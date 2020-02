OnePlus smartphones met verborgen camerasysteem OnePlus patenteert een telefoon met under-screen camera én een verborgen camera aan de achterzijde van het toestel (geen transparant glas ditmaal).

Het Chinese OnePlus brengt met regelmaat nieuwe mobiele telefoons uit. Later deze maand vindt de Mobile World Congress (MWC 2020) plaats in Barcelona, op deze Spaanse telecombeurs worden weer tal van nieuwe smartphones verwacht, waaronder de OnePlus 8 en 8 Plus. Beide zijn high-end smartphones, één van de nieuwe functies wordt het 120Hz scherm, zo liet de fabrikant afgelopen maand weten. Mogelijk dat er gelijktijdig ook een OnePlus 8 Lite wordt geïntroduceerd. Het worden de eerste OnePlus telefoons met een punch-hole camera.

Op de achtergrond wordt echter alweer hard gewerkt aan andere toekomstige telefoonmodellen. Zo heeft OnePlus begin deze week een patent toegewezen gekregen voor een smartphone met een camerasysteem waarbij de lenzen verdwijnen als ze niet in gebruik worden genomen. Het lijkt om een eenvoudig uitvoering te gaan van de Concept One smartphone, die het bedrijf begin dit jaar toonde op CES 2020. Ook is dit toestel voorzien van een under-screen selfie-camera.

OnePlus smartphone met under-screen camera

Op 24 mei 2019 heeft OnePlus een design patent ingediend in thuisland China. Op 4 februari 2020 is het patent goedgekeurd en opgenomen in de WIPO Global Design Database. Er zijn een 40-tal afbeeldingen bijgesloten, waarop een viertal telefoonmodellen te zien zijn, die slechts minimaal van elkaar verschillen.

Het gaat om een OnePlus smartphone met een randloos scherm, de gehele voorzijde bestaat uit schermoppervlak. Opmerkelijk genoeg is er geen notch zichtbaar, maar ook geen pop-up camera. Er is ook een foto opgenomen van de bovenzijde, ook hier is geen compartiment te zien waar de selfiecamera uit tevoorschijn kan komen. Het blijft dan ook onbekend waar de selfie-camera naartoe verhuist, onder het scherm misschien?

Daarnaast zien we een rond camerasysteem aan de achterzijde. Deze camera komt nog het meest overeen met de OnePlus 7T, hoewel de cameralenzen ditmaal verticaal zijn geplaatst, in plaats van horizontaal. De getoonde modellen verschillen onderling qua hoeveelheid camera’s. Zo zien we een model met drie camera’s en een flitser, maar ook een model met vier camera’s en een flitser.

Smartphones met verborgen camera op achterzijde

Opvallend aan dit ontwerp is de mogelijkheid om de lenzen te verbergen. Begin dit jaar toonde OnePlus haar eerste concept telefoon met een zogenaamde ‘onzichtbare camera’. Door transparant glas toe te passen zijn de lenzen niet zichtbaar als de camera niet in gebruik is. Bij de gepatenteerde OnePlus telefoon gaat het echter niet om dergelijke geavanceerde (en dure) technologieën.

Er wordt simpelweg een kunststof klepje voor de lenzen geschoven, zo lijkt het. Dit systeem kennen we ook wel van reguliere digitale camera’s. Op bovenstaande afbeelding worden de vier modellen naast elkaar getoond. De onderste vier laten hetzelfde model zien, maar dan met het camerasysteem gesloten.

Logischerwijs gebeurt dit automatisch. Zodoende blijven de cameralenzen beter beschermt tegen stof en vuil. Bovendien oogt het toestel wat discreter op het moment dat de camera’s niet in gebruik zijn. Deze OnePlus smartphone heeft ook geen knoppen, we zien alleen een aansluiting voor een microUSB kabel aan de onderzijde.

Als deze mobiele telefoon inderdaad over een under-screen selfie-camera beschikt dan zal het nog enige tijd duren alvorens OnePlus dit toestel in de markt zet. Hoewel zusterbedrijf Oppo inmiddels meermaals een prototype heeft getoond van een smartphone met camera onder het scherm, is de beeldkwaliteit van deze selfiecamera nog niet toereikend om in een eindproduct toe te passen. Als Oppo eenmaal haar eerste smartphonemodel met under-screen camera heeft uitgebracht, zal OnePlus ongetwijfeld snel volgen.

In ieder geval duidt dit patent erop dat OnePlus zeker nog geen afscheid heeft genomen van het ronde camerasysteem dat ook te vinden is in de 7T. Later deze maand worden de OnePlus 8 en de OnePlus 8 Plus verwacht. Deze toestellen worden vermoedelijk uitgerust met een rechthoekig, verticaal geplaatste camera setup. Wellicht dat de gepatenteerde telefoon de OnePlus 8T toont of zullen we nog wat langer geduld moeten hebben? De tijd zal het uitwijzen.

Bekijk hier het patent van de OnePlus smartphone.