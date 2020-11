Samsung Knox Capture gebruikt camera om barcode te scannen Samsung is voornemens om haar Knox beveiligingplatform uit te breiden, zo blijkt uit een gedetailleerde handelsmerk aanvraag voor ‘Knox Capture’.

Het beveiligingsplatform Samsung Knox werd in 2013 gelanceerd en is tegenwoordig in heel wat smartphones, tablets en wearables van Samsung te vinden. Het is een geavanceerd meer-laags beveiligingssysteem, dat komt in de vorm van een app. Middels Knox worden onder andere je prive- en bedrijfsgegevens effectief beschermt. Ook biedt Knox beveiliging tegen malware en kwaadaardige aanvallen. Het behoort tot de beste beveiligingsplatformen voor smartphones.

Uit een nieuwe Europese trademark aanvraag valt op te maken dat Samsung voornemens is om nieuwe functionaliteit toe te voegen aan haar Knox beveiligingssysteem.

Samsung Knox Capture

Op 3 november 2020 heeft Samsung Electronics een handelsmerk aanvraag ingediend bij de EUIPO (European Union Intellectual Property Office) voor de naam ‘Knox Capture’. De trademark is aangevraagd door tussenpersoon Abril Abogados uit Spanje. Dit bedrijf handelt vaker in naam van Samsung, zo legde de Spaanse onderneming afgelopen jaar een hele reeks Galaxy A-serie 2020 modellen vast. De trademark voor Samsung Knox Capture is gekwalificeerd als Class 9 en 42, met de volgende omschrijving:

Samsung ‘Knox Capture’ trademark description: Security platform software programs; downloadable and preloaded smartphone security software; smartphone hardware and software for providing secure remote access to smartphone and communication networks; computer hardware; tablet PC hardware; computer software for logistics management system by using bar codes information via camera capture; image data capture devices; computer software for tracking of goods in transit.

Uit de omschrijving valt op te maken dat Samsung haar Knox platform wil gaan inzetten om logistieke processen te kunnen beheren. Door een foto te maken van een streepjescode / barcode, kan deze informatie gebruikt worden om de doorvoer van goederen te volgen.

Knox is een uitgebreid beveiligingssysteem, het is overigens niet voor het eerst dat Samsung een toevoeging achter ‘Knox’ plaatst. Zo worden gebruikers via Knox Workspace de mogelijkheid geboden om privé en zakelijke data volledig gescheiden te houden. Een beetje vergelijkbaar met Android for Work.

In april dit jaar werd ook Knox Suite aangekondigd, eveneens bedoelt voor de zakelijke gebruiker. Knox Suite bundelt vier populaire mobiele enterprise oplossingen: Knox Manage, Knox Platform for Enterpise, Knox Mobile Enrollment en Knox E-Fota. Mogelijk dat Knox Capture hier binnenkort aan toegevoegd zal worden.

Wanneer Samsung Knox Capture wordt aangekondigd is vooralsnog onbekend. Het is zeker niet ondenkbaar dat Samsung hier officieel over zal berichten nog vóór de release van de Galaxy S21. De nieuwe S-serie smartphones worden halverwege januari verwacht.

Bekijk hier de documentatie voor Samsung Knox Capture.