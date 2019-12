Nieuwste smartphone uit China is een zeer innovatief toestel Xiaomi ontwikkelt een smartphone met een volledig surround display met under-screen camera technologie. Het hele toestel bestaat uit schermoppervlak!

Het Chinese Xiaomi heeft zich in een mum van tijd stevig op de kaart gezet binnen de internationale smartphone branche door innovatieve toestellen te produceren met een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. In de Top 5 smartphonefabrikanten in Europa staan anno 2019 maar liefst 3 Chinese merken; Huawei, Xiaomi en Nokia (laatstgenoemde is Chinees-Fins van HMD Global). Xiaomi fabriceert overigens niet alleen maar goedkope smartphones, zo wist het bedrijf met de Mi Mix Alpha met surround display op en top innovatie te tonen.

Met een adviesprijs van omgerekend zo’n €2.560 is de Mi Mix Alpha tevens de duurste smartphone binnen het Xiaomi productassortiment – duurder nog dan de Samsung Galaxy Fold en de Huawei Mate X opvouwbare telefoons. Er zullen dan ook relatief weinig consumenten zijn die een Xiaomi smartphone kopen voor zo’n hoge prijs.

Daar waar de Mi Mix Alpha een show-off was van innovatie, zullen toekomstige modellen ongetwijfeld goedkoper in de markt worden gezet, om zodoende voor een breder publiek toegankelijk te maken. Want de kans is zeer groot dat het niet bij de Mi Mix Alpha zal blijven.

LetsGoDigital is er achter gekomen dat Xiaomi een serie patenten heeft ingediend bij het Chinese patentbureau voor een smartphone dat geheel uit schermoppervlak bestaat – zonder camera side-bar ditmaal en met nóg smallere schermranden.

Xiaomi smartphone met surround display en under-screen camera

Een jaar geleden heeft Bejing Xiaomi Mobile Software een reeks design patenten ingediend voor een smartphone dat volledig uit schermoppervlak bestaat. Het heeft tot 13 december 2019 geduurd alvorens deze octrooien zijn goedgekeurd en gepubliceerd in de WIPO Design database voor wereldwijde bescherming van dit ontwerp.

Beijing Xiaomi Mobile Software filed multiple patents for the user interface of a smartphone with a full surround display and an under-screen camera on both the front and rear side of the device. This phone has ultra thin bezels at the top and bottom – no physical buttons. All graphical user interface pictures presented in this publication are from Xiaomi.

Het gaat nog niet eens zozeer om het design van de telefoon zelf, de patenten hebben met name betrekking op de gebruikersinterface. In elk document is ook minimaal één kleuren afbeelding opgenomen, wat erop duidt dat Xiaomi eind vorig jaar al vergevorderde stappen heeft gemaakt met de ontwikkeling van dit innovatieve toestel.

Deze Xiaomi smartphone heeft zéér dunne schermranden aan de boven- en onderzijde. Het dunste dat wij ooit zijn tegengekomen. Over de kwetsbaarheid van deze mobiele telefoon zullen we het maar niet hebben, want je kunt je voorstellen dat een glazen smartphone beduidend sneller breekt dan een toestel met een metalen frame.

Opvallend is ook de onderzijde van deze smartphone, deze loopt rond, in een druppelvorm – zoals je goed kunt zien op de afbeeldingen waarbij de zijkant van het toestel in beeld wordt gebracht. Het scherm zelf loopt niet door via de onderzijde, wel biedt de onderzijde plaats voor een stereo speaker en een USB Type-C aansluiting. De microfoon is bovenop geplaatst, centraal in het midden.

Fysieke knoppen vind je op deze smartphone niet. Ook is er geen compartiment aangebracht voor de sim-kaart en geheugenkaart. Het ligt voor de hand dat deze smartphone werkt met een eSim – net zoals de Motorola RAZR. Waarschijnlijk zal het geheugen van deze Chinese smartphone niet uitbreidbaar zijn. Dat is overigens ook niet het geval bij de Xiaomi Mi Mix Alpha, bij deze telefoon werd er gekozen voor 12GB RAM en 512GB opslaggeheugen. Vermoedelijk zal deze smartphone ook 5G ondersteuning bieden.

In tegenstelling tot de Alpha is er op deze smartphone geen enkele camera zichtbaar – zodoende is de sidebar ook overbodig. Halverwege dit jaar heeft de Chinese fabrikant al een prototype getoond van een smartphone met under-screen camera.

