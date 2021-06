Xiaomi Mi smartphone met ronde pop-up camera Xiaomi patenteert prachtig full-screen, curved-display smartphone met innovatieve pop-up camera en grote triple-camera aan de achterzijde.

Toon pagina inhoud

Xiaomi behoort tot de snelst groeiende smartphone fabrikanten in Europa. De Chinese producent weet met regelmaat interessante telefoon modellen uit te brengen, die tegen een competitieve prijs in de markt worden gezet. Daar komt bij dat het bedrijf veel investeert in de cameramogelijkheden. Zo was Xiaomi de eerste fabrikant die een 108 megapixel camera integreerde in een smartphone. Wat mogen we in de (nabije) toekomst nog verwachten van dit vooruitstrevende merk?

LetsGoDigital heeft nieuwe informatie ontdekt, waarin een bijzonder vormgegeven Xiaomi smartphone wordt getoond. Het gaat om een designpatent waarbij de focus ligt op een fantastisch scherm en een minstens net zo’n indrukwekkend camerasysteem.

Xiaomi smartphone met grote triple-camera

Eind november 2020 heeft Beijing Xiaomi Mobile Software een designpatent ingediend bij de China National Intellectual Property Administration (CNIPA). Het octrooi werd vandaag, 1 juni 2021, gepubliceerd en toont een Xiaomi smartphone met een bijzonder camerasysteem, zowel aan de voor- als achterzijde.

Om te beginnen met de voorkant, deze Xiaomi Mi smartphone heeft een full screen design met zeer smalle schermranden. Er lijkt een curved-display toegepast te worden. Er is geen notch of punch-hole camerasysteem zichtbaar, Xiaomi heeft bij dit ontwerp gekozen voor een pop-up camera. Het is geen uitschuifbare camera zoals we in de regel zien, in plaats daarvan is er een halfronde draaischijf geïntegreerd, die twee camera’s lijkt te bevatten. Helaas verschaft het designpatent geen informatie aangaande de specificaties.

Op de achterzijde is een triple-camera systeem te zien, bestaande uit één grote camera met aan weerskanten nog een kleine camera. Mogelijk gaat het om een vergelijkbare setup als de Xiaomi Mi 11 Pro. Laatstgenoemde model beschikt over een 50 megapixel groothoekcamera, een 13 megapixel ultragroothoekcamera en een 8 megapixel periscopische telefoto camera.

Aan de onderzijde is een USB-C aansluiting en een speaker zichtbaar. Ook het sim-compartiment is via de onderzijde bereikbaar. De microfoon lijkt aan de rechterzijkant van de smartphone geplaatst zijn. Tenslotte is aan de linkerzijde één lange knop zichtbaar, vermoedelijk voor de volumeregeling.

Het is niet voor het eerst dat LetsGoDigital rapporteert over een smartphone model met een ronde pop-up camera. Twee weken voordat Xiaomi dit specifieke octrooi indiende publiceerde wij over een Oppo Reno smartphone met 15x zoom. Dit toestel had een soortgelijke ronde pop-up camera, waar overigens één front-camera in verwerkt zat – in plaats van twee.

Het blijft vooralsnog onbekend of en wanneer Xiaomi dit ontwerp wil gaan toepassen. Mogelijk ziet de Chinese fabrikant kansen om de Xiaomi Mi 12 Pro van zo’n design te voorzien, dit toestel wordt echter pas in 2022 verwacht.

Bekijk hier het octrooi van de Xiaomi Mi smartphone met ronde pop-up camera.