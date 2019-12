Sony PlayStation controller handgrepen in lengte aanpasbaar Sony patenteert DualShock game controller met vier extra bedieningsknoppen op de achterzijde, oa. om de lengte van de handgreep naar wens aan te passen.

Toon pagina inhoud

De afgelopen periode is Sony veel in het nieuws geweest met haar in ontwikkeling zijnde PlayStation 5. De verwachtingen zijn hooggespannen, zeker ook omdat het de eerste keer is dat Microsoft nagenoeg gelijktijdig een nieuwe game console zal introduceren, de Xbox Series X. De 5de generatie spelcomputer van Sony zal over veel spectaculaire nieuwe functies beschikken, waar gamers nu al reikhalzend naar uitkijken.

Ook zal de DualShock 4 controller een update ondergaan. Eerder deze maand hebben we de PlayStation 5 controller nog volop in beeld gebracht in samenwerking met de Italiaanse designer Snoreyn, die zich inmiddels heeft aangesloten bij LetsGoDigital. Vergeet dus niet te abonneren op zijn YouTube channel, want in 2020 mag je zeker meer verwachten van deze professionele 3D animator!

Het lijkt erop dat Sony nog meer creatieve ideeën heeft als het gaat om game controllers en de bedieningsopties van games.

Sony DualShock controller met extra bedieningsknoppen op de achterzijde

Op 20 juni 2019 heeft Sony Interactive Entertainment een utility patent aangevraagd in Japan voor een ‘Input device’. Op tweede kerstdag, 26 december 2019, is de documentatie goedgekeurd en opgenomen in de WIPO (World Intellectual Property Organization) database.

Sony Interactive Entertainment filed a utility patent (meaning the final design can differ) in Japan for a PlayStation game controller with four extra buttons on the back: two small movable buttons (can be moved up and down) and two press buttons. The smaller buttons are combined with two buttons on the bottom of the controller. With the movable buttons a user can extend the length of the grip portion to their wishes. In addition, the press buttons can improve the operability of a game character.

Er wordt een Sony PlayStation controller beschreven, die veel gelijkenissen heeft met de huidige DualShock 4 controller. Zo zijn de positionering van de knoppen, joysticks en triggers identiek. Ook is het bedieningsapparaat zowel wireless als bedraad te gebruiken. De grootste wijziging aan de voorzijde is de afwezigheid van de PlayStation-knop, ook heeft het ontwerp een kleine update ondergaan boven de bedieningsknoppen, direct onder de triggers. Het is echter geen design patent, oftewel, het ontwerp kan afwijken van hetgeen de patentillustraties tonen.

Interessanter is de achterzijde, hier zijn namelijk verschillende extra bedieningselementen opgenomen die uitvoerig besproken worden in de bijgesloten documentatie. Deze bedieningselementen doen ons in eerste instantie denken aan de recent geïntroduceerde Back Button Attachment, waarmee je over twee programmeerbare knoppen beschikt, waar je 16 verschillende functies aan kunt koppelen. Dit is echter een los verkrijgbare accessoire, met een totaal andere functie.

Bij de gepatenteerde Sony controller zijn de knoppen geïntegreerd. Het gaat om twee knoppen aan de linker- en twee aan de rechter achterzijde. Beide zijdes bieden één grote beweegbare knop, die je naar boven en beneden kunt bewegen en een kleinere knop die je kunt indrukken. Met de grote beweegbare knop kun je de handgreep aan de onderzijde verlengen. Een unieke functie en bovendien ideaal, want zo kun je de game controller zeer eenvoudig naar wens aanpassen, aan de hand van de grootte van jouw handen.

De kleine knop wordt voorzien van een druksensor, waardoor het apparaat accuraat kan voelen of de toets slechts gedeeltelijk of geheel wordt ingedrukt, hier zullen de gaming functies op worden afgestemd. Alle vier de bedieningselementen zijn eenvoudig te bereiken met je middelvinger.

De kleine knoppen staan in verbinding met een tweetal extra knoppen die aan de onderzijde zijn aangebracht – direct naast de handgrepen. Zodra één van de kleine knoppen aan de achterzijde wordt ingedrukt, zullen de onderste knoppen meebewegen. Deze extra bedieningselementen zouden meer mogelijkheden moeten geven in het bedienen van een game karakter, aldus de patentomschrijving. Helaas gaat de Japanse documentatie niet specifiek in op de functies die hieraan gekoppeld zullen worden.

Er zijn natuurlijk enkele third-party PlayStation Pro controllers in de markt gezet, denk bijvoorbeeld aan de Razer Raiju Pro. Deze game controller beschikt ook over extra bedieningselementen aan de onderzijde, waarmee je je spelersprofiel kunt aanpassen, maar bijvoorbeeld ook het volume. Of Sony een soortgelijk idee heeft met deze vernieuwde PlayStation controller blijft helaas onduidelijk.

Wel is duidelijk dat Sony voornemens is om de wijsvinger niet langer ongebruikt te laten tijdens het gamen. De Back Button Attachment is hier het eerste voorbeeld van. Dat de gepatenteerde DualShock controller ook nog eens de mogelijkheid creëert om de lengte van de handgreep af te stemmen op de handpalm van de speler is natuurlijk een waardevolle toevoeging en zal de algehele spelervaring ten goede komen. Met name in het professionele game circuit, denk aan hardcore gamers die eSports competities beoefenen. Bovendien kan het merk PlayStation op deze wijze extra onderscheidend vermogen aanbrengen ten opzichte van de concurrerende Microsoft Xbox spelconsole.

Het is goed mogelijk dat deze functionaliteit bedoelt is voor de Sony PlayStation 5 (Pro). We dienen namelijk op te merken dat het gaat om een utility patent, waarbij de werking wordt uitgelegd, dit vormt vaak de basis voor een nieuw te ontwikkelen product. Het is dus geen design patent, wat inhoudt dat het uiteindelijke ontwerp van deze controller zou kunnen afwijken. Of deze technologie ook daadwerkelijk in de DualShock 5 controller zal worden toegepast, blijft vooralsnog onduidelijk.

Zo is het natuurlijk ook mogelijk dat Sony besluit om haar eigen Pro controller te introduceren, waar deze functionaliteit in terug te vinden is. Vooralsnog blijft het afwachten wat de Japanse gamefabrikant de komende jaren voor ons in petto heeft. Eind 2020 moet het mogelijk worden om de PS5 te kopen. Waarschijnlijk zal de PlayStation 5 Pro drie jaar later verschijnen.

Bekijk hier het patent van de Sony PlayStation controller.

Note to editors: The product renders from ‘Snoreyn‘ presented in this publication are copyright protected and are worldwide licensed to LetsGoDigital. You may use the 3D product pictures for free, but please be so respectful to include a clickable source link into your publication. Thank you very much for understanding. Happy Holidays!