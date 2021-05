Huawei Mate 40 Pro Limited Edition in teken van China Caviar lanceert drie luxe smartphones, ter ere van het 100-jarig jubileum van de Communistische Partij van China. Het gaat om Huawei en Apple modellen.

Caviar, een internationaal merk voor luxueuze smartphones en accessoires, heeft een nieuwe line-up smartphones geïntroduceerd ter ere van het 100-jarig jubileum van de Communistische Partij van China (CPC), al vele decennia de regeringspartij van Volksrepubliek China. De nieuwe collectie van Caviar bestaat uit drie modellen, met keuze uit de iPhone 12 Pro (Max) of de Huawei Mate 40 Pro als basis. Caviar zal in totaal 100 exemplaren vervaardigen.

Het is voor het eerst dat Caviar een Limited Edition model uitbrengt van een Huawei smartphone. Hoewel de Chinese smartphonefabrikant het zwaar te verduren heeft, door de aanhoudende handelssancties vanuit de VS, is het merk in eigen land nog altijd razend populair. Dat maakt dit een uitermate geschikt toestel voor deze bijzondere China Collectie.

Alle drie de modellen zijn rood gekleurd, een nationaal symbool van welvaart en de hoofdkleur van de Communistische Partij. Versieringen zijn aangebracht door gouden elementen aan te brengen, waaronder een bas-reliëf gemaakt van 18 karaats goud.

Huawei Mate 40 Pro Mao Zedong editie

Het pronkstuk binnen de collectie is de ‘Mao Zedong’. Mao Zedong is de grondlegger van de Volksrepubliek China. Op de behuizing van de smartphone staat een zin in gouden hiërogliefen: “Eeuwig welvarend China”. Daarboven wordt een reliëf portret van Mao Zedong afgebeeld, tevens in 18K goud. Van dit model worden 16 stuks vervaardigd. Aan de zijkant van de smartphone wordt een uniek nummer ingegraveerd ‘1/16’.

Deze luxueuze smartphone is niet voor iedereen weggelegd. De adviesprijs van de Huawei Mate 40 Pro Mao Zedong editie is vastgesteld op $25,380 USD. Voor de iPhone 12 Pro als basis wordt een vanaf prijs gehanteerd van $18,900 USD (128GB), kies je liever voor iPhone 12 Pro Max, dan beginnen de prijzen bij $24,450 USD(128GB).

De nieuwe modellen zijn per direct te bestellen en leverbaar vanaf 1 juli 2021. Ruim op tijd voor het grote feest, want het 100-jarig jubileum van de Chinese Communistische Partij vindt plaats op 23 juli 2021.

Deng Xiaoping Limited Edition smartphone

Het tweede model is in dezelfde stijl ontworpen. Ditmaal staat de hervormer Deng Xiaoping centraal. Deng Xiaoping is een van de meest prominente politici in China, onder zijn leiderschap maakte China grote vorderingen door. Het belangrijkste element is de 18 karaats gouden profielschets.

Het portret wordt met de hand gemaakt, eerst getekend door een kunstenaar en vervolgens door een meesterjuwelier. Dit is de enige manier om de gezichtsexpressies tot in detail weer te kunnen geven. Voordat de definitieve versies van de portretten werden goedgekeurd zijn er meer dan 100 schetsen gemaakt.

Ook van dit ontwerp worden 16 stuks vervaardigd. De prijzen van de Deng Xiaoping editie zijn identiek aan het Mao Zedong model.

iPhone 12 Pro en Huawei Mate 40 Pro Centenary Limited Edition

Voor diegene die wel erg gecharmeerd zijn van het ontwerp, maar niet de portemonnee hebben om de ‘Mao Zedong’ of de ‘Deng Xiaoping‘ te kopen, heeft Caviar de ‘Centenary’ uitgebracht. Dit model heeft een laconiek basisontwerp, dat eveneens in teken staat van de 100ste verjaardag van de oprichting van de Communistische Partij.

De rode behuizing is bedekt met een 3D reliëf en aangevuld met elementen met een Double Electroplated-gouden coating. Ook dit model is verkrijgbaar met de Huawei Mate 40 Pro, de iPhone 12 Pro of de iPhone 12 Pro Max als basis. Voor de Huawei Limited Edition is de prijs vastgesteld op $5,450 USD. Prijzen voor de iPhone 12 Pro beginnen bij $5,630 USD. Caviar zal 68 exemplaren produceren van het Centenary model.

Met de introductie van deze nieuwe Apple en Huawei Limited Edition collectie onderstreept Caviar niet alleen het 100-jarig jubileum van de Communistische Partij, het bedrijf markeert hiermee ook haar toetreding tot de Chinese markt.

Een woordvoerder van Caviar meldt: “Om deel uit te maken van de meest concurrerende markt ter wereld moet je over een aantal vereiste kenmerken beschikken. Ons merk heeft zijn capaciteit opgebouwd sinds 2011 en vandaag kunnen we het kwaliteitsniveau garanderen dat wordt verwacht van luxeproducten in China. Om ons respect voor dit geweldige land en zijn mensen te tonen, hebben we ons gericht op zinvolle ontwerpen die een belangrijke datum in de geschiedenis van het land weerspiegelen.”

Caviar staat wereldwijd bekend om zijn creatieve ontwerpen en het gebruik van dure, ultrasterke en zeldzame materialen – goud, diamanten, titanium en zelfs fragmenten van meteorieten en ruimteschepen. Het is niet de eerste keer dat Caviar haar nieuwe collectie wijdt aan politieke leiders, publieke figuren en regerende partijen. Enige tijd geleden werd er ook een iPhone 12 Pro Max uitgebracht in teken van de Amerikaanse president Joe Biden en Donald Trump. Ook waren er edities ter ere van de Russische president Vladimir Poetin, koningin Elizabeth II, de paus en andere topfunctionarissen.