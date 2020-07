PlayStation 5 DualSense preview tijdens Summer Game Fest Benieuwd hoe de nieuwe PlayStation 5 controller presteert? Het Summer Game Fest geeft vanavond een exclusieve live demonstratie dat online te volgen is.

Tal van game beurzen en evenementen zijn dit jaar afgelast door de corona pandemie. Denk aan populaire gaming events zoals E3 en Gamescom. Toch is er dit jaar veel nieuws te melden omtrent gaming, niet op de laatste plaats door de later dit jaar verwachte Sony PlayStation 5 en Microsoft Xbox Series X game consoles. Gelukkig kunnen we dit jaar wel genieten van het Summer Game Fest!

Summer Game Fest is een initiatief van Geoff Keighley, de oprichter van The Game Awards. De hele zomer worden er een reeks digitale evenementen georganiseerd met breaking news elementen, in-game events en gratis speelbare content. Al snel werd het evenement omarmt door de gaming industrie, waarna vele game ontwikkelaars zich hebben aangesloten bij dit initiatief.

Live preview: Sony PS5 DualSense controller

Eerder deze week werd er al een Google Stadia demo gegeven van nieuwe games en functies, dat online te volgen was. Vanavond zal de eerste DualSense controller hands-on video te zien zijn. Het zal jou al gamer vast niet zijn ontgaan dat dit de nieuwe controller wordt voor de PS5, met verschillende nieuwe en verbeterde functies waaronder haptische feedback, adaptieve triggers en een ingebouwde microfoon.

Vanavond wordt de controller voor het eerst live getoond. Behalve een exclusieve first look zal er ook met de DualSense gespeeld worden. Welke game hiervoor gebruikt wordt en of we ook daadwerkelijk de PlayStation 5 in actie gaan zien blijft nog even een verrassing. Maar aangezien de vernieuwde controller (zeer waarschijnlijk) niet compatibel is met de PS4 lijkt het aannemelijk dat ze ook over de nieuwe game console moeten beschikken om een goede praktijktest neer te kunnen zetten.



De DualSense hands-on van het Summer Game Fest is vanavond, 17 juli, via een live stream te volgen om 17:30 Nederlandse tijd. De demo is te bekijken via onderstaande YouTube video en via Twitch. Vanzelfsprekend wordt de test uitgevoerd door Geoff Keighley himself. Je kunt eventueel een herinnering aanzetten, zo kun je rond etenstijd genieten van de eerste echte praktijk ervaringen.

Xbox Series X game trailers

Ben je meer een Xbox fan? Dan moet je nog enkele dagen langer geduld hebben. Van 21 tot 27 juli 2020 zal Microsoft verschillende Summer Games Fest Demo Event sessies houden. Via een persbericht liet de Amerikaanse producent weten maar liefst 60 volledig nieuwe game demo’s te zullen tonen van verwachte, nog niet aangekondigde Xbox games.

Xbox merkt hierbij op dat de getoonde spellen zich nog in een vroege ontwikkelingsfase begeven. Dat betekent dat de demo’s en trailers die getoond zullen worden nog geen / weinig daadwerkelijke game play beelden zullen bevatten. Ook kan er op een later moment besloten worden om bepaalde scenes uit het spel te verwijderen, ze hoeven dus niet het daadwerkelijke eindproduct te representeren.

Op 23 juli zal om 17:30 een live Xbox games showcase gegeven worden via het Summer Game Fest kanaal, waarbij onder andere de gameplay van Halo Infinite getoond zal worden. De demo’s worden vervolgens een week op het Xbox Dashboard geplaatst, zorg er dus voor dat je er op tijd bij bent.