Samsung gamepad voor Galaxy smartphones Samsung ontwikkelt een geavanceerde gamepad met joysticks, D-pad, schouderknoppen en triggers. Met ingebouwde batterij, ventilatiesysteem en trillingsmotor. Middels adapter geschikt voor verschillende formaat telefoons.

Mobiele telefoons worden allang niet meer alleen gebruikt om te kunnen bellen. We gebruiken onze smartphone ook regelmatig om het internet te raadplegen of om een foto of video te maken. Ook gamen op mobiele apparaten wordt steeds populairder. Niet zo vreemd, want onze handzame mobieltjes worden steeds krachtiger, waardoor zelfs de meest zware games ook op een smartphone goed te spelen zijn. Bovendien hebben we onze telefoon altijd bij de hand, dus ook als je onderweg even niets te doen hebt kun je altijd even een spelletje spelen.

Onlangs publiceerde Samsung nog een blogpost met als titel; ‘PS5 of Xbox X? Nope, je display is bepalend in 2020’. Hiermee lijkt het bedrijf te impliceren dat de recent geïntroduceerde Samsung Galaxy S20 serie met haar 120 Hertz scherm een net zo’n rijke game ervaring zal leveren als wanneer je gamed via een spelconsole.

Toch zit er ook een duidelijk nadeel aan gamen via je smartphone. Het touchscreen is namelijk niet het meest ideale middel om games te bedienen. Velen geven de voorkeur aan een game controller of een muis en toetsenbord. Mede daarom zijn er vele soorten mobiele gameaccessoires verkrijgbaar, denk bijvoorbeeld aan een gamepad waar je je telefoon in kunt steken.

In het verleden heeft Samsung verschillende GamePads uitgebracht. Eerst voor de Galaxy S4 en kort daarna de EI-GP20 voor de Galaxy Note 3. Het is goed mogelijk dat we in de (nabije) toekomst opnieuw een gamepad van Samsung mogen verwachten. Eentje die helemaal voldoet aan de wensen van deze tijd.

Samsung gamepad met trillingsmotor en ingebouwde accu

Samsung Electronics heeft in september 2019 een patent aangevraagd bij de WIPO (World Intellectual Property Office) voor een ‘Auxiliary control electronic device of mobile terminal’. Het octrooi werd op 12 maart 2020 gepubliceerd en omvat uitgebreide documentatie omtrent een Samsung gamepad voor smartphones.

De mobiele telefoon kan via de bovenzijde ingeschoven worden in de gamepad. Vervolgens beschik je zowel links- als rechts van het scherm over meerdere bedieningsknoppen. Links zien we -van boven naar onder- een joystick, een D-pad en een tweetal kleine knoppen. Rechts is dezelfde indeling toegepast, alleen is daar de D-pad vervangen voor vier losse knoppen. De gepatenteerde gamepad van Samsung beschikt verder over een tweetal schouderknoppen en op de achterzijde zijn ook nog eens twee triggers waarneembaar.

Je wilt natuurlijk niet dat de telefoon te warm wordt tijdens een langdurige gamesessie. Daarom is de gaming accessoire voorzien van een tweetal ventilatoren, die zowel in de linker- als rechter grip is geplaatst. De hitte wordt vervolgens afgevoerd via de ronde opening aan de achterzijde.

Ook aan de accuduur is gedacht. Want langdurige gamesessies klinken wel leuk, maar kosten natuurlijk ook veel energie. Om te voorkomen dat je ineens met een lege accu te maken krijgt is de gamepad voorzien van een eigen batterij. Twee in totaal; want in zowel de linker- als rechter console grip wordt een accu verwerkt.

Daarnaast zal de gamepad geleverd worden met een separate adapter(s), zodoende wordt het mogelijk om ook kleinere formaat smartphone modellen te gebruiken. Door de ‘kleine’ smartphone in de adapter te leggen is deze toch compatibel met de gamepad. Zodoende hoeft Samsung niet voor elk schermformaat een separate gamepad te ontwikkelen.

Steek je de mobiele telefoon rechtstreeks in de gamepad, dan zal de verbinding via USB verlopen. Als je gebruik maakt van de bijgeleverde adapter is de USB-aansluiting niet bruikbaar, waardoor het toestel draadloos verbonden zal worden met de gamepad. Hiervoor wordt het gaming apparaat voorzien van Bluetooth en WiFi connectiviteit.

Ook wordt er een trillingsmotor ingebouwd, zodat gebruikers via de gamepad rechtstreekse feedback krijgen tijdens het gamen. Verder wordt de mobiele game controller uitgerust met een microfoon en een audio module. Ook een koptelefoon aansluiting zal niet ontbreken, aldus de patent omschrijving.

Er wordt overigens ook nog een alternatief design getoond, waarbij de smartphone via de zijkant wordt ingestoken. Dit is een eenvoudiger model, met beduidend minder bedieningsknoppen.

Gamen op je smartphone

Tijdens de introductie van de Samsung Galaxy S20 serie vorige maand, liet de Koreaanse fabrikant weten een samenwerking te zijn aangegaan met de Xbox divisie van Microsoft. De nieuwe smartphonegame Forza Street is het begin van deze samenwerking, zo maakte Samsung kenbaar. Samen streven de bedrijven ernaar een ‘premium cloud-based game streaming experience’ te leveren.

Het ligt dan ook voor de hand dat het in de toekomst mogelijk zal worden om via een Galaxy telefoon gebruik te maken van de nieuwe streamingdienst XCloud. Deze gaming streaming service wordt momenteel nog uitgebreid getest en zal vermoedelijk eind 2020, gelijktijdig met de nieuwe Xbox Serie X console, worden uitgebracht. Het wordt de tegenhanger van Google Stadia.

Mogelijk dat Samsung tegen die tijd ook een gamepad zal introduceren, om de mobiele game ervaring naar een nieuw level te tillen. De gepatenteerde gamepad lijkt een fantastische accessoire te zijn voor de Samsung Galaxy Note 20, die halverwege 2020 verwacht wordt. Of lopen we nu wat te hard van stapel?

Bekijk hier het patent van de Samsung GamePad.