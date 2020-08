Deze Wingtech smartphone kun je straks bij Xiaomi kopen Wingtech is ’s werelds grootste ODM. Het bedrijf ontwerpt en fabriceert tal van smartphone modellen, onder andere voor Xiaomi. Zie hier hun nieuwste design.

Elke maand worden er nieuwe smartphone modellen uitgebracht. Voordat je deze toestellen daadwerkelijk kunt kopen gaat er een lang proces van ontwikkeling en productie aan vooraf. Sommige smartphonefabrikanten kiezen ervoor om dit proces in-house te organiseren. Steeds meer bedrijven kiezen er echter voor om het gehele proces te out-sourcen, ODM’s (original design manufacturer) dragen zowel zorg voor het ontwerp als de productie van het toestel.

Wingtech is buiten China een relatief onbekend merk, toch is dit ’s werelds grootste ODM voor smartphones en andere mobiele apparatuur, zoals tablets, notebooks, wearables en IoT producten. Twee jaar geleden werd Wingtech ook meermaals in de Nederlandse media genoemd, toen het bedrijf de Nederlandse chipproducent Nexperia opkocht voor ruim 3 miljard euro.

Verschillende gerenommeerde fabrikanten maken gebruik van de diensten van Wingtech om hun smartphones te ontwerpen en te fabriceren. Denk aan Huawei en Lenovo en sinds vorig jaar zorgen ook Oppo en Samsung voor een aanzienlijk deel van de omzet. Dan is er nog één smartphonefabrikant waar Wingtech al heel lang intensief mee samenwerkt: Xiaomi. Eerder dit jaar ontving het Xiaomi Project Team nog een award van Wingtech om hun goede, langdurige relatie te bekronen.

Vanwaar deze lange introductie zal je wellicht denken. Wingtech Communication wist onze aandacht te trekken nadat ze eind 2019 een bijzonder patent hebben ingediend bij de CNIPA (China National Intellectual Property Administration). Inmiddels is het octrooi toegewezen en ook opgenomen in de WIPO (World Intellectual Property Office) database.

Chinese smartphone ontworpen door Wingtech

Het gepatenteerde smartphone model heeft een full screen design. Aan de linkerzijde loopt het display door tot aan de gehele achterzijde. Het betreft dus een zogenaamd wrap-around display. De schermranden zijn uitzonderlijk dun en het scherm is aan de achterzijde net zo groot als aan de voorzijde. Alleen aan de rechterzijde van het toestel is een dunne framerand zichtbaar.

Om het gehele toestel uit scherm te laten bestaan heeft Wingtech ervoor gekozen om deze telefoon te voorzien van een pop-up camerasysteem. Via de bovenzijde van het toestel komt er een brede camera uitgeschoven die plaats biedt aan een drietal camera lenzen en een flitser. Deze digitale camera is zowel inzetbaar voor het maken van reguliere foto- en video-opnames, als voor het maken van selfies.

Door het pop-up systeem is er aan de bovenzijde geen plek voor een power-knop. Ditzelfde geldt voor de zijkant. Als alternatief is ervoor gekozen om de aan- / uit knop aan de onderzijde van het toestel te plaatsen. Daar is ook het sim-compartiment gelokaliseerd, evenals een USB-C aansluiting en een enkele speaker.

Het ontwerp doet ons direct denken aan Xiaomi en haar Mi Mix Alpha smartphone met surround display. Onlangs rapporteerde LetsGoDigital nog over een Xiaomi Mi Mix variant waarbij het scherm ook via één zijde doorliep tot aan de achterkant. Ditmaal is echter de gehele achterzijde voorzien van schermoppervlak, waardoor deze Wingtech smartphone een bijzondere futuristische uitstraling heeft.

Het blijft helaas onbekend of Wingtech dit telefoonmodel ook daadwerkelijk in opdracht van Xiaomi heeft ontworpen. Het is echter zeker niet ondenkbaar. Verschillende rapporten tonen aan dat Xiaomi maar liefst 75% van zijn design en productie uitbesteed aan ODM’s. Naast Wingtech werkt Xiaomi ook samen met enkele andere Chinese OMD’s, voornamelijk Huaqin en Longcheer.

Wintech concentreert zich momenteel op de ontwikkeling van mid-range en high-end 5G telefoons. Hoewel we de naam ‘Wingtech’ niet snel zullen tegenkomen in Europa zal dit bedrijf ongetwijfeld nog heel wat smartphones gaan ontwerpen die je ook in Europa kunt kopen.

Bekijk hier de gepatenteerde Wingtech smartphone.