Deze mobiele telefoon beschikte echter alleen over een selfie-camera dat onder het scherm is geplaatst. Het gepatenteerde ontwerp gaat nog een stapje verder. Doordat het toestel uitsluitend uit schermoppervlak bestaat is er simpelweg geen andere plek voor de hoofdcamera dan deze ook onder de display te plaatsen. Er wordt dus zowel aan de voor- als achterzijde een under-screen camera geplaatst. Wat er met de flitser gebeurd is nog onbekend, het lijkt in ieder geval uitgesloten dat deze zomaar achterwege gelaten wordt.

Uit de omschrijving blijkt dat de schermicoontjes op de zijkant van het toestel zullen variëren aan de hand van de content / applicatie die op het hoofdscherm getoond wordt. Zo kunnen op de rechterzijkant algemene statusiconen getoond worden zoals een batterij indicator en de netwerk signaalsterkte. Terwijl de linkerzijde ruimte biedt voor het weergaven van de tijd, het weer etc. Dit is overigens ook al het geval bij de Mi Mix Alpha.

Daarnaast zal het middels een simpele swipe beweging mogelijk worden om zelf iconen toe te voegen aan de zijkanten. Denk aan een icoontje voor de camera, een record knop, een volume knop, een play en pauze knop etc. Zo kun je de telefoon geheel naar wens aanpassen Aan de rechterzijde van de smartphone wordt tevens een virtuele knop aangebracht die functioneert als systeemsnelkoppeling en als aan/uit knop.

Het scherm van de Alpha is gefabriceerd door het Chinese Visionox. Ook het scherm van de Xiaomi opvouwbare smartphone, waar begin dit jaar een prototype van getoond werd, is gemaakt door deze toonaangevende displayfabrikant. Destijds heeft het Global PR Team van Xiaomi aan LetsGoDigital bevestigt dat dit scherm in samenwerking is ontwikkelt. De kans is groot dat dit samenwerkingsverband in 2020 zal leiden tot meer innovatieve product ontwerpen.

Eerste Chinese smartphones met camera onder de display verschijnen in 2020

Hoewel Chinezen vooral bekend staan om hun kopieergedrag, weten de smartphonefabrikanten uit deze regio inmiddels ook daadwerkelijk extra toegevoegde waarde te leveren. Bovendien worden deze technologische innovaties relatief goedkoop in de markt gezet, waardoor andere toonaangevende fabrikanten –denk aan Samsung en Apple– het nakijken hebben. Ten slotte is de gemiddelde consument erg gevoelig gebleken voor een lage prijs.

In 2020 zullen de eerste smartphones met under-display camera verschijnen. Oppo heeft inmiddels meermaals een prototype smartphone getoond met een camera onder het scherm, mogelijk gaat het om de Oppo Find X2 die rond februari gepresenteerd zal worden. Ook van Huawei wordt verwacht dat ze volgend jaar hun eerste smartphone met under-screen camera zullen onthullen, wellicht dat deze innovatie voor het eerst wordt geïntegreerd in de Huawei P40 die eveneens rond februari 2020 verwacht wordt. Dan zal ook de Mobile World Congress plaatsvinden, hét internationale toneel voor productlanceringen in de telecomsector.

Xiaomi zal zeker niet willen achterblijven in deze strijd, het is overigens goed mogelijk dat deze nieuwe technologie eerst in een normale, relatief goedkope smartphone geïntegreerd zal worden. Een opvolger van de Mi Mix Alpha hoef je ook pas rond oktober 2020 te verwachten.

Aangezien er bij het gepatenteerde model voor is gekozen om ook de hoofdcamera onder het scherm te verwerken -die doorgaans ook nog eens over meerdere cameralenzen beschikt- is het van belang dat deze technologie eerst vergenoeg wordt doorontwikkeld, want een dure high-end telefoon met een slecht presterende camera, daar zit de consument niet op te wachten.

Duidelijk is wel dat we komend jaar meer innovatie van Xiaomi mogen verwachten. Zo heeft het bedrijf recentelijk ook nog een uittrekbare smartphone gepatenteerd en een opvouwbare telefoon met klaptelefoon design.

Sinds vorig jaar is de Chinese fabrikant samenwerkingen aangegaan met diverse webwinkels in Nederland. Sindsdien kun je via verschillende retail kanalen een Xiaomi smartphone kopen in Nederland. Vooralsnog zijn het voornamelijk de goedkope modellen die je in ons land kunt kopen.

Het is echter goed mogelijk dat hier in de toekomst verandering in komt, zo heeft Xiaomi reeds laten weten in de (nabije) toekomst ook Xiaomi Mi Stores te willen openen in Nederland, waar naast mobiele telefoons ook andere slimme producten verkocht zullen worden.

Bekijk hier de uitgebreide patentdocumentatie van Xiaomi – bron 2 – bron 3 – bron 4 en bron 5.