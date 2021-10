Lepton opvouwbare smartphones geïnspireerd op Apple iPhone Geen Google of Apple - Lepton Computing is het eerste Amerikaanse bedrijf dat een foldable heeft onthuld; de Lepton Flex heeft een modulair scherm.

Verschillende smartphone fabrikanten hebben inmiddels één of meerdere opvouwbare telefoon modellen uitgebracht. Samsung is duidelijk marktleider, de Zuid-Koreaanse fabrikant heeft inmiddels haar 3de generatie vouwtelefoons uitgebracht – de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3. Andere merken volgen in gestaag tempo. Verwacht wordt dat de markt van opvouwbare en oprolbare displays de komende jaren significant zal toenemen. Deze nieuwe ontwikkeling zal ongetwijfeld ook nieuwe partijen trekken.

Vandaag rapporteren we over een Amerikaans bedrijf genaamd Lepton Computing, gevestigd in Brooklyn. Het betreft een relatief kleine en onbekende onderneming. Desondanks heeft dit bedrijf inmiddels verschillende interessante patenten aangevraagd voor opvouwbare smartphone modellen. Daarnaast meldt de website ‘Devices coming soon’. Genoeg reden voor LetsGoDigital om hier eens dieper in te duiken.

Voordat we verder ingaan op de drietal gepatenteerde modellen eerst een stukje achtergrond informatie. Persoonlijk had ik nog nooit van Lepton Computing gehoord en dus hebben we extra onderzoek verricht naar dit bedrijf. Ook heeft de redactie van LetsGoDigital contact opgenomen met de uitvinder en tevens eigenaar van het bedrijf, Stephen Delaporte.

Wie is Lepton Computing?

Tijdens onze zoektocht naar extra informatie zijn we erachter gekomen dat de uitvinder afgelopen week voor het eerst zijn verhaal heeft gedeeld via Twitter, gecombineerd met een uitgebreide post op het open platform Medium. Gelijktijdig heeft het bedrijf ook de eerste beelden van haar huidige foldable devices vrijgegeven.

Lepton Computing is daarmee het eerste Amerikaanse bedrijf dat een opvouwbare smartphone heeft onthuld. Dat is toch bijzonder te noemen! Google volgt mogelijk later deze maand met de Pixel Fold. Apple lijkt nog weinig haast te hebben, de eerste opvouwbare iPhone wordt pas in 2023 / 2024 verwacht.

Dergelijke innovaties kosten dan ook ontzettend veel tijd. Voor Stephen begon het verhaal in 2007. Kort na de release van de eerste Apple iPhone is Stephen Delaporte als jong afgestudeerde hardware-innovator begonnen met het bouwen van prototypes van mobiele devices met een uitbreidbaar scherm – ook wel ‘morfologische uitbreidingsapparaten’ genoemd door Stephen.

Destijds hielden nog bijzonder weinig mensen zich bezig met de ontwikkeling van opvouwbare smartphones. Investeerders stonden dan ook niet direct te popelen om dit nieuwe initiatief te ondersteunen. Desondanks begon Stephen in 2010 al met het vastleggen van patenten voor foldable / flexible touch screen display devices – een vergelijkbaar concept zoals tegenwoordig door veel opvouwbare apparaten wordt gebruikt.

Ondertussen is meer dan een decennia verstreken en zijn er steeds meer fabrikanten die inzetten op de ontwikkeling van opvouwbare display apparaten. De ambitieuze Stephen geeft dan ook niet zomaar op. Samen met een klein team ontwikkelt hij verschillende type opvouwbare smartphone modellen.

De devices van Lepton moeten zich op drie kernideeën onderscheiden van de massa: een dunnere vormfactor, customization en economische flexibiliteit.

Lepton Flip opvouwbare smartphone geïnspireerd op iPhone met notch

Terugkomend op de patenten, in maart 2021 heeft Lepton Computing LLC verschillende patenten ingediend bij de World Intellectual Property Organisation (WIPO). De documentatie werd op 30 september 2021 gepubliceerd. De gepatenteerde technologie is uitgevonden door de Amerikaan Stephen Delaporte.

