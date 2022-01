Google mag geen Pixel telefoons en speakers meer importeren Sonos wint juridische strijd. Google mag niet langer producten importeren met Sonos’ technologie. Geldt voor Google Pixel telefoons, Home speakers en meer.

Toon pagina inhoud

De US International Trade Commission heeft in een rechtszaak bepaalt dat Google vijf audio technologie patenten van Sonos heeft geschonden, zo meldt The New York Times. Met de uitspraak komt een einde aan een twee jaar durend onderzoek tegen Google. Als gevolg van het besluit mag Google niet langer producten importeren waarbij gebruik wordt gemaakt van Sonos’ gepatenteerde technologie.

De patentschending heeft betrekking op meerdere producten, waaronder Google Pixel telefoons, Google Chromecast, Nest apparaten en Google Home smart speakers. Deze producten worden allemaal in China gefabriceerd en verscheept naar Amerika. Een importverbod zou dan ook desastreus zijn. Toch verwacht Google niet dat het zover zal komen.

Het importverbod zal namelijk pas over 60 dagen in werking treden. Tot die tijd heeft de Amerikaanse tech gigant de mogelijkheid om aanpassingen te verrichten, zodat de producten niet langer in strijd zijn met de door Sonos gepatenteerde audio technologie. Die extra tijd pakt Google met beide handen aan, het bedrijf is duidelijk niet voornemens om geld af te staan aan Sonos.

Google Speaker synchronisatie functionaliteit verdwijnt

Het directe gevolg is dat gebruikers functionaliteit moeten inleveren, de eerste updates worden nu al uitgerold. De uitspraak heeft onder andere gevolgen voor gebruikers van Google Home smart speakers.

Zo is het niet langer mogelijk om je slimme speaker te vragen om het volume in te stellen, dit zal je vanaf heden handmatig moeten doen. Ook moet je dit voortaan per speaker doen, wat niet erg gebruiksvriendelijk werkt als je meerdere speakers in huis hebt staan.

Google Nest heeft z’n gebruikers inmiddels geïnformeerd via de community website. Gebruikers kunnen niet langer gebruik maken van de Speaker Group functionaliteit. Sommige dienen zelfs een separate app te installeren om de apparaten in te stellen en bij te werken. De online verklaring luidt als volgt (vertaald naar het Nederlands):

Google Nest Team verklaring : Vanwege een recente juridische uitspraak brengen we enkele wijzigingen aan in de manier waarop je je apparaten instelt en hoe de Speaker Group-functionaliteit in de toekomst zal werken. Als je de functie Speaker Group gebruikt om het volume te regelen in de Google Home-app, met je stem met de Google Assistent of rechtstreeks op je Nest Hub-scherm, zal je een paar veranderingen opmerken:

Om het volume van uw luidsprekergroepen aan te passen, moet u elke luidspreker afzonderlijk aanpassen in plaats van de groepsvolumeregelaar te gebruiken. Je kunt het volume van je Speaker Group ook niet meer wijzigen met de fysieke volumeknop van je telefoon.



De meeste luidspreker-groepen zouden moeten blijven functioneren zoals verwacht, tenzij je een luidsprekergroep hebt met andere merken Cast-gebaseerde apparaten, zoals JBL of Lenovo, deze moeten op 1.52.272222 of hogere Cast-firmwareversie staan.Een klein aantal gebruikers moet de ‘Device Utility app’ (DUA) gebruiken om de productinstallatie en updates te voltooien.

Mogelijk ontvangt u een prompt om DUA te downloaden en uit te voeren, en het zorgt ervoor dat uw apparaat is verbonden met WiFi en de meest recente softwareversie ontvangt. We blijven onze gebruikers ondersteunen en werken eraan om eventuele aanvullende wijzigingen tot een minimum te beperken.

Het is een zeer opmerkelijke keuze van Google, die niet bepaald in goede aarde valt bij haar gebruikers. Ten slotte had het bedrijf ook kunnen besluiten om Sonos de benodigde licentierechten te betalen. In plaats daarvan worden gebruikers nu de dupe, zij moeten ongevraagd functionaliteit inleveren.

De bewogen relatie tussen Google en Sonos

Google en Sonos liggen al langer met elkaar overhoop. Afgelopen jaar haalde Sonos nog uit naar Google en Amazon omdat gebruikers altijd dienen te kiezen of ze de slimme digitale assistent van Google of Amazon willen gebruiken. Van beide gebruikmaken op één audio apparaat is niet mogelijk. De geluidsapparatuur van Sonos biedt deze optie wel, hiervoor heeft Sonos de Concurrency Mode ontworpen. Amazon ging uiteindelijk overstag, maar Google bleef dit actief tegengegaan.

Toch is het zeker niet altijd hommeles geweest. Er is een moment geweest dat Google en Sonos plannen hadden om met elkaar samen te gaan werken. De gesprekken verliepen gestaag, zodoende heeft Sonos ook gevoelige bedrijfsinformatie prijsgegeven aan medewerkers van Google. De samenwerking liep uiteindelijk spaak, waarna de ellende begon. Want de vergaarde informatie werd vervolgens wel gebruikt, of ‘gekopieerd’ zoals Sonos heeft aangedragen bij de US commissie. Hierin hebben ze nu gelijk gekregen.

Sonos is uiteraard verheugd dat ze juridisch in het gelijk zijn gesteld, voor alle vijf de aangedragen schendingszaken. Een woordvoerder van Google heeft aan The New York Times te kennen gegeven dat het bedrijf het niet eens is met het besluit van de Amerikaanse handelscommissie. Desondanks verwacht Google dat de uitspraak geen gevolgen zullen hebben voor de import en verkoop van haar producten.