Samsung VR en AR Odyssey headset met touch controller Samsung krijgt patent toegewezen voor tweetal Mixed Reality headsets en een VR touch controller. Werkt Samsung aan een opvolger van de Odyssey+ HMD?

Eind 2018 werd de Samsung Odyssey+ Mixed Reality headset uitgebracht. Sindsdien is het betrekkelijk stil gebleven omtrent een eventuele opvolger van deze Head Mounted Display (HMD). Zal Samsung in 2021 een nieuwe Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) headset aankondigen? Begin vorig jaar rapporteerde LetsGoDigital over een mogelijke nieuwe Samsung Odyssey headset met een bijzonder design, met bijen-ogen. Rond diezelfde periode patenteerde het bedrijf nog een ander ontwerp gepatenteerd, eveneens in China, zo ontdekte 91Mobiles destijds.

Inmiddels zijn beide designs ook in Europa vastgelegd, met bijbehorende controller. Op 8 januari 2021 heeft Samsung Electronics een patent toegewezen gekregen van The Hague International Design System, onderdeel van WIPO (World Intellectual Property Office). In de documentatie worden beide headsets getoond en een VR controller.

Samsung Mixed Reality headset en VR touch controller

De VR controller van Samsung heeft wel wat weg van de Oculus Rift touch controller. De controller kan om de arm van de gebruiker geplaatst worden, waarbij de hendel dient als grip. Er zijn verschillende bedieningselementen geïntegreerd, waaronder een touch pad, een kleine joy stick en verschillende knoppen.

Van de Samsung headset met bijen-ogen zijn ook additionele kleuren foto’s beschikbaar, die een beter zicht bieden op de hoofdband en de oorkussens. Het gaat om een combinatie van een top strap en een halo-strap stijl hoofdband dat van oor tot oor rijkt.

De tweede Mixed Reality headset van Samsung heeft een vergelijkbare hoofdband. De voorzijde ziet er echt totaal anders uit en heeft meer gelijkenissen met de tweetal Odyssey+ headsets die Samsung reeds heeft uitgebracht.

Het blijft vooralsnog onbekend of en wanneer Samsung een nieuwe Odyssey HMD zal introduceren. In oktober afgelopen jaar legde Samsung nog wel een opmerkelijke trademark vast voor de naam ‘Galaxy Space’, waarbij de omschrijving duidde op een mogelijke nieuwe VR headset. Wellicht dat we komende week tijdens CES 2021 meer te horen krijgen omtrent Samsung’s plannen voor de Virtual Reality en Augmented Reality markt.

Bekijk hier het patent van de Samsung VR headset met touch controller.