Samsung Neo QLED ontvangt Gaming TV Performance certificaat Vier modellen uit de Neo QLED TV line-up van 2021 zijn onderscheiden met Gaming TV certificaat, vanwege extreme lage input lag en superscherpe HDR.

Begin dit jaar werden de eerste Samsung Neo QLED TV modellen aangekondigd, het gaat om geavanceerde QLED televisies met miniLED achtergrondverlichting. Zodoende leveren de nieuwe Neo QLED modellen een nog rijkere kijkervaring, aldus de fabrikant. Deze gedachtegang wordt onderstreept door de Verband Deutscher Elektrotechniker (VDA), die vier Samsung televisies uit de nieuwe Neo QLED TV line-up van 2021 heeft onderscheiden met een Gaming TV Performance certificaat.

Het keurmerk van de gerespecteerde Duitse organisatie toont aan dat de TV’s uitermate geschikt zijn om te gamen. Vier modellen uit de 2021 Neo QLED line-up (QN900, QN800, QN9XA en QN85) ontvingen de certificering, vanwege de lage input lag en de HDR met een helderheid van meer dan 1.000 nits.

Samsung Neo QLED televisies

Alle TV’s ondergingen een stevige testprocedure. Het onderzoek draaide specifiek om de HDR en de input lag. Deze specificatie bepaalt de vertraging tussen de controller en het scherm waarop je speelt. Op beide onderdelen zijn de prestaties van de Neo QLED uitstekend.

Uit de tests blijkt dat je tijdens het gamen op Samsungs Neo QLED een input lag van minder dan 10 milliseconden hebt, wat extreem laag is. Hoe lager de input lag van je televisie, hoe sneller en meeslepender je game-ervaring is. De helderheid van meer dan 1.000 nits draagt verder bij aan onbezorgd HDR-gamen en ook dat leverde een certificering op.

De FreeSync Premium Pro-technologie maakt de ervaring helemaal af door heldere scenes nóg helderder te maken en donkere scenes juist donkerder zonder het optimale contrast te verliezen. HDR wordt onder gamers gezien als een van de belangrijkste kenmerken.

Lage input lag en heldere HDR beelden

Bij het mogelijk maken van de ultieme game-ervaring gaat Samsungs Neo QLED TV nog verder dan de lage input lag en HDR met helderheid van meer dan 1.000 nits. De line-up biedt dankzij het 100% kleurenvolume en de 12-bit backlight control een zeer precieze beelddetaillering, diepere zwarttinten en een groot kleurenbereik.

De nieuwe functies Wide Game View en Game Bar staan garant voor 21:9 en 32:9 beeldverhoudingen, terwijl je de schermen ook kunt gebruiken om snel even belangrijke game-informatie te checken.

Samsungs Neo QLED TV’s hebben minimaal een HDMI 2.1 poort waardoor next gen gaming op 120Hz in 4K probleemloos gaat. Ook het geluid is verbeterd, dankzij Object Tracking Sound (+) waardoor het geluid de actie op het scherm volgt met extra speakers aan de boven- en zijkant. Met de nieuwe Neo QLED TV line-up kun je helemaal opgaan in datgene wat je ziet, ongeacht of je een film kijkt of een meeslepende game speelt.

Binnenkort zal Samsung ook haar eerste gaming monitor lanceren met miniLED achtergrond verlichting. Het gaat om de opvolger van de 49″ curved Odyssey G9 monitor. Verwacht wordt dat het nieuwe model onder de naam Samsung Odyssey Neo in de markt wordt gezet.