Huawei Mate 40 Pro Jade Empire Limited Edition smartphones Caviar brengt de duurste Huawei smartphone ooit uit. Het gaat om een Huawei Mate 40 Pro rijkelijk gedecoreerd met 18 karaats geel goud en groene jade.

Het juweliersmerk Caviar staat erom bekend high-end Apple iPhone en Samsung Galaxy smartphones te verfraaien met de meest duurzame en zeldzame materialen, zoals goud en edelstenen. Afgelopen maand bracht het bedrijf voor het eerst een Huawei Mate 40 Pro Limited Edition uit, ter ere van het 100-jarig jubileum van de Communistische Partij van China. Wegens groot succes heeft Caviar besloten om een nieuwe collectie te ontwerpen, op basis van dezelfde Huawei smartphone. De nieuwe Jade Empire collectie is gewijd aan en geïnspireerd door de Chinese cultuur.

Caviar brengt drie nieuwe modellen uit binnen de Jade Empire collectie, waarvan het vlaggenschip de duurste Huawei smartphone ter wereld is. De naam van de collectie heeft een dubbele betekenis. Jade is een veelgebruikte edelsteen in deze collectie en verwijst tegelijkertijd naar een van de symbolische namen van het oude China.

Huawei Mate 40 Pro Limited Edition

De Mate 40 Pro Precious Harmony is het meest luxueuze model. Dit toestel is vervaardigd van 18K geel goud en gedecoreerd met een laser gegraveerd patroon geïnspireerd op traditionele Chinese ornamenten.

Er zijn twee Chinese heilige dieren in het ontwerp opgenomen; een schildpad en een kraanvogel. De schildpad staat symbool voor onsterfelijkheid en vruchtbaarheid. Om de schildpad vorm te geven is groene jade gebruikt, de jade is omlijst met goud om het schild van de schildpad te verfijnen. De kraanvogel symboliseert blijdschap en geluk. De vogel is gemaakt van emaille sieraden, witte jade en 18K goud.

Vanwege de extreme complexiteit en de verfijnde details worden er slechts 8 exemplaren gemaakt van het Precious Harmony model. Dit getal is overigens geen toeval, in de Chinese cultuur symboliseert het getal 8 rijkdom en welvaart. Nu ben je natuurlijk benieuwd wat de duurste Huawei smartphone ter wereld kost, voor $71,080 USD wordt het toestel aan huis afgeleverd.

Dit mag overigens wel de duurste telefoon van Huawei zijn, maar Caviar heeft dit jaar al wel duurdere modellen uitgebracht. Denk bijvoorbeeld aan de Samsung Galaxy S21 Ultra die door het juweliersmerk in een 1KG goudstaaf is getransformeerd. Voor dit model werd de verkoopprijs vastgesteld op maar liefst $169,000.

Huawei smartphone met groene jade

Het tweede model binnen de Jade Empire collectie heet Dragon’s Son en is geïnspireerd op de gevleugelde draak Pixiu. Pixiu is een geliefd symbool van welvaart in China en men gelooft dat het rijkdom aantrekt voor iedereen die het in handen heeft.

Bij dit model heeft Caviar ervoor gekozen om de achterzijde van de Huawei Mate 40 Pro te versieren met een afbeelding van de gevleugelde draak, die een jade-gouden bal in zijn poten houdt. De behuizing is verrijkt met zwarte composiet onyx. Om de draak vorm te geven is gebruik gemaakt van lasergravure techniek, op een laagje goud. De bal is gemaakt van groene jade.

De Dragon’s Son verschijnt in een gelimiteerde oplage van 16 stuks. Volgens de Chinese numerologie hebben de cijfers 1 en 6 een heilige betekenis. Samen staan ze voor leiderschap, moed en eer, maar ook voor welvaart en winst. Deze Limited Edition uitvoering kost $6,450 USD. Hoewel deze prijs ook zeker niet voor iedereen is weggelegd, is het een schrijntje in vergelijking met de duurste telefoon van Huawei.

Limited Edition telefoon gemaakt van titanium

Ten slotte heeft Caviar een derde model uitgebracht genaamd Gohua. Het Gohua-model is een eerbetoon aan de unieke beeldende kunst van China, uit de II-III eeuw voor Christus. Verzamelaars zijn bereid een fortuin te besteden aan de prachtige landschappen, die met inkt op zijde of papier zijn gemaakt.

Caviar heeft het Gohua model voorzien van een titanium behuizing met marmer jade inzetstukken, die op hun beurt zijn omlijst met gepolijst titanium. Om het Gohua landschap vorm te geven is lasergravure toegepast. Het gebruik van marmerjade is geen toeval, het heeft een heilige betekenis: het helpt om voorzichtig te blijven en beschermt de eigenaar tegen kwade bedoelingen.

De smartphone wordt gepresenteerd in een gelimiteerde oplage van 76 stuks. In de numerologie hebben deze cijfers de volgende betekenis: zeven staat voor vertrouwen en zes betekent succes in het zakendoen. De prijs van deze Huawei Mate 40 Pro Limited Edition uitvoering is vastgesteld op $6,290 USD.