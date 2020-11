Black Friday winactie: Custom-made PlayStation 5 faceplates LetsGoDigital organiseert unieke Black Friday actie! Doe mee en maak kans op een gratis PlayStation 5 faceplate in het teken van Spider-Man Miles Morales.

Toon pagina inhoud

Afgelopen maand heeft LetsGoDigital in samenwerking met de Italiaanse 3D designer Giuseppe Spinelli (aka Snoreyn) een PS5 Spider-man Miles Morales Limited Edition console ontworpen, welke in een indrukwekkende YouTube video weergegeven werd. De reacties op deze inmiddels ruim 2,8 miljoen keer bekeken video waren overweldigend. Velen vroegen zich ook af waar ze deze Limited Edition console kunnen kopen.

Om gehoor te geven aan al deze positieve en hartverwarmende reacties heeft LetsGoDigital besloten om de door Giuseppe ontworpen faceplates ook daadwerkelijk te laten produceren, in gelimiteerde oplage. Het gaat hier om de twee zijpanelen van de game console, die je op een eenvoudige wijze kunt verwisselen.

Wil jij zo’n bijzondere PS5 Spider-Man Miles Morales faceplate bemachtigen? Dat kan, want LetsGoDigital organiseert een Black Friday winactie!

Deelnemen aan de winactie

Om deel te nemen aan deze winactie dien je vóór zaterdag 5 december 2020 het volgende te doen:

1. Abonneer je op het YouTube kanaal van Snoreyn (klik rechtsboven op ‘Subscribe’)

2. Volg het Twitter kanaal van LetsGoDigital (klik rechtsboven op ‘Follow’)

Diegene die beide kanalen al volgt participeert automatisch mee in de winactie. Er worden 5 winnaars gekozen – verwijzend naar de 5de generatie PlayStation; de Sony PS5.

Het is een internationale actie waar iedereen één keer aan mag deelnemen (geen leeftijdsgrens). De winnaars worden random gekozen (maximaal 1 per land) en worden persoonlijk op de hoogte gesteld.

Houdt hiervoor je Twitter account in de gaten, via een privé bericht zullen de 5 prijswinnaars gevraagd worden naar hun adresgegevens, zodat wij de custom-made PlayStation 5 faceplate kostenloos kunnen opsturen. Zorg ervoor dat deze optie is ingeschakeld binnen je Twitter-account.

Productie PS5 faceplates

De 3D vormgegeven faceplates voor de PS5 worden op dit moment geproduceerd. Hiervoor hebben we eerst een omgekeerde mal laten maken van de originele PS5 panelen. De panelen zullen met de hand worden gespoten door een ervaren airbrush artiest.

De custom-made faceplates zijn vanaf eind januari 2021 beschikbaar om uit te leveren aan de 5 winnaars van deze Black Friday Giveaway.

Doe ook mee en maak automatisch kans op één van deze 5 gratis PS5 Spider-Man Miles Morales faceplates, om jouw nieuwe console een écht spraakmakend design te geven!

LetsGoDigital is zich ervan bewust dat Sony Interactive Entertainment geen enkel bedrijf toestaat om custom-made PS5 faceplates te verkopen. Bij diverse aanbieders van dit soort producten heeft Sony gedreigd om juridische stappen te ondernemen. Daarom zal LetsGoDigital de faceplates niet verkopen. Er zullen slechts 7 exemplaren geproduceerd worden, waarvan er 2 door het team van LetsGoDigital gebruikt zullen worden en 5 worden weggegeven via deze PS5 Black Friday actie.