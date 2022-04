Samsung Galaxy VR headset op komst Samsung werkt aan een nieuwe Galaxy VR headset, om mensen via de metaverse (virtuele werelden) met elkaar te verbinden en te interageren.

Samsung heeft reeds de nodige ervaring met Virtual Reality (VR). In de periode 2014-2017 heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant meerdere Gear VR headsets uitgebracht. Naderhand is het lange tijd stil geweest omtrent nieuwe VR-ontwikkelingen. Desondanks gaf Samsung CEO Han Jong-hee in februari 2022 op de Mobile World Congress in Barcelona te kennen dat het bedrijf een nieuw Virtual Reality apparaat in de maak heeft.

Hiermee wil Samsung inzetten op de nieuwe trend rondom Metaverse. Het zal niet lang meer duren voordat het bedrijf z’n Metaverse-gerelateerde apparaat zal aankondigen, zo liet de topman weten aan The Investor. Details omtrent de nieuwe Samsung VR headset zijn nog niet vrijgegeven.

Vandaag merkte LetsGoDigital op dat Samsung Electronics een tweetal trademark aanvragen heeft ingediend, die hiermee verband lijken te houden. Het gaat om de benamingen ‘Galaxy VR’ en ‘Galaxy 360’.

Samsung Galaxy VR en Galaxy 360

De trademark aanvragen werden op 30 maart 2022 ingediend door Samsung Electronics bij de WIPO (World Intellectual Property Office) voor wereldwijde bescherming van de ingediende handelsmerken. Dezelfde aanvragen zijn in september 2018 ook al eens ingediend in Oostenrijk. In de tussentijd heeft Samsung echter nog geen VR product uitgebracht binnen het Galaxy merk.

Alle mobiele producten van Samsung vallen inmiddels onder de Galaxy line-up. Denk aan Galaxy smartphones en tablets, maar ook Galaxy Watch horloges, Galaxy Buds oordopjes en Galaxy Book laptops. Het lijkt erop dat Samsung z’n nieuwe VR headset ook binnen de ‘Galaxy’ serie zal onderbrengen.

Vermoedelijk komt de ‘Gear’ benaming daarmee te vervallen, zoals het bedrijf in 2018 ook besloot te doen met haar smartwatch line-up. In plaats van de Samsung Gear S4 werd de Galaxy Watch aangekondigd – als opvolger van de Gear S3.

Afgezien van de benaming is het aannemelijk dat Samsung ook zal inzetten op het makkelijk kunnen verbinden van de VR headset met andere Galaxy apparaten – dat is ten slotte waar het Galaxy ecosysteem bekend om staat. Wanneer Samsung de nieuwe Galaxy VR zal introduceren blijft vooralsnog onbekend. Lang lijkt het in ieder geval niet meer te gaan duren.

Download official documentation: Samsung Galaxy VR en Galaxy 360.