Nadat Sony in juni de PlayStation 5 heeft geïntroduceerd zijn er tal van nieuwe PS5 games bekend gemaakt. Vandaag heeft Sony tijdens een nieuwe State of Play uitzending voor het eerst de user interface van de nieuwe game console getoond. Er zijn verschillende nieuwe functies getoond, waaronder een geheel nieuw vormgegeven Home Screen en een Control Center. De interface is dusdanig ontworpen dat de gebruiker centraal wordt gesteld en eenvoudig in staat wordt gesteld om in verbinding te staan met de gaming community.

De Control Center is te allen tijden te bereiken middels de PlayStation knop. Vanuit de Control Center heb je tal van mogelijkheden om tijdens het gamen te kunnen regelen. Zo kun je zien wie er online is, je kunt de status van je download checken, je controller instellen en nog veel meer.

PS5 Control Center

Het menu van de PlayStation 5 Control Center toont ook ‘Kaarten’. De ene kaart stelt je op de hoogte van het laatste nieuws, van game publishers die je volgt. Een andere kaart toont de screenshots die je tijdens het gamen hebt vastgelegd. Je kunt eenvoudig door alle kaarten heen scrollen, alles ziet er overzichtelijk uit.

Ook is er een Activiteiten kaart, dit is de belangrijkste toevoeging zo meldt Sony in haar first look video. Via deze kaart geeft de PlayStation 5 je onder andere inzicht in hoe lang het waarschijnlijk nog zal duren voordat je dat bewuste level hebt uitgespeeld. En kom je er even niet meer uit? Bij sommige PS5 games zal er een officiële ‘Game Hulp’ beschikbaar worden gesteld, voor PlayStation Plus abonnementhouders. Sommige kaarten ondersteunen ook een picture-in-picture mode en een side-by-side modus. Zodoende kun je blijven gamen, terwijl er aan de zijkant van je beeld een ‘Help-video’ wordt getoond.

Via de PS5 Control Center worden ook nieuwe notificaties getoond, zoals een bericht of een uitnodiging van vrienden. Vervolgens kun je eenvoudig diezelfde game starten als jouw vriend en dankzij de ingebouwde microfoon in de DualSense controller kun je ook direct met elkaar beginnen te praten – ook al begeef je je op een andere locatie. Dankzij de mute-knop kun je deze functie overigens ook net zo eenvoudig weer uitschakelen.

Is jouw vriend een ander spel aan het spelen en beleeft hij een hoogtepunt? Dan kan hij besluiten om zijn beeld te delen met jou. Zijn beeld kan vervolgens als picture-in-picture mode getoond worden. Zo blijf jij eenvoudig op de hoogte van zijn gameprestaties, terwijl jij gewoon jouw spel kan doorspelen. Ook kun je via de Control Center eenvoudig screenshots maken en delen of video´s opnemen in 4K resolutie.

PlayStation 5 Home Screen

Zodra je de spelconsole opstart kom je op de PS5 Home Screen terecht. Hier kun je kiezen welk spel je wilt spelen. Ook wanneer je een andere game wilt spelen of wilt downloaden is dit mogelijk via het Home Screen. De interface is zodanig ingericht dat je overal direct inzicht in hebt. Zodra je een game hebt geselecteerd kun je naar beneden scrollen om inzicht te krijgen in al je activiteiten rondom dat bewuste spel. De icoontjes zelf lijken wel vrij klein te worden weergegeven.

Meer weten over de gebruikersinterface en Sony’s uitleg, bekijk onderstaande State of Play video. De video is gemaakt van een pre-productie omgeving van de PS5, er zouden dus nog enkele kleine wijzigingen aangebracht kunnen worden voordat de console in november gelanceerd wordt.

PlayStation 5 prijs informatie

De nieuwe PlayStation wordt op 16 november 2020 uitgebracht. De preorder verkopen voor de Sony PlayStation 5 zijn inmiddels van start gegaan, vlotjes verloopt dit echter niet. De eerste batch was gigantisch snel uitverkocht en zodra er weer enige voorraad beschikbaar is heb je slechts enkele minuten de tijd voordat de console alweer compleet is uitverkocht. De standaard PS5 met disk-drive kost €500, daarmee is Sony’s spelconsole exact even duur als de Xbox Series X, die op 10 november 2020 wereldwijd gelanceerd zal worden.

De prijs van de PS5 Digital Edition is vastgesteld op €400. Met deze console kun je uitsluitend digitale games spelen. Een nadeel hiervan is dat je bent aangewezen op de PlayStation Store, waar relatief weinig games met korting worden aangeboden. Je zal dus regelmatig meer geld kwijt zijn voor het aankopen van spellen. Bovendien is het niet mogelijk om een spel te verkopen, als je deze na verloop van tijd eigenlijk nooit meer speelt. Ook het kopen van goedkope tweedehands spellen is er niet bij als je voor de digitale editie kiest.

De PS5 Digital Edition van Sony is overigens beduidend duurder dan de All Digital Edition van Microsoft. De Xbox Series S heeft namelijk een verkoopprijs van €300. Microsoft heeft er dan ook voor gekozen om deze game console te voorzien van minder goede specs, terwijl bij Sony dezelfde hardware in beide modellen te vinden is.