Google Play Pass abonnementsdienst nu in Nederland Google lanceert Play Pass abonnementsdienst voor apps en games zonder advertenties. Voor €5 per maand kun jij elke gewenste app downloaden.

De Google Play Pass kun je zien als een toegangspas voor honderden apps en games waar je normaliter apart voor moet betalen. Met een abonnement van €5 per maand ben je voordeliger uit en kun je alle applicaties en games downloaden en gebruiken. Populaire games als Monument Valley, Stardew Valley en Risk zijn bijvoorbeeld onderdeel van Play Pass, maar er zijn ook heel veel andere apps onderdeel van de Pass.

Android-gebruikers kunnen een nieuw abonnement afsluiten in de Google Play Store. Met de Play Pass krijg je voor een maandelijks bedrag toegang tot een reeks games en andere apps waar geen advertenties en in-app-aankopen in zijn verwerkt. Play Pass kost €5 per maand. Er is ook een jaarabonnement af te sluiten voor €30 per jaar. Voor dat bedrag krijg je toegang tot meer dan 500 apps en dat aanbod wordt nog maandelijks uitgebreid, zodat er altijd wel weer leuke nieuwe apps te downloaden zijn.

Google Play Pass alleen voor Android apparaten

Play Pass is Google’s variant op Apple Arcade. Het volledige aanbod van Google Play is daarom alleen te zien via Android-apparaten. Google toont aan dat onder andere Star Wars: Kotor, Timbleweed Park. Limbo, Bridge Constructor Portal, Teslagrad, This War of Mine en Terraria onderdeel zijn van het abonnement. Die games zijn ook los te koop in de Play Store, maar dan ben je al snel 5 tot 10 euro per game kwijt.

Je kunt ook je Google Play Pass-abonnement delen met je gezin. Zo is er altijd grip op de apps en games die je kids spelen, of kun je samen met je partner de leukste spellen gezamenlijk spelen. Je kunt de Google Play Pass dan ook met iedereen van je familiegroep delen (Google Play family group).

Activeer je abonnement met Google Play Store tegoed

Heb je ooit eerder een Google Play Card gebruikt voor het aankopen van apps, games, muziek, e-books of films? Dan kan je via deze kaart ook je Play Store-tegoed opwaarderen waarmee je ook de Google Play Pass kan activeren.

Het abonnement loopt af wanneer het openstaande tegoed niet meer toereikend is. Zo wordt je abonnement nooit stilzwijgend verlengt wanneer je het niet gebruikt en krijg je een pushmelding wanneer je het bedrag moet opwaarderen, een zege voor veel app-gebruikers.