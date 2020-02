Samsung S20 hoesje voor Galaxy S20 Ultra model Officieel hoesje van Samsung maakt van de Galaxy S20 Ultra 5G een prachtige sterrenhemel. Het siliconen hoesje verschijnt in tal van kleur variaties.

Met nog drie dagen te gaan alvorens Samsung de nieuwe Galaxy S-serie modellen zal onthullen tijdens het Unpacked 2020 evenement in San Francisco is nagenoeg alles over de nieuwe modellen wel bekend. Dit jaar hoef je geen Galaxy S11 te verwachten, Samsung heeft besloten om de modelnamen gelijk te trekken met de introductie, oftewel in 2020 wordt de Galaxy S20 geïntroduceerd. Zowel het design als de specs zijn van alle drie de modellen inmiddels bekend.

Net als je denkt dat alles van de drie nieuwe modellen inmiddels wel bekend is, komt Roland Quandt om de hoek kijken. Via Twitter deelde Roland een serie afbeeldingen van officiële Samsung hoesjes voor de S20 Ultra – dit wordt het nieuwe topmodel van Samsung. Het gaat om een silicone cover die in verschillende kleurvariaties wordt afgebeeld.

Samsung S20 hoesje in verschillende kleuren

Allereerst zien we een roze siliconen hoesje voor vrouwen. Deze Slicon cover heeft een sprankellende kleur voor de lente / zomer, het telefoonhoesje heeft een fijne structuur en is ook verkrijgbaar in de klassieke kleur zwart en verschillende tinten grijs.

Daarnaast zien we een speciaal hoesje met een donkere kleurstelling waarop kleine sterren staan afgebeeld. Deze achtergrond lijkt te verwijzen naar de 10x optische zoom camera van de Samsung Galaxy S20 Ultra. Deze immense zoomfunctie wordt ook wel ‘Space Zoom’ genoemd. Dat is precies waar dit S20 hoesje je aan doet denken; de ruimte.

Ten slotte zal Samsung nog twee robuuste covers in het verkoopassortiment opnemen. Beide zijn stoere hoesjes, ontworpen voor mannen. Dit design wordt ook wel Protective Standing Cover genoemd. Behalve een grof reliëf is er ook een clip toegevoegd, die dient als stand om het toestel eenvoudig neer te kunnen zetten. Ideaal bij het bekijken van multimedia bestanden, zoals een YouTube video. Met dit Samsung hoesje zal het grote en dikke camerasysteem ook het minst opvallen.

Samsung Galaxy S20 covers

Vanzelfsprekend mag je nog een aantal Samsung S20 hoesjes verwachten, denk aan de ClearView Cover, de LED cover of the Leather cover. Jaarlijks introduceert de Koreaanse fabrikant een groot aantal covers & cases voor de nieuwe S-serie modellen. Evenals nieuwe oplaadsystemen. Ook worden komende week de Galaxy Buds+ aangekondigd, deze draadloze oordopjes bieden een betere batterijduur dan voorheen. Hoewel velen hoopten dat de Buds+ ook over active noise cancellation zullen beschikken, lijkt dit niet het geval te zijn.

Gelijktijdig zal Samsung ook een nieuwe opvouwbare smartphone introduceren, de Galaxy Z Flip wordt het eerste klaptelefoon ontwerp van de Koreaanse fabrikant – vergelijkbaar met de Motorola RAZR.

Waarschijnlijk wordt het direct na de introductie al mogelijk om een pre-order te plaatsen, dat geldt zowel voor de S20, de S20+ als de S20 Ultra. Besluit je één van de modellen te kopen via een preorder, dan ontvang je de Galaxy Buds+ oordopjes er gratis bij cadeau. Op vrijdag 6 maart staat de release datum gepland. Ook de prijzen zijn inmiddels al meermaals uitgelekt.

Zo meldde Roland Quandt onlangs op WinFuture de Europese prijzen, inclusief de beschikbare geheugenvarianten. Van de S20 en S20+ wordt zowel een 4G als een 5G model verwacht, de Ultra zal uitsluitend met 5G geleverd worden. Hieronder de prijzen per model voor een los toestel, zonder abonnement:

• Galaxy S20 met 8GB RAM / 128GB opslag: €900

• Galaxy S20 5G met 12GB RAM / 128GB opslag: €1000

• Galaxy S20+ met 8GB RAM / 128GB opslag: €1000

• Galaxy S20+ 5G met 12GB RAM / 128GB opslag: €1100

• Galaxy S20 Ultra 5G met 12GB RAM / 128GB opslag: €1350

• Galaxy S20 Ultra 5G met 16GB RAM / 512GB opslag: €1550