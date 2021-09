iPhone 13 release datum Over enkele dagen zal Apple de iPhone 13 serie officieel onthullen. Gelijktijdig wordt de Apple Watch Series 7 smartwatch en AirPods oordopjes verwacht.

Al maanden wordt er online gesproken over de nieuwe Apple smartphones die jaarlijks rond september geïntroduceerd worden. Dit jaar zullen de opvolgers van de iPhone 12 serie worden aangekondigd. Met deze reeks 5G telefoons heeft Apple bijzonder goede verkoopresultaten weten te behalen en dus kijkt iedereen nu reikhalzend uit naar de release van de iPhone 13 line-up. Lange tijd werd er getwijfeld of de nieuwe modellen niet onder de naam iPhone 12s in de markt gezet zullen worden, dit lijkt echter niet het geval te zijn.

Op 14 september 2021 zal Apple de nieuwe iPhone 2021 line-up bekend maken, zo heeft het bedrijf uit Silicon Valley inmiddels officieel bekend gemaakt. Het virtuele launch event zal om 19:00 Nederlandse tijd van start gaan.

Naast een viertal nieuwe iPhone modellen zal Apple vermoedelijk ook de Apple Watch Series 7 smartwatch aankondigen, evenals nieuwe AirPods oordopjes. Beide krijgen naar verluidt een nieuw design. Daarnaast lijkt de nieuwe Watch 7 over een sterk verbeterde accucapaciteit te beschikken. Genoeg om naar uit te kijken in ieder geval.

Apple iPhone 13 serie

Hoogstwaarschijnlijk zal Apple opnieuw vier modellen onthullen. Naast een mini en een basismodel zullen er ook twee Pro modellen verschijnen, waarvan de iPhone 13 Pro Max het nieuwe topmodel wordt.

De displayformaten blijven gelijk aan afgelopen jaar. Dat betekent dat de iPhone 13 mini wordt uitgerust met een 5,4-inch OLED display, het basismodel zal een 6,1” scherm krijgen. Net als de iPhone 13 Pro, ten slotte wordt het topmodel voorzien van het grootste scherm, van 6,7-inch. De twee Pro modellen zullen voor het eerst voorzien worden van een 120Hz refresh-rate – zoals Apple eerder dit jaar ook al toepaste voor haar iPad Pro.

Daarnaast lijkt Apple voor het eerst een in-display vingerafdruksensor toe te willen passen bij de Pro modellen. Touch ID functionaliteit verdween met de komst van de iPhone X – dat was het eerste model waarbij de home-knop achterwege werd gelaten, waar de vingerafdruksensor van oudsher in verwerkt werd. Sindsdien heeft Apple zich geconcentreerd op geavanceerde 3D gezichtsdetectie, genaamd Face ID. De iPhone 13 Pro en Pro Max worden de eerste toestellen waarbij de vingerafdrukscanner onder het scherm verwerkt wordt.

Qua design zullen de nieuwe modellen veel similariteiten hebben met hun voorgangers, wel wordt de notch iets kleiner en ook het camerasysteem wordt lichtelijk herzien. De vernieuwde beeldsensoren kunnen naar alle waarschijnlijkheid meer licht opvangen, waardoor de camera beter in staat zal zijn om ook in de avonduren detailrijke foto’s te kunnen vastleggen.

Verder lijken alle nieuwe modellen ook over een grotere accu te beschikken dan voorheen. Dat is altijd mooi meegenomen natuurlijk. Uiteraard wordt ook de hardware en software vernieuwd. De iPhone 2021 line-up zal worden aangedreven door de A15 Bionic processor, een 5nm chip die door TSMC wordt gefabriceerd. De smartphones zullen draaien op het nieuwe iOS 15 besturingssysteem dat gekenmerkt wordt door een nieuwe interface.

Vermoedelijk zullen de prijzen van de nieuwe modellen (nagenoeg) gelijk zijn aan vorig jaar. Ter referentie, de mini werd voor €810 (64GB) in de markt gezet, het basismodel is €100 duurder. Prijzen voor de 12 Pro beginnen bij €1.160 (128GB) en het topmodel is verkrijgbaar vanaf €1.260 (128GB). Waarschijnlijk wordt het vanaf vrijdag 17 september mogelijk om een pre-order te plaatsen voor de nieuwe iPhone 13 modellen. Een week later, op vrijdag 23 september, zal de wereldwijde lancering plaatsvinden.

Het launch event zal via een live stream te volgen zijn. Uiteraard zullen alle kenmerken en specs aan bod komen ten tijde van de product presentatie. Daarnaast zal Apple ten tijde van het evenement ook meer info onthullen aangaande de release datum, de prijs en de beschikbare kleuren.