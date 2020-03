Huawei telefoon met vernieuwde camera Huawei legt nieuw telefoon ontwerp vast dat veel weg heeft van de Mate 30. Het ronde camerasysteem is bij dit model verplaatst naar de linker zijkant.

Het Chinese Huawei produceert jaarlijks een groot aantal telefoon modellen, waarvan de topmodellen te vinden zijn in de P- en Mate-serie. Morgen wordt de nieuwe Huawei P40 en P40 Pro onthuld. In de tweede helft van het jaar zullen de Mate 40 smartphones volgen. De topmodellen van Huawei worden al jaren voorzien van een camerasysteem met Leica optics. Het ontwerp verschilt wel per model.

Bij de Mate 30 serie koos Huawei voor een camerasysteem met een cirkelvormig ontwerp, dat in het midden van de behuizing is geplaatst. Bij de P-serie is het rechthoekig vormgegeven camerasysteem in de linkerbovenhoek te vinden – zoals meer fabrikanten tegenwoordig doen, denk bijvoorbeeld aan de Samsung Galaxy S20 en de Oppo Find X2. Het lijkt er echter op dat Huawei nóg een alternatief voorhanden heeft, een soort combinatie van deze twee.

We hebben het dan niet over een Mate smartphone met een display rondom het camerasysteem, zoals we gisteren rapporteerden. Ditmaal heeft de Chinese fabrikant een design patent ingediend voor een nagenoeg rond camerasysteem, dat aan de linker bovenzijde van de behuizing geplaatst. Het zorgt voor een uniek ontwerp dat we nog niet eerder hebben gezien.

Huawei smartphone met uniek camera ontwerp

Het design patent werd op 15 juli 2019 aangevraagd door Huawei Technologies in thuisland China. Op 20 maart 2020 werd het octrooi goedgekeurd, waarna het is opgenomen in de Global Design Database van de WIPO (World Intellectual Property Office), voor wereldwijde bescherming van dit ontwerp.

Het betreft een moderne telefoon met een brede notch en smalle schermranden – zoals we kennen van de Mate 30. De achterzijde wordt gedomineerd door het camerasysteem. Deze is rond vormgegeven, waarbij de cirkel aan de linkerkant wordt onderbroken door de behuizing. In tegenstelling tot de Huawei Mate 30 serie heeft dit toestel dus een asymmetrisch ontwerp.

Er zijn geen cameralenzen opgenomen in de schetsen, wat inhoudt dat het aantal camera’s nog bepaald kan worden. Verder valt uit de patentafbeeldingen op te maken dat Huawei ditmaal geen glimmende rand om het camerasysteem plaatst, zoals we wel zagen bij de Mate 30 serie.

Of Huawei daadwerkelijk voornemens is om dit ontwerp toe te passen voor één van haar toekomstige telefoonmodellen blijft vooralsnog onbekend. Het is in ieder geval een uniek ontwerp, dat stijlvol in de hand zal liggen – zeker bij rechtshandigen.

Bekijk het patent van deze Huawei smartphone.