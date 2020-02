Oppo Reno smartphone met 7 camera’s Oppo legt design vast voor een mobiele telefoon met maar liefst 7 camera’s aan de achterzijde. Mogen we deze Reno smartphone ook in 2020 verwachten?

Sinds de Oppo Reno smartphone in april 2019 geïntroduceerd werd, zijn er meerdere interessante modellen uitgebracht binnen deze nieuwe telefoonserie. De toestellen hebben een bijzonder stijlvol ontwerp en weten zich dikwijls te onderscheiden op het gebied van de camera. Denk bijvoorbeeld aan de haaienvin pop-up camera, die op een zeer elegante en stille wijze uit de behuizing tevoorschijn komt. Ook het camerasysteem aan de achterzijde is dikwijls noemenswaardig te noemen.

Zo was de Reno 10x Zoom de allereerste smartphone met een 10x Hybrid Zoom functie – enigszins vergelijkbaar met de recent geïntroduceerde Samsung Galaxy S20 Ultra. En zelfs de goedkope modellen binnen de line-up, denk aan de Oppo Reno2 Z, beschikken over een viervoudige camera. Dat rijst de vraag, waar gaan we in de toekomst naartoe, zal het aantal camera’s nog verder gaan toenemen?

Oppo telefoon met hepta camera

Als het aan Oppo ligt kan er zeker nog een cameraatje bij, of twee, of drie misschien… De Chinese smartphonefabrikant heeft halverwege vorig jaar een design patent ingediend bij het CNIPA (China National Intellectual Property Administration) voor een telefoon met maar liefst 7 digitale camera’s (hepta-camera) aan de achterzijde, ook een flitser zal niet ontbreken.

In de documentatie worden twee modellen getoond, die qua aantal camera’s overeen komen. De vorm van het camerasysteem varieert wel. Hoe zo’n smartphone er in de praktijk uit zal zien? Concept Creator heeft voor LetsGoDigital een serie 3D renders gemaakt van één van de twee modellen, zo krijg je vast een eerste indruk van deze Oppo smartphone met zeven camera’s.

Het is een bijzonder ontwerp dat wel wat weg heeft van de Nokia 9 PureView. Het toestel van Nokia werd echter voorzien van een vijfvoudige camera met flitser en een vingerafdrukscanner. Bij de variant van Oppo tellen we zeven camera lenzen en een flitser. Hoewel het natuurlijk ook nog mogelijk is dat één van de rondjes geen cameralens blijkt te zijn, maar een microfoon. Voor betere geluidsopnames bij het maken van video’s, zoals we ook zagen bij de Galaxy S20 Ultra.

Zes rondjes hebben dezelfde afmeting, vermoedelijk zal één van deze rondjes als flitser dienen. De camera in het midden is het grootst. Daarnaast is aan de onderzijde een rechthoekig vormgegeven module zichtbaar, waarschijnlijk is dit de zoomlens.

Uit de patentschetsen blijkt tevens dat het camerasysteem lichtelijk uitsteekt ten opzichte van behuizing. Logisch toch zal je wellicht denken, ten slotte is dat bij veruit de meeste smartphones het geval. Toch is daar bij de Oppo Reno smartphones normaal geen sprake van.

Oppo heeft namelijk kans gezien om het camerasysteem geheel binnen de behuizing te laten vallen, waardoor de gehele achterzijde glad aanvoelt. Op de O-Dot na, dit is een klein uitstekend rondje die ervoor zorgt dat de achterzijde van het toestel, inclusief het camerasysteem, vrij blijft van krassen op het moment dat je de telefoon neerlegt op een tafel of bureau.

Op de bijgesloten afbeeldingen worden geen knoppen of aansluitingen getoond. Het ligt echter voor de hand dat deze op een later tijdstip zullen worden toegevoegd. Bij dit octrooi is duidelijk de aandacht uitgegaan naar het camerasysteem aan de achterzijde. Alle andere componenten zouden wat dat betreft nog kunnen veranderen, zo ook de voorkant.

Op de patent afbeeldingen wordt een nagenoeg randloos scherm getoond met een kleine V-vormige notch. Vergelijkbaar met de Reno Z en de Reno 3. Bij de high-end modellen is deze inkeping echter niet terug te vinden. Zo is de onlangs geïntroduceerde Reno 3 Pro voorzien van een punch-hole camera, oftewel een cameragat in het display.

Als Oppo inderdaad besluit om een smartphone uit te brengen met zeven camera’s, dan lijkt het onwaarschijnlijk dat dit toestel als ‘budget model’ wordt uitgebracht. En dus zijn wij voor onze renders niet uitgegaan van de notch, maar van de punch-hole camera – gelijk aan de Reno 3 Pro.

Smartphone introducties in 2020

Nu kun je je natuurlijk afvragen; is het wel aannemelijk dat er in de toekomst mobiele telefoons geïntroduceerd worden met zóveel camera’s? Smartphonefabrikanten ontwikkelen met regelmaat nieuwe functies die mogelijk worden gemaakt door de toepassing van meerdere camera lenzen. Denk bijvoorbeeld aan het eenvoudig wisselen tussen de verschillende lenzen; van een ultragroothoekcamera naar een telefotocamera of juist een macro lens.

Het is dan ook zeker niet ondenkbaar dat het aantal camera’s nóg verder zal toenemen. De eerder genoemde Nokia 9 PureView is met z’n penta-camera nog altijd een unicum. Toch ligt het in de lijn der verwachtingen dat er in 2020 meer smartphone modellen geïntroduceerd zullen worden met zo’n uitgebreide digitale camera setup.

Dat het nog gekker kan bewees LG Electronics anderhalf jaar geleden, toen de Koreaanse fabrikant een patent indiende voor een LG smartphone met 16 camera lenzen! Vooralsnog is deze hexadecimale camera echter nooit toegepast in een eindproduct. Maar wat is niet, kan nog komen uiteraard.

We zijn dan ook erg benieuwd wat we in de toekomst van Oppo en haar Reno smartphone line-up mogen verwachten. Mogelijk dat de Reno 3 smartphones later deze maand geïntroduceerd zullen worden voor de Europese markt. De tweetal modellen werden eind vorig jaar al aangekondigd voor de Chinese markt en zullen vanaf begin maart 2020 ook in India in de verkoop gaan.

Ook wordt begin volgende maand de Oppo Find X2 verwacht, dit is een high-end smartphone met een 120Hz scherm. Het is goed mogelijk dat dit toestel ook voorzien wordt van een zeer bijzonder camerasysteem, zo rapporteerde LetsGoDigital vorige maand nog over een Oppo telefoon met een maanvormige digitale camera. Of deze cameraconfiguratie ook daadwerkelijk wordt toegepast voor de Find X2 blijft nog even afwachten, wel is duidelijk dat je dit model straks ook in Nederland kunt kopen.

Bekijk hier het patent van de Oppo smartphone met 7 camera’s.