Er worden drie verschillende modellen besproken. Het eerste model heeft een clamshell ontwerp – enigszins vergelijkbaar met de Samsung Galaxy Z Flip 3 en de Motorola RAZR 5G. Hoewel het design van Lepton meer doet denken aan een opvouwbare iPhone met notch.

Bijzonder aan dit model, er is een venster aangebracht, direct onder het scherm. Als het toestel wordt dichtgevouwen, valt het camerasysteem precies tegenover het venster. Zodoende kan deze cameramodule zowel in gevouwen als uitgevouwen stand gebruikt worden. Additioneel is er op de achterzijde nog een extra camera geplaatst.

Het tweede model heeft qua design veel weg van eerst genoemde model. Ditmaal betreft het echter geen Flip telefoon, uitgevouwen beschikt deze variant namelijk over een beduidend groter tablet-formaat display. Ook is er een front-scherm aangebracht, waardoor dit model veel similariteit heeft met de Samsung Galaxy Z Fold 3. Hoewel Lepton ook bij deze variant een venster heeft aangebracht, waardoor de camera zowel in gevouwen als uitgevouwen stand bruikbaar is. Onderaan deze webpagina is de ‘Lepton Flip & Fold’ PDF te downloaden, om afbeeldingen van dit model te bekijken.

Het derde model heeft een enigszins afwijkend design, zoals op bovenstaande patentafbeelding getoond wordt. Dit is tevens het toestel dat Lepton Computing onlangs onthuld heeft. Deze vouwtelefoon heeft de bijpassende modelnaam ‘Lepton Flex’.

Het betreft een vouwtelefoon met een binnenwaarts flexibel scherm dat uitvouwt tot een tablet-formaat. Uitgevouwen is er aan de linker en rechterzijde van het flexibele scherm een verticaal frame toegepast, waar ook de selfiecamera in geïntegreerd is. Het device heeft een wig-vorm, zoals we ook kennen van de Huawei Mate X2. Alle connectoren, waaronder een USB-C aansluiting en een dubbele speaker, zijn in het dikkere deel van de behuizing geplaatst.

Uniek aan dit model, deze opvouwbare smartphone beschikt optioneel over een extra modulair display. Het extra telefoonscherm kan middels een slide-mechanisme aan de vouwtelefoon worden bevestigd. Zodoende beschikt de gebruiker over een tweede display, om nog productiever te werk te gaan. Dankzij het flexibele scharnier kan dit extra scherm ook zodanig gedraaid worden dat deze dienst doet als coverdisplay, voor die momenten dat het toestel is dichtgevouwen.

De focus van Lepton Computing lijkt voorlopig te liggen op het vouwbare model met modulair scherm. De diverse mogelijkheden van dit device worden in onderstaande afbeelding uitgebeeld.

Lepton Flex foldable smartphone

Uiteraard hebben we Stephen ook gevraagd naar zijn plannen aangaande een eventuele release. Uit onze correspondentie is gebleken dat de nieuwe devices op het Android OS zullen draaien.

Wij mogen alvast verklappen dat Lepton Computing binnenkort een Full Demo Video zal lanceren, waarbij de Lepton Flex werkend met Android OS getoond zal worden. Uiteraard zal LetsGoDigital hier te zijner tijd opnieuw verslag van doen.

Stephen Delaporte, inventor and owner of Lepton Computing, stated to LetsGoDigital : “We’ll be releasing more info about our device designs at some point in the near future which will include a full demo video with Android running on our first foldable device, the Lepton Flex.”

Het bedrijf heeft naar eigen zeggen recentelijk nog tientallen nieuwe patenten aangevraagd voor opvouwbare / oprolbare modellen. Er ligt dus nog genoeg moois in het verschiet. We houden de ontwikkelingen voor je in de gaten!

Download official documentation: Lepton Flip & Fold and the Lepton Flex.