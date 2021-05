Samsung design TV geïnspireerd op The Serif Samsung patenteert twee nieuwe lifestyle televisiemodellen, waarvan één breedbeeld TV. De ander beschikt over een geïntegreerde speaker.

Samsung Electronics produceert een groot aantal verschillende type consumenten elektronica producten. Naast de bekende Galaxy smartphones weet het bedrijf ook indrukwekkende QLED TV’s te produceren. Samsung is ook uniek met haar aanbod lifestyle TV’s, van The Frame en The Sero tot The Serif. Samsung heeft tal van design tv’s in het assortiment, die een mooie aanvulling vormen voor de woonkamer.

Uit een onlangs gepubliceerd designpatent blijkt dat Samsung Electronics overweegt om een nieuw type lifestyle TV te introduceren. Het gaat niet om een TV met roterende pop-up camera, zoals OnePlus afgelopen week nog vastlegde. Het lijkt eerder een variant te zijn op het bestaande The Serif model.

Samsung lifestyle TV met ingebouwde speaker

Het octrooi voor een ‘Television’ is in mei 2020 aangevraagd door Samsung Electronics en werd eind april 2021 gepubliceerd door The Hague International Design System, de industriële design database van de World Intellectual Property Office (WIPO). Er zijn 17 product afbeeldingen in het patent opgenomen, waarop twee stijlvolle TV modellen getoond worden. We lopen beide varianten één voor één na.

Om te beginnen met ‘Model A’. Deze Samsung TV heeft een brede voet, waardoor je dit televisietoestel eenvoudig goed en stabiel kunt neerzetten. In de hoge voet is ook een speaker geïntegreerd, die de volledige breedte beslaat. Het recht vormgegeven frame is helemaal van deze tijd. Opmerkelijk zijn ook de zeer dunne schermranden, waardoor de focus echt komt te liggen op het scherm.

Over de specificaties, zoals het type scherm, de schermverhouding en resolutie, verschaft de documentatie helaas geen duidelijkheid. Je mag er echter vanuit gaan dat het een QLED TV betreft, die ten minste een 4K resolutie zal ondersteunen.

Samsung breedbeeld design televisie

‘Model B’ wijkt op verschillende punten af van het eerst besproken model. Ditmaal betreft het een breedbeeld televisie. Een ideaal formaat als je met een groepje TV wilt kijken, bijvoorbeeld naar een voetbalwedstrijd. Hoewel ook deze TV over een brede voet beschikt, is de voet ditmaal beduidend minder hoog vormgegeven. Er is ook geen geïntegreerde speaker zichtbaar.

Het blijft vooralsnog onduidelijk of en wanneer Samsung deze lifestyle TV’s zal introduceren. De Zuid-Koreaanse fabrikant breidt het productaanbod geregeld uit, met ‘The Terrace’ als nieuwste toevoeging. Kijkende naar het huidige TV assortiment van Samsung, dan hebben de gepatenteerde televisies nog het meest weg van The Serif. Dit model werd in 2019 geïntroduceerd en is ontworpen door de gebroeders Bouroullec, met als doel een TV te creëren die op een natuurlijke wijze in een modern interieur past.

Normaliter introduceert Samsung in september, tijdens de IFA beurs in Berlijn, haar nieuwe TV modellen voor de tweede helft van het jaar. Afgelopen week werd echter bekend dat deze consumentenelektronica beurs dit jaar geen doorgang zal vinden. Desondanks is het aannemelijk dat Samsung wel hetzelfde release schema zal willen aanhouden. Of er rond september ook een nieuwe design TV geïntroduceerd zal worden, dat blijft nog onbekend.

Bekijk hier de documentatie van de Samsung lifestyle TV.