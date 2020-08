Samsung Galaxy Note 20 Ultra Limited Edition smartphones Caviar introduceert 4 Limited Edition modellen van de Samsung Galaxy Note 20 Ultra, belegd met echt marmer en roségoud voor een extra luxe uitstraling.

Toon pagina inhoud

Eerder deze maand werd de Samsung Galaxy Note 20 serie aangekondigd, waarvan de Note 20 Ultra het nieuwe topmodel is. Is deze smartphone nog niet exclusief en luxe genoeg voor jou? Dan komt Caviar met een alternatief, want het Russische bedrijf introduceert op basis van Samsung’s vlaggenschip een nieuwe Limited Edition collectie genaamd ‘Eternity´, wat ‘eeuwigheid’ betekent. Het gaat om een viertal telefoon modellen, die allemaal zijn geïnspireerd op een architectonisch monument van internationaal belang.

Als basis voor de Limited Edition smartphones is de bronzen Samsung Galaxy Note 20 Ultra gebruikt, waarvan Caviar de achterzijde rijkelijk heeft gedecoreerd met luxe materialen, waaronder marmer en roségoud. De marmeren behuizing is een verwijzing naar de monumentale kunst en architectuur, terwijl roségoud een luxe interpretatie is van de nieuwe brons/koperen kleur die door de Koreaanse fabrikant werd gepresenteerd als ‘Mystic Bronze’.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra Hagia Sophia Edition

Het eerste klassieke telefoonmodel van Caviar is belegd met zwart marmer, dat er tijdloos en stijlvol uitziet. De roségouden bies met artistieke gravering zorgt voor een extra luxe en elegante uitstraling.

Met het zwarte marmer wordt verwezen naar het interieur van de Hagia Sophia in Istanbul. Deze voormalige Christelijke kathedraal kwam eerder deze week nog in het nieuws nadat de Turkse president Erdogan heeft besloten om het unieke bouwwerk weer als moskee in gebruik te willen nemen. De afgelopen 86 jaar deed het gebouw dienst als museum en tweeënhalf decennia geleden werd de Hagia Sofia tot werelderfgoed verklaard door de Unesco.

Voor deze luxe smartphone dien je wel diep in de buidel te tasten, want de adviesprijs van deze Samsung Galaxy Note 20 Limited Edition telefoon is vastgesteld op $5.830 USD. Hiervoor ontvang je de 256GB variant. Uniek ben je er zeker mee, want Caviar zal slechts 99 exemplaren produceren van dit model.

Samsung Galaxy Note20 Ultra Parthenon Edition

De tweede Limted Edition telefoon van Caviar is verrijkt met wit/lichtgrijs marmer, hiermee wordt verwezen naar de architectonische uitstraling van het Parthenon. Dit bouwwerk uit de Griekse Oudheid is een tempel voor de beschermgodin ´Athena Parthenos´. De tempel vormt het hoogtepunt van de 156m hoge tafelberg de ´Akropolis van Athene´.

De Griekse tempel wordt gekenmerkt door een reeks zuilen, die Caviar ook in het ontwerp van de Note 20 Ultra Limited Edition heeft terug laten komen. Naast het witte marmer zijn drie roségouden zuilen zichtbaar. De combinatie van wit steen en roségoud creëert een klassieke uitstraling met een verfijnd gevoel voor luxe.

Deze Limited Edition 5G telefoon is ietsje goedkoper dan de zwarte variant. Voor het model met 256GB geheugen is de prijs vastgesteld op $5.750 USD. Ook van dit toestel worden 99 exemplaren vervaardigd. Caviar levert elke telefoon in een luxe case, wat het ook een prachtig zakengeschenk maakt. Vorig jaar heeft LetsGoDigital nog een Galaxy S10 Limited Edition laten produceren door Caviar.

Caviar Eternity serie: Forbidden City Edition

Binnen de Eternity serie heeft Caviar ook een model uitgebracht met groen marmer. Met deze Samsung Galaxy Note 20 Limited Edition wordt verwezen naar de ‘Forbidden City’. Het gaat hier om de Verboden Stad in Peking, van waaruit de Chinese keizers uit de Ming-dynastie hun rijk bestuurden. Het paleiscomplex bestond uit 980 gebouwen, verspreid over een oppervlakte van maar liefst 720.000 m2.

Elk gebouw onderscheidt zich door zijn unieke decoratie, dat Caviar op kenmerkende wijze laat terugkomen in de roségouden bies, die gedecoreerd is met prachtige ornamenten die verwijzen naar de rijkversierde tempels in de Verboden Stad. Het Keizerlijk Paleis is overigens net als eerder genoemde bouwwerken opgenomen op de Werelderfgoedlijst van Unesco.

Voor deze unieke Galaxy Note 20 Ultra met 256GB geheugen betaal je $6.060 USD. Deze Limited Edition serie bestaat eveneens uit 99 stuks. Aan de zijkant van het toestel wordt een uniek nummer ingegraveerd, zodat je exact weet welk nummer jouw toestel is. Ook wordt er een echtheidscertificaat meegeleverd.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra St. Basil’s Cathedral

Het laatste Limited Edition model is voorzien van echt rood marmer, dat versierd is met reliëf ornamenten die verwijzen naar de decoratieve gevels van de Sint-Basiliuskathedraal. Deze Russische orthodoxe kerk op het Rode Plein in Moskou wordt ook wel de ´Kathedraal van de Voorbede van de Moeders Gods op de Greppel´ genoemd.

De roodbruin marmeren variant is het duurste model uit de nieuwe collectie van Caviar. Voor deze Limited Edition telefoon is de prijs vastgesteld op $6.260 USD. Ook van deze Galaxy Note 20 Ultra worden 99 exemplaren vervaardigd. Caviar biedt overigens gratis levering, overal ter wereld. Daarnaast ontvang je een jaar lang service garantie.

Wat betreft de specificaties, Caviar gebruikt als basis de Galaxy Note 20 Ultra. Dat betekent dat alle functies en specs gelijk zijn aan de Note 20 Ultra die je in de winkels kunt kopen. De telefoon beschikt over een 6,9-inch curved AMOLED display met een 120 Hertz refresh-rate. Er is een 10 megapixel selfiecamera voorhanden en een drievoudige camera op de achterzijde. Deze bestaat uit een 12 megapixel ultragroothoekcamera, een 108 megapixel groothoekcamera en ten slotte een 12 megapixel zoomcamera met 5x optische zoom. Ook is er een Laser AF-sensor ingebouwd en de 8K video functie is tevens beschikbaar.

Verder beschikt de Note 20 Ultra over een vernieuwde S Pen met verlaagde latentie. De Android 10 smartphone wordt aangedreven door de Exynos 990 chip die wordt ondersteunt door 12GB RAM en 256GB / 512GB opslaggeheugen. Ten slotte wordt er een 4.500 mAh batterij ingebouwd.