Oppo opent smartphone fabriek in Turkije Oppo breidt productiecapaciteit voor smartphones uit met het openen van een fabriek in de provincie Istanbul, Turkije - de toegangspoort naar Europa.

De Chinese smartphonefabrikant Oppo breidt zijn wereldwijde productiecapaciteit uit met de opening van een nieuwe fabriek in de provincie Istanbul, Turkije. In maart dit jaar begon Oppo al met de test productie. De 10,200 m2 fabriek biedt plaats voor zo’n 700 werknemers. Met het openen van de fabriek kan er tegemoet worden gekomen aan de groeiende vraag naar Oppo smart devices. De strategische ligging wordt ook wel beschouwd als toegangspoort naar Europa.

De Oppo fabriek in Tuzla werd in slechts vier maanden uit de grond gestampt en ligt dichtbij Oppo’s regionale hoofdkantoor in Ataşehir. 99% van de werknemers zullen lokale Turkse burgers zijn. Met de opening van de productiefabriek in het Aziatische deel van Istanbul doet Oppo dan ook een lange termijn investering in de regio.

In plaats van traditionele assemblagewerkzaamheden, vindt het volledige productieproces van Oppo smartphones in deze fabriek plaats via een Surface Mount Technology (SMT) productielijn. Deze productievorm kent een hoge mate van automatisering. Bovendien levert de fabriek naar schatting ongeveer 10.000 banen binnen de toeleveringsketen op.

Scott Zhang, Oppo Vice President Oversea Sales, zegt: ”We zijn verheugd om deze fabriek in Tuzla in gebruik te nemen, wat een belangrijke mijlpaal is binnen Oppo’s reis in Europa. Met de nieuwe fabriek bevinden we ons in een uitstekende positie om onze groeiende toewijding aan de lokale markt te vervullen en onze trouwe klanten in de regio te bedienen. Nu mensen zich wereldwijd aanpassen aan het nieuwe ‘normaal’, zal Oppo de investeringen wereldwijd blijven opvoeren om zijn innovatieve producten en verbeterde diensten aan steeds meer mensen te kunnen aanbieden.”

Oppo is de afgelopen jaren uitgegroeid tot ’s werelds vierde grootste smartphonemerk. Momenteel is Oppo het enige smartphonemerk dat een fabriek in Turkije laat bouwen na ontvangst van een CKD (Completely Knocked Down) certificering. Hierdoor kunnen Oppo producten vanaf nul gefabriceerd worden in de fabriek, in plaats van het simpelweg assembleren van kant-en-klaar geïmporteerde componenten.

Onbekend is of er in de nieuwe fabriek van Oppo ook OnePlus smartphones geproduceerd zullen worden. Afgelopen maand werd bekend dat de twee bedrijven nog intensiever zullen gaan samenwerken, nadat een half jaar eerder de R&D afdeling al werd samengevoegd om concurrentievoordelen te kunnen behalen. OnePlus hoopt op deze wijze sneller in staat te zijn software updates uit te kunnen rollen, zo liet de CEO van het bedrijf via een forum post weten aan haar community. Beide bedrijven zullen onder hun eigen naam blijven opereren.

De fabriek in Turkije is niet de eerste voor Oppo. Tot op heden heeft de smartphone fabrikant wereldwijd 10 fabrieken gebouwd, waaronder in China, India, Zuid-Azië, Oost-Europa en andere regio’s.