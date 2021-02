Xiaomi Mi 11 hands-on preview De Xiaomi Mi 11 is een high-end smartphone met goede specs, maar hoe presteert dit toestel in de praktijk en zit het met de prijs/kwaliteit verhouding?

Afgelopen week werd de Xiaomi Mi 11 voor de Europese markt aangekondigd. Het nieuwe vlaggenschip beschikt over geavanceerde functies, waaronder 5G support, een prachtig quad-curved display, een 108 megapixel triple camera en een grote capaciteit batterij met indrukwekkende snellaad-mogelijkheden. Je kunt dit high-end smartphone model momenteel in de voorverkoop kopen als preorder voor een prijs van €850 (8GB RAM / 256GB ROM).

Maar biedt deze telefoon ook een goede prijs/kwaliteit verhouding en hoe presteert de Mi 11 in de praktijk? Sebastien Marien heeft inmiddels al enige tijd kunnen doorbrengen met de nieuwe Mi 11 van Xiaomi, op AndroidWorld heeft hij een uitgebreide preview gepubliceerd. In de hands-on review deelt hij zijn eerste indrukken omtrent dit nieuwe topmodel.

Eerste indruk met de Xiaomi Mi 11

Het 6,8” display heeft een WQHD+ resolutie en biedt ondersteuning voor de 120Hz refresh-rate. Bijzonder is ook de afwerking van het scherm. Waar Samsung steeds meer high-end modellen voorziet van een plat display kiest Xiaomi er juist voor om de randen extra af te ronden. Ditmaal zijn niet alleen de twee zijkanten, maar ook de boven- en onderzijde afgerond.

Sebastien zegt in zijn preview: ‘Xiaomi is er zeker in geslaagd om een telefoon te maken die meteen herkenbaar is. Als je de Mi 11 voor het eerst in handen neemt, dan is het meteen het scherm dat de aandacht trekt. Hij heeft namelijk een groot 6,8 inch paneel, vergeleken met het 6,67 inch paneel van de Mi 10-reek vorig jaar en er zijn duidelijk afgeronde hoeken, die designkeuze zal ongetwijfeld zijn voor- en tegenstanders hebben.’

De Mi 11 beschikt ook over een vernieuwde camera met tal van nieuwe foto- en video functies. Samen met de professionele Harmon Kardon speakers zou deze Xiaomi smartphone een echte bioscoop ervaring leveren, aldus de fabrikant.

Over de camera zegt Sebastien: ‘De eerste foto’s die ik met de Xiaomi Mi 11 heb genomen, weten een goede eerste indruk na te laten. Ik ging aan de slag met de 108 MP hoofdcamera, de 13 MP groothoekcamera en de 5 MP telemacrocamera. De hoofdcamera zal ik nog uitvoerig moeten testen in verschillende licht-omstandigheden om echt een oordeel te kunnen vellen. Vorig jaar was nachtfotografie met de Mi 10 echt de achilleshiel van de camera en ik ben benieuwd of Xiaomi ondertussen stappen voorwaarts heeft gezet op het vlak van beeldverwerking.’

Xiaomi Mi 11 kopen

De Mi 11 gaat op 26 februari officieel in de verkoop in de kleuren Midnight Grey en Horizon Blue. Diegene die een Xiaomi Mi 11 kopen tijdens de preorder periode ontvangen er een Mi Watch smartwatch bij cadeau.

De komende periode zal Xiaomi meerdere modellen binnen de Mi 11 serie introduceren, net zoals Samsung ook meerdere Galaxy S21 modellen heeft uitgebracht. Er staat nog een goedkope Mi 11 Lite in de planning, een duurdere Mi 11 Pro en een absoluut topmodel, de Xiaomi Mi 11 Ultra. Laatstgenoemde beschikt waarschijnlijk over een tweede display aan de achterzijde. Alle genoemde smartphone modellen worden hoogstwaarschijnlijk binnen nu en twee maanden officieel aangekondigd.