op Valentijnsdag, 14 februari, al in de verkoop. Dit lijkt echter wel erg vroeg te zijn, het zou natuurlijk kunnen dat op die datum de Z Flip preorder verkopen van start gaan. Ten slotte zal Lenovo de Motorola RAZR op 18 februari 2020 uitbrengen, dit wordt de belangrijkste en enige concurrent van de Flip. Samsung is er dus bij gebaat om haar klaptelefoon zo snel mogelijk uit te brengen.

Vanuit Korea zijn er verschillende bronnen die spreken over een verkoopprijs van onder de $1000 USD. Ongeacht voor welk bedrag de Z Flip in Zuid-Korea in de verkoop zal gaan, dergelijke prijzen hoef je in Europa zeker niet te verwachten. Waarschijnlijk kun je de Galaxy Z Flip kopen voor een prijs van zo’n €1500 – €1600. De nieuwe opvouwbare telefoon wordt daarmee zo’n €500 goedkoper dan zijn grote broer, de Fold. Bovendien wordt op deze wijze het gat gedicht tussen een reguliere en een vouwbare telefoon. Ten slotte krijgt de Galaxy S20 Ultra 5G met 16GB / 512GB geheugen een adviesprijs van maar liefst €1550.

Op dinsdag 11 februari zal het Galaxy Unpacked 2020 event plaatsvinden in San Francisco. De persconferentie is te volgen via een live stream en gaat om 20:00 Nederlandse tijd van start. Wil je op de hoogte gehouden worden? Via de Samsung site kun je een pre-registratie voltooien, waarna je automatisch op de hoogte gesteld wordt van de ontwikkelingen omtrent prijzen, verkrijgbaarheid en beschikbare accessoires.