Samsung Galaxy S20 en Note20 klaar voor de zakelijke markt Optimale bescherming gegarandeerd: Samsung smartphones en tablets vanaf nu ook aangesloten bij Google Android Enterprise Recommended programma.

Samsung Electronics sluit zich aan bij Android Enterprise Recommended, een programma van Google voor de zakelijke markt dat het eenvoudiger maakt om mobiele oplossingen aan de bedrijfsvoering toe te voegen. Samsung smartphones en tablets die op Android 11 en nieuwe One UI versies draaien, zoals de Galaxy S20, Galaxy Note20, Galaxy Tab S7, en robuuste apparaten, zoals de Galaxy XCover Pro, maken vanaf nu deel uit van het Android Enterprise Recommended programma.

Gebruikers van deze smartphones en tablets hebben toegang tot nog meer opties die voldoen aan de standaardvereisten van Google. Hierdoor ben je verzekerd van een stabiele performance en optimale gebruikservaring. Al jaren werken Samsung en Google nauw samen om bedrijven de beste en veiligste mobiele ervaring te bieden. Bijna tien jaar geleden begon de samenwerking met het aanpakken van uitdagingen waar bedrijven nog steeds voor staan: productiviteit in stand houden, personeel beschermen en flexibiliteit bieden.

In de afgelopen twee jaar hebben Samsung en Google al het nodige gerealiseerd. Zo is er volop aandacht geweest voor de harmonisatie van Android Enterprise en het Samsung Knox Platform for Enterprise. Hierdoor kunnen Android-gebruikers optimaal voordeel halen uit geavanceerde oplossingen voor beveiliging en apparaat beheer. Daarnaast is er synchronisatie van Android zero-touch enrollment en Knox Mobile Enrollment, waarmee zakelijke klanten toegang hebben tot tal van services die helpen bij het inwerktraject van werknemers en het opnieuw inzetten van apparaten.

Erik Seure Head of Sales en Marketing B2B van Samsung Benelux: Met aanpasbare hardware, eenvoudig te hanteren software en eersteklas veiligheid zorgen we dat zakelijke klanten altijd het beste van het beste hebben in het digitale tijdperk. Door ons aan te sluiten bij het Android Enterprise Recommended programma wordt het voor zakelijke klanten nog eenvoudiger om een mobiele ervaring te bouwen die werknemers zowel beschermt als betrokken houdt, en die tegelijkertijd zorgt voor optimale operationele efficiency. Onze Galaxy producten en services voldoen niet alleen aan de hoge standaard voor veiligheid, productiviteit en flexibiliteit, maar ze overtreffen die zelfs.

Smartphones en tablet voor zakelijk gebruik

Samsung heeft een bewezen track record als het gaat om geavanceerde oplossingen voor de zakelijke markt. Denk aan de Galaxy Enterprise Editions, extra robuuste smartphones en tablets, toonaangevende beveiligingsoplossingen, opties voor flexibele configuratie en veelzijdige inzet, innovatieve lifecycle beheerdiensten. Samsung innoveert doorlopend voor de zakelijke markt met oplossingen die verder gaan dan de vereisten die het Android Enterprise Recommended programma stelt.

Samsung Knox Suite biedt bijvoorbeeld vooruitstrevende beveiligings- en beheerfuncties, zoals: geavanceerde beveiligingsfuncties, zoals dubbellaagse Data-At-Rest versleuteling, Real-time Kernel Protection, Defeat Exploit en Sensitive Data Protection. Zo ben je als zakelijke klant optimaal beschermd tegen alle opkomende bedreigingen;

IT-beheerders kunnen Samsung Galaxy apparaten aanpassen en configureren zodat ze helemaal aansluiten op specifieke behoeftes. Ook zijn deze mobiele toestellen vanuit een centraal punt aan te sturen; een systeem waarbij IT-beheerders de besturingssystemen van werknemers eenvoudig beheren. Ook voeren ze op afstand probleemloos software-updates door, zodat de nieuwste OS-versies en veiligheidspatches, na het testen, direct beschikbaar zijn voor alle medewerkers.