Samsung Galaxy Tab Active 3 robuuste tablet met S Pen Samsung introduceert duurzame Android tablet met S Pen. De Galaxy Tab Active 3 is ontworpen voor bedrijven en inzetbaar in uiteenlopende omstandigheden.

Samsung heeft een robuuste Galaxy tablet geïntroduceerd voor zakelijk gebruik. De Samsung Galaxy Tab Active 3 is een veelzijdige tablet met een 8-inch WUXGA LCD display. De compacte en slanke tablet is makkelijk om met je mee te nemen en dankzij de MIL-STD-810H certificering kan de Tab Active 3 in de meest uitdagende omstandigheden gebruikt worden. Het mobiele apparaat is dan ook schokbestendig en bestand tegen vallen tot 1,5 meter hoogte. Daarnaast is deze Tab gecertificeerd volgens IP68-normering voor stof- en waterdichtheid.

Samsung heeft de Galaxy Tab Active 3 voorzien van een krachtigere chipset. De octa-core Exynos 9810 wordt ondersteunt door 4GB RAM geheugen en 128GB opslaggeheugen. WiFi6 biedt samen met MiMo supersnelle WiFi-roaming. Verder is deze Galaxy Tab voorzien van een vervangbare batterij met 5.050 mAh. Snel opladen is mogelijk via USB 3.1 en Pogo. Ook is er een nieuwe ‘Geen batterijmodus’ beschikbaar, voor bedrijven die de tablet op een vaste locatie neerzetten, zoals een kiosk.

Samsung tablet voor zakelijk gebruik

Het is een veelzijdig apparaat voor uiteenlopende omstandigheden. Zo is er een Touch Sensitivity mode, met een verhoogde aanraakgevoeligheid van het scherm – ideaal voor eerstehulpverleners of bouwmedewerkers die handschoenen gebruiken om veilig te kunnen werken. De Samsung Galaxy tablet is duurzamer en krachtiger dan voorheen en compatibel met de nieuwste applicaties voor maximale productiviteit.

Samsung zet de afgelopen periode hoog in op het realiseren van verhoogde productiviteit. Denk bijvoorbeeld aan de afgelopen maand geïntroduceerde Galaxy Note 20 Ultra smartphone met S Pen. Ook deze telefoon is zodanig ingericht dat apps naadloos met elkaar samen werken, waardoor je beter, makkelijker en sneller je werk kunt voltooien. De Tab Active 3 wordt overigens ook geleverd met stylus pen.

Dankzij Samsung DeX is de Galaxy Tab Active 3 is ook makkelijk om te toveren tot een dual-screen desktop-omgeving. Zo kun je eenvoudig al je mobiele apps op je Windows PC openen. De Tab Active 3 wordt uitgerust met een tweetal camera’s. Een 13 megapixel camera met autofocus is te vinden op de achterzijde. Handig als je op locatie foto’s wilt maken van de huidige situatie, maar ook als je documenten wilt inscannen komt deze camera van pas. Daarnaast is er een 5 megapixel front-camera ingebouwd met LED flitser, ideaal voor het voeren van video- en conference calls.

De Android 10 tablet biedt tevens ondersteuning voor Google ARCore, waardoor je toegang hebt tot een reeks nieuwe augmented reality services, zoals training op afstand. Aan de zijkant van de Tab is een separate toets aangebracht om directe toegang te krijgen tot je meest gebruikte apps. Ook is er een geoptimaliseerde functie voorhanden voor het scannen van streepjescodes. Ideaal om je voorraad te beheren. De tablet ondersteunt NFC met EMV Level 1 voor betalingen. Ook biedt het mobiele apparaat ondersteuning voor 4G LTE en GPS.

Voor de ontgrendeling is er zowel een gezichtsherkenningsfunctie als een vingerafdrukscanner voorhanden. Laatstgenoemde is beduidend veiliger en zodoende ook aan te bevelen wanneer je de Tab Active 3 in een zakelijke omgeving gebruikt.

Samsung Galaxy Tab Active 3 beveiliging & updates

Onlangs heeft Samsung bekend gemaakt voortaan 3 generaties Android OS upgrades uit te brengen voor haar high-end devices. De robuuste Galaxy XCover Pro smartphone en de nieuwe Galaxy Tab Active 3 behoren hier ook toe. Zo kun je dus langer gebruik maken van de nieuwste functies.

Ook zullen er maandelijkse Android-beveiligingsupdates worden uitgerold. Daarnaast wordt de tablet beschermd door het geavanceerde beveiligingsplatform Samsung Knox. IT-beheerders hebben de mogelijkheid om Knox naar wens aan te passen, om zo de programma’s en apps te beheren die het hele bedrijf gebruikt.

De Samsung Galaxy Tab Active 3 is beschikbaar als Enterprise Edition voor een verkoopadviesprijs van €490 incl. BTW, met 2 jaar marktbeschikbaarheid en 4 jaar beveiligingsupdates.

Ben je op zoek naar een nieuwe Samsung tablet maar hoeft deze niet zozeer robuust te zijn? Dan kan de onlangs geïntroduceerde Galaxy Tab S7 en S7 Plus een goed alternatief bieden. Deze ultradunne en bijzonder krachtige tablets worden ook geleverd met S Pen (2de generatie) en zijn optioneel verkrijgbaar als 5G model.