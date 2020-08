Huawei smartphones met mini display rondom de quad-camera Huawei patenteert P-serie achtige smartphone met klein, extra scherm aan de achterzijde voor de tijdsweersgave. Nieuwe functie voor de Huawei P50 Pro?

Hoewel Huawei al tijden geband wordt in Amerika weet de Chinese fabrikant nog altijd positieve verkoopcijfers te presenteren. Het bedrijf blijft zich vooruitstrevend opstellen, investeert veel in research en development en weet keer op keer te verrassen met hoogstaande producten. Zo staat Huawei erom bekend haar smartphones uit te rusten met geavanceerde camera technologie, de high-end modellen binnen de P-serie en Mate-serie worden al jaren uitgerust met hoogwaardige Leica optics.

Ditmaal lijkt Huawei de mogelijkheden te onderzoeken om een klein scherm te plaatsen rondom het camerasysteem aan de achterzijde van het toestel.

Huawei smartphone met quad-camera en geïntegreerd scherm

Begin dit jaar heeft Huawei Technologies een design patent ingediend in thuisland China bij de CNIPA (China National Intellectual Property Administration). Het patent werd vandaag, 14 augustus 2020, goedgekeurd en gepubliceerd. De 27-tal product afbeeldingen tonen een uiterst moderne smartphone met één uniek kenmerk.

De gepatenteerde Huawei telefoon beschikt namelijk over een extra mini display, dat op de achterzijde is aangebracht rond het viervoudige camerasysteem. Dit scherm kan onder andere de tijd tonen. Mogelijk dat dit display ook verschillende fotofuncties mogelijk zal maken, maar aangezien het een design patent betreft blijven de eventuele verdere functies onbekend.

Het is overigens niet voor het eerst dat LetsGoDigital rapporteert over een Huawei smartphone met een touch display rondom de camera. In maart 2020 legde de Chinese fabrikant ook al een patent vast voor een Mate telefoon met een multifunctionele display ring rondom de camera.

Ditmaal heeft Huawei ervoor gekozen om drie designvarianten vast te leggen, de modellen verschillen onderling uitsluitend qua camerasysteem / display. Bij het eerste design is het camerasysteem in het midden van de behuizing geplaatst, met het display tussen de camera’s. Dit zorgt voor een prachtig symmetrisch geheel. Bij dit model is het scherm ook het grootst, waardoor er behalve de tijd ook enkele icoontjes getoond zouden kunnen worden.

Bij het tweede ontwerp is ervoor gekozen om een kleiner display te integreren, die direct onder het links geplaatste array-camerasysteem gesitueerd is. Bij de laatste variant is de array-camera eveneens in de linker bovenhoek geplaatst, ditmaal bevindt het scherm zich echter boven het camerasysteem. De drietal Huawei smartphones worden in onderstaande afbeelding getoond.

De bovenzijde van de gepatenteerde Huawei telefoon is vrij van knoppen en poorten, de onderzijde toont een dubbele speaker met daartussen een USB-C poort. Daarnaast zijn er aan de rechterzijde twee fysieke knoppen zichtbaar, met de bovenste kun je het volume regelen en daaronder bevindt zich de power-knop.

Noemenswaardig is ook de voorzijde van dit toestel. Er zijn namelijk nagenoeg geen schermranden zichtbaar. Het betreft een full screen telefoon met prachtig afgeronde schermranden. Wellicht gaat het om een quad-curve overflow display, zoals eerder dit jaar werd toegepast bij de Huawei P40 Pro (Plus). Uit het design valt in ieder geval op te maken dat het om een high-end smartphone gaat. Mogelijk de komend jaar maart verwachte Huawei P50 Pro?

Of Huawei daadwerkelijk voornemens is om een extra scherm aan de achterzijde aan te brengen blijft vooralsnog onbekend. Het is in ieder geval opmerkelijk dat het bedrijf begin dit jaar een Mate-achtige smartphone vastlegde met zo’n extra display en ditmaal een P-serie achtige smartphone.

Of dit er ook daadwerkelijk op duidt dat toekomstige vlaggenschip toestellen van Huawei over een klein extra display zullen beschikken zal de tijd moeten uitwijzen. Hoewel het maar een mini display betreft zal dit ongetwijfeld voor hogere ontwikkelkosten zorgen, de vraag is dan ook of de extra toegevoegde waarde die zo’n display kan leveren opweegt tegen de extra kosten.

Bekijk hier het patent van de Huawei smartphones met display rondom het camerasysteem.