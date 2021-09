Huawei Glide Keyboard voor smartphone of tablet Huawei legt handelsmerk vast in Europa voor de benaming ‘Glide Keyboard’. Duidt op nieuw type toetsenbord, bestemd voor smartphones en/of tablets.

Telefoonfabrikanten zijn continue op zoek naar nieuwe methodes en oplossingen om onze smartphone nog veelzijdiger te maken. De afgelopen jaren is er sterk ingezet op de camera’s. Mede dankzij de komst van opvouwbare smartphones worden mobieltjes ook steeds beter inzetbaar om productief op te werk te gaan. Hoewel Huawei nog altijd turbulente tijden doormaakt, blijft het bedrijf zich innovatief opstellen. Zo werd afgelopen maand de Huawei P50 serie geïntroduceerd, als eerste HarmonyOS smartphones.

Vanochtend rapporteerde LetsGoDigital nog over een nieuwe trademark voor een Huawei Watch D smartwatch met bloeddrukmeter. Dat is echter niet het enige handelsmerk dat de Chinese fabrikant heeft vastgelegd. Op dezelfde datum heeft het bedrijf nog een merkwaardige aanvraag gedaan, eveneens bij de European Union Intellectual Property Office (EUIPO).

Huawei Glide Keyboard voor smartphone of tablet

Op 10 september 2021 heeft Huawei Technologies een handelsmerk ingediend bij de EUIPO voor de benaming ‘Glide Keyboard’. De aanvraag is gecategoriseerd als Class 9, met de volgende omschrijving:

Huawei Glide Keyboard trademark description: ‘computer keyboard; tablet; keyboard cover; projection keyboard; mobile phone keyboard; central processing unit (CPU)’.

Uit de omschrijving valt op te maken dat het gaat om een toetsenbord dat voor een tablet of smartphone kan worden ingezet. De benaming ‘glide’ -letterlijk vertaald uit het Engels ‘glijden’- duidt er mogelijk op dat het een uitschuifbaar toetsenbord betreft.

Ook opvallend is de omschrijving van een ‘projection keyboard’. Mogelijk betekent dit dat Huawei werkt aan een virtueel toetsenbord, dat middels laserstralen kan worden geprojecteerd. Zodoende heb je een volledig keyboard tot je beschikking, zonder dat je deze ook daadwerkelijk met je mee hoeft te dragen.

Huawei heeft reeds een smart magnetic keyboard in het assortiment, onder andere voor de MatePad 11 en Matepad Pro. Dit betreft een magnetisch toetsenbord dat tevens als cover dient voor de tablet. Vergelijkbaar met de Samsung keyboard cover voor de Samsung Galaxy Tab S7+. Mogelijkerwijs dat we de komende maanden meer te horen krijgen over het nieuwe Glide Keyboard van Huawei.

Download documentation of Huawei Glide Keyboard.