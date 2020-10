PS5 skin in thema van Marvel game The Punisher Na de PS5 Spider-Man-editie ging Giuseppe Spinelli terug naar de tekentafel om nu een 2D ontwerp te presenteren van een PS5-skin gewijd aan The Punisher.

Twee weken geleden toonde LetsGoDigital een spectaculaire video animatie gemaakt door Giuseppe Spinelli, aka Snoreyn, van een zelfontworpen PlayStation 5 Spider-Man Miles Morales Limited Edition. Zijn ontwerp sloeg in als een bom, inmiddels is zijn video uitgegroeid tot een grote hit op YouTube met al ruim 2 miljoen views. Ondertussen heeft Sony officieel laten weten dat de PS5 inderdaad voorzien wordt van afneembare platen, zodoende kun je jouw console van een andere skin of cover voorzien.

De door Giuseppe ontworpen Spider-Man Edition had een 3D design. Om zo´n skin te verwezenlijken zal een 3D printer nodig zijn. Maar hoe ziet zo’n custom-made PS5 skin eruit als 2D ontwerp? De Italiaanse grafisch designer is ditmaal aan het werk gegaan met zijn favoriete Marvel karakter: The Punisher.

Gedreven door de brute moord op zijn familie, is Frank Castle, aka The Punisher, een wrede ordehandhaver die buiten de wet treedt om criminelen hardhandig aan te pakken en zo op te komen voor het goedheid van de mens. Een leuk weetje; The Punishers maakte zijn debuut in The Amazing Spider-Man in 1974.

The Punisher skin voor PS5

Er is slechts één grote videogame verschenen rondom The Punisher, voor de Sony PS2. Dat spel werd ontwikkeld door Volition (oa. bekend van Red Faction en Saints Row) en uitgegeven door het Oostenrijkse ThQ (Toy Head-Quarters), in nauwe samenwerking met Marvel. Dit was overigens geen PlayStation Exclusive, het spel verscheen namelijk ook voor de Xbox en PC. Naderhand is compterspeluitgever ThQ failliet gegaan en overgenomen door Nordic Games, dat sindsdien onder de naam ThQ Nordic opereert.

Voor de PS3 werd er ook nog een multi-player only game aangekondigd, genaamd ‘The Punisher: No mercy’, dat spel sloeg echter beduidend minder goed aan. Toch lijkt het karakter uitermate geschikt te zijn om een game op te bouwen. Dus waarom geen geheel nieuwe The Punisher game voor de PS5? Giuseppe heeft vast een originele en bijzonder indrukwekkende PS5 skin ontworpen, met dit populaire Marvel karakter in de hoofdrol.

Vanzelfsprekend heeft Giuseppe in zijn design ook het kenmerkende schedel – hét symbool van The Punisher- verwerkt. Deze weerzinwekkende schedel is door Giuseppe zelf vormgegeven en zorgt in combinatie met de zwarte console voor een extra bloederig en afstoot-gevend effect. Zoals we inmiddels gewend zijn van de Italiaanse designer heeft ook DualSense controller een prachtig bijpassend design gekregen.

Afgezien van vele stripboeken en verschillende films rondom The Punisher zijn er de jaren heen ook twee Netflix series verschenen van dit Marvel karakter. De eerste serie ging in 2017 van start, destijds wist Giuseppe zijn designerstalent ook al te tonen. Giuseppe maakte een gigantische fan-poster voor het eerste seizoen van de Netflix TV show. Deze poster ging viraal op internet. Zelfs de acteurs, waaronder Ben Barnes en Deborah Ann Woll, geloofden dat het om een officiële poster van Netflix / Marvel ging en begonnen de Tweet van Giuseppe te retweeten.

Verwisselbare covers voor de PlayStation 5

Sinds de PS2 heeft Sony altijd een zwarte spelconsole op de markt gebracht, ditmaal is er juist gekozen voor een witte spelcomputer. Sommige zijn erg enthousiast over het nieuwe design, maar er zijn ook een aanzienlijk aantal gamers die toch de voorkeur hebben voor een andere kleurstelling.

Voor hen is het dan ook een uitkomst dat de cover van de PS5 verwisselbaar is. Verwacht wordt dat er de komende periode heel wat soorten PS5 skins, covers en stickers op de markt zullen worden gebracht, om zo je game console een persoonlijke tintje mee te geven. Van goedkope stickers, tot dure 3D geprinte covers, de komende jaren zal je online van alles voorbij zien komen.

Het is voor het eerst dat Sony een PlayStation zal uitbrengen met verwisselbare covers. Eerder liet het Japanse concern al weten dat het vernieuwde design van de PS5 bedoelt is om beter aan te sluiten bij de moderne woonkamer. Door je console een eigen ontwerp mee te kunnen geven zal dit gevoel versterkt worden en kun je jouw spelcomputer omtoveren tot een echt pronkstuk in je living.

Aangezien het waarschijnlijk weer een jaar of 7 gaat duren alvorens er een PlayStation 6 of iets dergelijks verschijnt is het toch leuk om tussentijds een keer van cover design te wisselen. Het idee van persoonlijke, naar wens aanpasbare eigenschappen is ook echt iets van deze tijd. Zo kunnen we tegenwoordig alles naar eigen invulling inrichten op onze smartphone, tablet, PC en andere elektronica producten.

Vooralsnog heeft Sony geen officiële PS5 skins aangekondigd, mogelijk dat de fabrikant ervoor kiest om dit samen te laten vallen met de release van nieuwe games. Wel heeft Sony afgelopen week voor het eerst de user interface van de PlayStation 5 getoond. Naast het Home Screen menu zal ook de Control Center een belangrijke toevoeging worden, om gamers extra bedieningsmogelijkheden te bieden en tegelijkertijd in verbinding te brengen met de online gaming community.

Note to editors : The product renders shown in this publication are made by in-house designer Giuseppe Spinelli (aka Snoreyn). The renders are for illustrative purposes only. This product is not for sale. The renders are copyright protected by LetsGoDigital. You can use this artwork for free, please be so kind to include a clickable link into your publication. Thank you very much for understanding.