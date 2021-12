Samsung Galaxy Buds Z Flip 3 cover Samsung introduceert een stijlvolle Galaxy Buds beschermcase, waarvan het design is geïnspireerd op de populaire Galaxy Z Flip 3 opvouwbare telefoon.

Samsung USA heeft een nieuwe design case uitgebracht voor je Galaxy Buds draadloze oordopjes. De stijlvolle case heeft dezelfde vormgeving als de Samsung Galaxy Z Flip 3 opvouwbare telefoon. Zodoende noemt Samsung de nieuwe case de ‘Galaxy Buds Z Flip 3 cover’. Deze optionele accessoire was al verkrijgbaar in Korea en vanaf heden dus ook in de US. Onbekend is of Samsung deze case binnenkort ook in Europa zal gaan verkopen.

De Galaxy Buds Z Flip 3 cover is gemaakt van stevig polycarbonaat, dat bestand is tegen krassen en stoten. De protective case is geschikt voor de meeste draadloze oordopjes van Samsung: de Galaxy Buds, de Buds 2, de Buds Pro en de Buds Live.

Samsung Galaxy Buds case met Z Flip 3 design

De beschermhoes is duidelijk geïnspireerd op de Samsung Z Flip 3. Samsung heeft ervoor gekozen om hetzelfde cover-display en dual-camera setup te integreren in het design van de Galaxy Buds case. Uiteraard werkt het scherm en de camera niet echt. Wel ben je met deze accessoire uniek, het is een leuk ding om mee te pronken.

De Galaxy Buds case kost in Amerika $35 USD en kan besteld worden in een reeks verschillende kleuren: zwart, crème, groen en lavendel. Zodoende sluiten de kleuren perfect aan bij de Z Flip 3 – die in dezelfde kleuren verkrijgbaar.

Ben je nog op zoek naar nieuwe oordopjes? De Galaxy Buds Pro zijn de meest geavanceerde oortjes van Samsung, met intelligente ANC technologie, meer connectiviteitsopties en een betere gesprekskwaliteit. De Galaxy Buds 2 is de nieuwste toevoeging, eveneens voorzien van Active Noise Cancelling technology. Met een adviesprijs van €150 zijn deze Bluetooth draadloze oordopjes een stuk betaalbaarder dan de Pro variant, die voor €230 in de markt werd gezet. Beide modellen zijn online inmiddels ook wel goedkoper te vinden.

Aangaande de Z Flip3, dit is de nieuwste clamshell telefoon van Samsung. Het toestel is sinds augustus dit jaar verkrijgbaar voor een aantrekkelijke verkoopprijs van €1.050 (128GB). Deze opvouwbare telefoon is degelijk gebouwd, waterbestendig en biedt bovendien een bijzonder unieke gebruikerservaring, zo concludeerde we in onze Galaxy Z Flip 3 review. Ook heeft Samsung ditmaal extra veel soorten hoesjes en cases uitgebracht, om de telefoon optimaal te kunnen beschermen.

Verwacht wordt dat Samsung rond augustus 2022 haar nieuwe opvouwbare smartphone modellen zal presenteren. Het gaat dan om de Galaxy Z Fold 4 en de Galaxy Z Flip 4. Voor die tijd worden er ook nog nieuwe oordopjes verwacht. De Samsung Galaxy Buds Pro 2 worden hoogstwaarschijnlijk in het tweede kwartaal van 2022 geïntroduceerd. De Galaxy Buds Live 2 zullen vermoedelijk gelijktijdig met de Z Flip 4 en Z Fold 4 geïntroduceerd worden. Tegen die tijd zal ook de Galaxy Watch 5 worden aangekondigd.