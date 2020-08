Xiaomi smartphone met een uitneembaar display Smartphonemerk Xiaomi patenteert een bijzondere mobiele telefoon waarbij het display losgekoppeld kan worden van de behuizing en zelfstandig functioneert.

Het Chinese Xiaomi weet met regelmaat gedurfde smartphones te introduceren, denk bijvoorbeeld aan de Mi Mix Alpha met z’n surround display of de transparante telefoons uit de Mi-serie. Maar de ontwerpafdeling van Xiaomi gaat dikwijls verder dan dat. Het innovatieve bedrijf denkt graag out-of-the-box en legt regelmatig bijzondere en spraakmakende smartphone designs vast.

Afgelopen week kon je op LetsGoDigital nog lezen over een Xiaomi smartphone met een ingebouwde uitneembare wireless headset. Ditmaal heeft de Chinese fabrikant een design patent ingediend voor een telefoon dat uit twee delen bestaat. Het scherm van deze smartphone is uitneembaar.

Smartphone met inklikbaar display en under-screen camera technologie

In maart dit jaar heeft Beijing Xiaomi Mobile Software een design patent ingediend bij de CNIPA (China National Intellectual Property Administration) voor een ‘twee componenten telefoon’. Het patent werd op 4 augustus 2020 gepubliceerd. De documentatie bestaat uit 22 product afbeeldingen en een summiere omschrijving waaruit blijkt dat deze smartphone bestaat uit een zogenaamd ‘hoofddeel’, de behuizing, en een ‘split-deel’, oftewel het scherm.

Het hoofddeel is ruim dubbel zo dik als het schermdeel. Als de twee delen aan elkaar gekoppeld zijn heb je met een ogenschijnlijk normale smartphone te maken. Het toestel heeft een full screen design en een drietal camera’s op de achterzijde. De gebruikelijke USB-C aansluiting en een tweetal speakers zijn aan de onderzijde aangebracht, die samen met de knoppen aan de zijkant onderdeel uitmaken van het ‘hoofddeel’.

Bovenin lijkt een inkeping te zitten, waardoor je het schermdeel kunt loskoppelen van de behuizing. Zodoende heb je alleen het touch scherm in handen, die separaat van de behuizing gebruikt kan worden.

Wanneer het scherm is losgekoppeld wordt ook zichtbaar dat het hoofddeel over een receiver beschikt, evenals een dubbele selfie-camera met flitser en een tweetal connectoren. Het betreft dus eigenlijk een telefoon met under-screen camera’s. Want deze dual camera en de flitser kunnen door het uitneembare scherm schijnen om foto’s en video’s te maken.

Via de twee connectoren wordt het scherm van stroom voorzien, wanneer deze op de behuizing is bevestigd. Worden de twee delen afzonderlijk van elkaar gebruikt, dan kan het schermdeel ook nog draadloos worden opgeladen via een draadloze verbinding met de behuizing.

Voordelen van een mobiele telefoon met uitneembaar scherm

Tot zo ver de patent omschrijving van deze bijzondere Xiaomi smartphone. Het blijft echter onduidelijk wat het praktisch nut is van deze uitvinding. Wat heb je aan een smartphone zonder scherm of aan een scherm zonder behuizing? Een mogelijk voordeel is dat je foto’s op afstand kunt maken. Zo kun je het scherm gebruiken als viewfinder, terwijl de behuizing fungeert als camerasysteem. Mogelijk zijn er ook bepaalde voordelen te behalen op het gebied van gaming.

Daarnaast is het scherm zonder behuizing natuurlijk aanzienlijk lichter in gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een voordeel zijn als je lange telefoongesprekken voert en niet continue met zo’n zwaar apparaat aan je oor wil hangen. Het display staat draadloos in verbinding met de behuizing (hoogstwaarschijnlijk via Bluetooth) en kan zodoende net zo gebruikt worden als een regulier smartphonescherm.

Ook wordt het met een uitneembaar scherm makkelijker om een kapot scherm te vervangen. Je koppelt het display eenvoudig los van de behuizing en vervangt het voor een nieuw exemplaar. Maar daar lijken de voordelen wel zo’n beetje mee op te houden.

Het hoofddeel dient voor data opslag, audio output, de camera’s en stroom – maar logischerwijs heb je altijd een scherm nodig om het apparaat middels een gebruikersinterface te kunnen bedienen. In de praktijk zal je het hoofddeel dus weinig gebruiken zonder dat het scherm is aangekoppeld. De tijd zal moeten uitwijzen of Xiaomi voldoende voordelen in dit ontwerp ziet om het toestel ook daadwerkelijk te ontwikkelen en op de markt te brengen.

Bekijk hier het patent van de Xiaomi smartphone met uitneembaar display.