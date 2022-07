Een F1 race simulator huren Aandacht trekken op een evenement of beurs? Huur een Formule 1 race simulator en laat bezoekers virtueel scheuren over het circuit van Zandvoort.

Toon pagina inhoud

Formule 1 races zijn in Nederland populairder dan ooit tevoren – mede veroorzaakt door de uiterst succesvolle autocoureur Max Verstappen. Eind 2021 werd de 24-jarige Verstappen de eerste Nederlandse Formule 1-wereldkampioen ooit. Een prestatie van formaat! Toeschouwers vinden het dan ook fantastisch om de supersnelle raceauto’s, die topsnelheden van wel 360 km per uur behalen, over het circuit te zien scheuren.

Wil jij weten hoe het voelt om in een Formule 1 auto te racen? Dat kan, met een F1 race simulator. Zo’n simulator kopen is erg kostbaar, maar gelukkig kun je ook een F1 simulator huren – fantastisch voor evenementen, feesten of op een beurs. Het is een echte eyecatcher, waar bezoekers en/of gasten doorgaans erg enthousiast van worden.

Formule 1 race simulator

Er zijn verschillende partijen die een F1 simulator aanbieden voor verhuur, waaronder het Nederlandse bedrijf Urban Events. Zij beschikken over levensechte F1-simulatoren die zorgen voor een unieke race sensatie. Deelnemers krijgen het gevoel dat ze als echte F1 coureur op het circuit staan. Met de bijbehorende originele F1 simulator game kun je kiezen uit alle Formule 1 coureurs en circuits – inclusief het circuit van Zandvoort.

Ruim drie decennia is er geen Grand Prix race in Nederland gereden. Daar is vorig jaar verandering in gekomen, toen er voor het eerst weer een Formule 1 GP Zandvoort werd gereden – waar onze nationale raceheld Max Verstappen als eerste de finish wist te bereiken. Wat is er nou mooier om zelf, virtueel, op hetzelfde circuit in Zandvoort te kunnen rijden, in een F1 auto.

De race simulator wordt geleverd compleet met F1 Playseat, stuur en pedalen. Daarnaast wordt er een PlayStation 4 game console meegeleverd, evenals een groot LED TV scherm om de beelden op te bekijken. Voor €595 (actiepakket) wordt de F1 Simulator op locatie opgebouwd, ook zit er tot 4 uur spelbegeleiding bij de prijs inbegrepen, evenals het transport.

Besluit je om meerdere race simulatoren te huren, dan krijg je niet alleen een aantrekkelijke korting, het wordt dan ook mogelijk om in multiplayer mode te spelen. Urban Events biedt overigens meer race simulatoren en F1 mogelijkheden – waaronder een F1 pitstop game waarbij je virtueel lid maakt van het pit team en een F1 bandenwissel meemaakt.